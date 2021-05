Mazepin si sype popel na hlavu, Pérez přijal jeho omluvu

Vedoucí Sergio Pérez najel do 49. kola a v zatáčce Locus dojel Nikitu Mazepina na Haasu, jenž právě absolvoval svou druhou zastávku v boxech. Ruský pilot místo aby ho pustil na základě singalizace modrými vlajkami dopředu, zkřížil Mexičanovi dráhu, takže Sergio musel prudce brzdit, aby nedošlo ke kolizi.

"Byl jsem velmi blízko, domnívám se, že mě viděl. Omluvil se mi po závodě s tím, že mě prostě přehlédl. Já myslel, že mě vidí. Mám dojem, že při tom incidentu doznalo úhonu přední křídlo," uvedl po závodě Pérez, jehož intenzivně naháněl Hamilton a dvě kola poté ho také předjel. Nutno ovšem poznamenat, že "Checo" byl posledním, kdo neměnil pneumatiky, hned na konci kola, kdy přišel o vedení, zamířil do boxů a spadl na předpokládanou čtvrtou pozici.

Pérez se nakonec od Mazepina dočkal omluvy. | foto: Red Bull Content Pool

"Je to naprosto jednoduché, všechno to je jednoznačně moje chyba. Během závodu se naše strategie změnila, přešli jsme na plán C - byl jsem nakonec jediným, kdo absolvoval dva pit-stopy. Abych byl zcela upřímný, myslel jsem, že díky tomu pojedu osamocen. Od týmu jsem nedostal žádné upozornění, ale nemohu se na to vymlouvat, chyboval jsem já. Už jsem se Checovi omluvil," kál se po závodě Rus. Stewardi krátce po tomto incidentu uvedli, že bude předmětem vyšetřování a výsledkem byla nakonec penalizace v podobě 5 vteřin a jeden trestný bod do Nikitovy licence.

Samotné minidrama nakonec nikomu výrazně neuškodilo. Bylo jasné, že Sergio s ohledem na stav pneumatik nemůže Hamiltonovi vzdorovat. Nikita zase spolehlivě jistil poslední příčku, na čemž přičtení času pochopitelně nic nezměnilo. Snad jen bude doufat, že ho další excesy nebudou potkávat tak často - kvůli svým kolizím a problémům už si vysloužil na sociálních sítích nelichotivý titul Mazespin, odkazující právě na nechtěné rotování po trati (anglicky spin).