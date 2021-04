Odpolední trénink v režii Hamiltona

Začátek druhého tréninku přinesl slunečné počasí a takřka ideální podmínky. Do čela se dostal Valtteri Bottas (1:20,423) Těsně za něj se zařadil Sainz a Hamilton. Rozestupy však byly velmi malé a průběžné pořadí se přelévalo minutu co minutu.

Drobný incident předvedl Mazepin a Stroll, oba piloti museli své vozy notně korigovat. Drobné problémy elektronického rázu měl Verstappen, Holanďan musel kvůli nim do garáže. Nezdržel se v ní dlouho - zhruba nějakých deset minut. Hned poté zajel Verstappen nejrychlejší kolo, které ho katapultovalo před Bottase (1:20,322).

Kvalifikační simulace na nejměkčích pneumatikách odstartoval Hamilton (1:19,837), Bottas byl o tři desetiny pomalejší. Na úroveň Finova času se dostal Sainz, průběžným čtvrtým místem překvapil Alonso. Za tandemem Španělů následoval Leclerc.

