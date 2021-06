Hamilton si z Baku po fiasku odváží i pozitiva, Mercedes upraví "magické" tlačítko na volantu

Stříbrné šípy o víkendu nebyly moc konkurenceschopné, sedminásobný mistr světa přesto dokázal s vozem W12 v ulicích Baku vybojovat v kvalifikaci druhé místo. A restart 2 kola před koncem závodu se mu povedl výtečně - Sergia Péreze už předjížděl a dostával se do vedení.

Jenže při tom omylem zmáčkl "magické" tlačítko a přesunul vyvážení brzd dopředu tak, jak to využívá za safety carem. Mercedes totiž využívá nadměrné teplo z brzd pro zahřívání předních pneumatik, které se při pomalejším tempu dostávají obtížně do provozních teplot. Hamilton si je jistý tím, že tento systém vypnul po nájezdu na rošt vypnul, jenže během restartu jej nechtíc opět zapnul, proto v první zatáčce vylétl rovně do únikové zóny.

"Byly to neuvěřitelně náročné dva týdny nebo dva závody," vrací se Hamilton k podnikům v Monaku a v Baku, odkud si dohromady odvezl hubených 7 bodů. Zvlášť ve druhém případě "šlo samozřejmě o bolestivou zkušenost. Myslím, že v neděli to byla fakt velká smůla. Ale Max [Verstappen] ji měl taky, tyto věci se stávají."

Listen to @AussieGrit letting it all out at the dramatic Lap 50 restart in Baku 😱😁



(wait for it...)



🎬: @C4F1#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/rE5TsHpi8q — Formula 1 (@F1) June 7, 2021

"Přirozeně mi je líto celého týmu. Dáme se dohromady a pokusíme se vrátit ještě silnější. Ale myslím, že si z víkendu můžeme odnést spoustu pozitiv, pokud jde o to, jak jsme se během něj zotavili vzhledem k počátku. A budeme silnější," věří Hamilton.

Jeho největšímu rivalovi Verstappenovi praskla pneumatika, závod přitom pohodlně vedl. To však jeho frustraci nikterak nezmírnilo: "Je to irelevantní. Fakt to nic nemění, abych byl upřímný. Jsou to pro nás lekce," svěřuje se se svými pocity 36letý pilot.

Rakouská stáj má konkurenceschopné auto a vede šampionát jezdců i konstruktérů. "Myslím, že Red Bull je momentálně nejrychlejší. Bylo to velmi, velmi těžké se jich udržet. Být tedy v té pozici a bojovat s nimi, to byl úžasný zážitek. A docela pokořující, když po veškeré té práci odjíždíte s prázdnou. Ale to už se stává," pokračuje pilot Mercedesu.

Volant Lewise Hamiltona | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Ten se bude snažit zabránit podobné chybě v nechtěném nastavení brzdového systému na volantu. "Lewis udělal všechno správně. Dostal auto na rošt, vypnul různá tlačítka a nastavení, která měl vypnout, a zapnul ta, která potřeboval mít zapnuta. Vše bylo nastaveno pro řádný start," popisuje technický ředitel Mike Elliott.

"Start měl fantastický, dostal se na úroveň Péreze, a jakmile si měnili pozice a Lewis měnil směr, tak během toho zabočení zapnul magické tlačítko a žel necítil, že to udělal. Neměl tedy vůbec žádné ponětí o tom, že bude mít problém," rozebírá Elliott sled událostí krátce po restartu.

Tým proto přehodnotí své praktiky a případně upraví volant. "Lewis za to cítí velký kus zodpovědnosti. Ve skutečnosti však dělá tak málo chyb, což jej odděluje od některých ostatních jezdců. Je naší povinností mu poskytnout auto, s nímž je to náročnější dělat chyby. Musíme si z toho vzít svůj podíl, podívat se na to, jak to zlepšit. Do příštího závodu to dáme dohromady," slibuje technický ředitel Mercedesu.