Ferrari Hamiltona překvapilo. "Budeme skutečnou hrozbou pro Mercedes a Red Bull," varuje Sainz

Scuderia sice nezačala nejlépe, když Charles Leclerc musel dopoledne po 4 kolech kvůli převodovky skončit předčasně v garáži, jeho týmový kolega však předvedl výbornou rychlost, když jej předčil pouze Sergio Pérez s Red Bullem. Odpoledne rudé vozy zazářily poté, co předvedly nejrychlejší časy ze všech. Překvapený Lewis Hamilton na domácího pilota Ferrari ztratil ve svém nejlepším pokusu 4 desetiny.

Někteří podezřívají Ferrari z toho, že jezdilo s lehkým vozem a výkonnějším módem motoru, Sainz ale soupeře ze špičkových týmů varuje: "Rozhodně jsme velmi blízko tomu, abychom byli skutečnou hrozbou. Musíme si počkat na třetí trénink, protože věci se tady mezi čtvrtkem a sobotou rychle mění."

"Někteří piloti ve čtvrtek trochu zapadnou, protože do toho jdou zlehka, a pak v sobotu najednou, jako to dělává Lewis, jsou super rychlí. Uvidíme. Nakonec to je fajn vidět, že jsme blíže těm na čele, že se pohybujeme vepředu. Pro tým to je povzbuzující. Existují pozitivní příznaky toho, že auto v zatáčkách vlastně není tak špatné," těší španělského pilota.

Carlos Sainz se chce v neděli zapojit do boje o pódium | foto: Scuderia Ferrari

Loni zde jezdil s McLarenem, Ferrari se podle něj v ulicích Monaka chová odlišně: "Byl jsem tady zvyklý na jiné auto. Naposledy jsem tady měl úplně jiné vyvážení. Ferrari se teď snaží o odlišné vyvážení."

"Musel jsem se tomu znovu přizpůsobit, získat zpět své reference, změnit trochu jízdní styl a postupně vybudovat sebevědomí. Důležité je to, že tady můžu bojovat a pokaždé po projetí cíle se moci vidět na prvních třech pozicích."

Hamiltona zaujaly časy stáje z Maranella: "Myslím, že Ferrari je fakt silné. Je to překvapení, že se tolik zlepšili, ale je to skvělé - konkurence je větší." Je ale rychlost Scuderie skutečná? "Vidím, to co vy, soustředím se na svou práci. Ale vypadá to tak. Uvidíme."

A nespokojený Max Verstappen z Red Bullu na závěr dodává: "My jsme příliš pomalí. A ne jen trochu, myslím, že dost. Zatím jde o nejtěžší víkend... Jsem překvapený, jak je Ferrari konkurenceschopné. Ale to podle mě jen poukazuje na to, že jsme hodně slabí. Oni si vedou velmi dobře, my jsme moc slabí, takže ten rozdíl je velký. Naštěstí mám den volna, takže se na to podíváme. Hodně věcí je ale třeba změnit."