GP Španělska: Leclercova smůla vynesla do čela Verstappena

"Španělskou zemi já mám rád" - tento hit Jaroslava Ježka si asi s nadšením mnoho pilotů nezpívalo (kdyby jej znali), protože podmínky na Circuit de Catalunya byly opravdu náročné. Teplota 37°C, trať teplejší ještě o dalších 12 stupňů, prakticky minimální vlhkost vzduchu (6 %) a poměrně silný, nárazový vítr o síle 14,7 km/h měl ještě do osudu závodu promluvit. Pirelli přivezlo na Pyrenejský poloostrov nejtvrdší specifikaci pneu (C1-C3), ovšem tu bíle označenou použil jen jediný osamělý voják v poli. Na startu s výjimkou Lewise Hamiltona se piloti seřadili s červeně označenou směsí.

Na startu zaváhal Sainz jr. a záhy se díval na soupeře až z páté pozice, a to měl ještě štěstí, že po prvních třech zatáčkách si vzal pozici zpět od Hamiltona. Exmistr světa vzápětí dostal další ránu - a to doslova, když ho v zatáčce #4 zvenku kontaktoval Magnussen. Dán se ocitl v kačírku, odkud se však dokázal vlastní silou dostat, Lewis musel odkroužit prakticky celé kolo s defektem levé přední pneumatiky.

V čele zatím setrvával Leclerc, jemuž se podařilo ubránit první místo před Verstappenem, poté polehoučku navyšoval odstup až na 2,5 vteřiny. S ohledem na degradaci pneumatik se čekala záplava zastávek, což se plně potvrdilo. Nejdřív ale diváci zaregistrovali dvě dramata v zatáčce #4, kde v 7. kole nezvládl své Ferrari Sainz jr. a propadl se až na 11. příčku, o dvě kola později ho na témže místě napodobil Verstappen - v jeho případě nebyl pokles tak citelný, spadl za dvojici Russell-Pérez na 4. místo. U Sainze bylo ticho po pěšině, Max si stěžoval na silný poryv větru, jenž ho odvál z trati.

Dalším problémem byl u Holanďanova vozu systém DRS - fungoval podle záhadného vzorce, někdy ano, jindy ihned po otevření zase sklapl zpět. Maxe to limitovalo zejména v souboji s Russellem, jehož vrchol nastal ve 24. kole při souboji v prvních třech zatáčkách doslova kolo na kolo. Leclerc na prvním místě se nadále vzdaloval, Mercedes a Red Bull zavelel oběma soupeřům k návštěvě boxů ve stejném. 14. kole, ale obrázek se příliš nezměnil. Pérez si zajel pro nové pneu v kole devatenáctém, Leclerc si počkal až na 22. kolo a jestli po výjezdu z boxů měl solidní náskok necelých šesti vteřin, během dalších čtyř kol ho dokázal zdvojnásobit. Pak ale uprostřed okruhu jeho turbo zapělo labutí píseň, Charles jen smutně dojel do boxů a připsal si na závodní index letošní první odstoupení.

U Red Bullu na danou situaci reagovali stažením Verstappena do boxů (29. kolo) pro nejměkčí směs a Pérez si záhy bez potíží poradil s v té chvíli vedoucím Russellem (31. kolo). První příčku přepustil Verstappenovi v 38. kole, kdy měnil pneumatiky bez ohledu na odhad soupeřů, že chce dojet až do cíle, ovšem Max si o sedm kol později zajel pro další várku žlutých pneumatik. Ve 49. kole uvolnil Sergio cestu svému týmovému kolegovi a v 54. kole Checo s vidinou prémiového bodu za nejrychlejší kolo naposledy přezul na červené. Záměr se podařil a Red Bull oslavil devatenáctý double ve svém působení v F1.

Russell se pral opravdu statečně, ale i přes viditelné zlepšení jízdních vlastností Mercedesu na "býky" neměl. Hamilton se po zpackaném úvodu dokonce v 5. kole dotázal, zda má vůbec smysl pokračovat a zda nebude lepší šetřit motor. Pak se v něm ale probudily patřičné instinkty, nenechal se rozhodit ani udělením černobílé vlajky (45. kolo) za opakované porušení limitů v zatáčce 12 a dokázal se v průběhu závodu probojovat až na páté místo, přičemž po poslední výměně ve 49. kole rychle zdolal Ocona (51.), aby korunoval svůj výsledek úspěšnými souboji s Bottasem (58.) a Sainzem jr. (60.) Bohužel v předposledním kole dostal zprávu o kritickém stavu paliva a jízda v úspornějším módu znamenala zpomalení, takže ve finále jedno místo ztratil.

Sainz jr. vlastně celý závod bojoval ve středu pole a po zastávkách v 11. kole (středně tvrdé), 32. (opět středně tvrdé) a konečně 46. kole (měkké) se probojoval pod stupně vítězů. Nedokázal sice odvrátit Hamiltonův útok, ale důležité pro něj bylo zdolání Bottase a když Lewis v předposledním kole ubral na rychlosti, jak bylo řečeno, k radosti domácích fanoušků vytěžil z nepříliš povedeného závodu maximum.

Alfa Romeo po odstoupení Leclerca vlastně díky Bottasovi držela vztyčenou standartu Ferrari - Fin se pohyboval v jednu chvíli i na třetí příčce, ale bylo jasné, že je mimo jeho možnosti. V závěru už Bottas riskoval dojetí na žlutých pneumatikách, ale jak se ukázalo, jejich opotřebení ho připravilo o dvě příčky - i proto Valtteri velmi nevybíravě tuto volbu okomentoval do týmové vysílačky. Zhou na chvostu startovního pole nepředvedl nic převratného a záhy po Leclercovi ze závodu odstoupil.

Nenápadný, ale účelný závod absolvovala stáj Alpine. Ocon se dokázal propracovat na 7. příčku a po boxových rošádách ji také uhájit. Alonso startoval po penalizaci až z posledního místa, ale postupně se prokousal rovněž do bodované desítky, a to byl ještě do jisté míry handicapován nepovedenou zastávkou 12 kol před koncem, kdy si mechanici nemohli poradit s pravou přední pneumatikou a výměnu natáhli na 5,9 vteřiny.

V jednu chvíli to vypadalo, že se Mick Schumacher konečně dočká bodů, když figuroval na 8. místě. U Haasu však vsadili na dlouhé stinty a tato strategie nefungovala, Mick se postupně propadal, Magnussenův závod ovlivnil incident v 1. kole a Kevin se pak pokusil o naprosto odlišnou strategii, když většinu závodu absolvoval na nejtvrdší směsi - bez naděje na zvrat.

Vyrovnaný střet pole nabídl několik soubojů AlphaTauri, McLaren i Aston Martinu, z něhož nakonec nejlépe vyšel Cunoda. Jeho týmový kolega se zapletl do incidentu se Strollem, když po průjezdu první zatáčkou ve 27. kole Kanaďan ztratil vládu nad vozem a roztočil se - naštěstí bez jakékoli újmy.

Ferrari tak přišlo o vedoucí pozice v obou šampionátech, navíc ačkoliv se nedá letos příliš předjímat nějaký konzistentní vývoj, následující závody by měly víc vyhovovat momentálním lídrům. Nechme se tedy překvapit a počkejme si týden - Leclerc na domácí půdě určitě bude chtít neúspěch ze Španělska odčinit.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:37.20,475 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 19 + 13,072 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 32,927 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 12 + 45,208 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 54,534 6. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 8 + 59,976 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 6 + 1:15,397 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 4 + 1:23,235 9. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 2 + 1 kolo 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1 + 1 kolo 11. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 13. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 14. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 2 kola 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 2 kola 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 2 kola 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN motor 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari turbo

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ