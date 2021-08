Wolff lituje zaseknutí se za Norrisem. Pomůžou nové díly v Silverstone?

Zatímco v minulých letech byl Mercedes kočkou, která si ze zbytku startovního pole dělala permanentně myš, letos je to jinak. Roli pomyslné kočky totiž převzal Red Bull, přičemž Stříbrné šípy na svého soka ztrácejí. Výrazně. Stačí se podívat na poslední dva závody v Rakousku, ani jednou Mercedes tempu Red Bullu nestačil.

O uplynulém víkendu byla zásadní už kvalifikace. V ní totiž mistrovská stáj nejenže nestačila na Verstappena, nad její síly byli dokonce i Norris s Pérezem. Hamilton s Bottasem sice postupně oba tyto piloty překonali, jenže tou dobou už měl Verstappen na čele pohodlný náskok. Jinými slovy bylo prakticky po závodě.

„Problém byl v tom, že jsme se na začátku závodu zasekli za Norrisem. Tam jsme ztratili opravdu hodně času. Jinak ale bylo naše tempo solidní, pokud by k tomu zaseknutí nedošlo, jsem si jistý, že bychom s Maxem závodili. Nevím, jestli bychom vyhráli, ale bylo by to těsné. Bylo to vidět na rychlosti Valtteriho i Lewise - dokud neztratil přítlak," popisuje Toto Wolff.

Lewis Hamilton a Valtteri Bottas po závodě v rakouském Štýrsku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Šéf Mercedesu však uznává, že Red Bull momentálně disponuje výkonnostní převahou. „Mají navrch, my se musíme srovnat. Je potřeba, abychom něco vymysleli. Před námi je ještě spousta závodů. přišli jsme o kupu bodů vlastními chybami. Musíme se pokusit vzít si je zpátky," burcuje.

Zlom by mohl přijít v Silverstone, kam Mercedes přiveze nový balík vylepšení. Ten by mu mohl vrátit ztracenou půdu pod nohama. Lewis Hamilton ale nic převratného nečeká.

„Je pravda, že něco přivezeme, ale nečekám žádný zázrak. Nemyslím, že by nás to rázem dostalo do vedení. Bude to těžký závod, když se podíváte na jejich auto, jede jako po kolejích. Myslím, že začátek sezony byl těsný, ale teď mají náskok. Tak to prostě je. V posledních dvou závodech jsme dělali maximum, ale stejně jsme se jim ani nepřiblížili," má jasno sedminásobný šampion.