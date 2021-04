Nejlepší sezona? 2012, říká Alonso. O jeho budoucnosti rozhodnou nová pravidla

Fernando Alonso patří mezi nejzkušenější bardy ve Formuli 1, s trochou nadsázky se dá říct, že brzy čtyřicetiletý Španěl by mohl být pro řadu svých kolegů na roštu otcem. Rodák z Ovieda se nicméně na věk nedívá.

„Je pravda, že jsem závodil s Josem Verstappenem nebo Michaelem Schumacherem, teď tu máme jejich syny, kteří nepochybně patří k největším talentům. Jsou formulovou budoucností, ale při závodě na to nehledím. Nedívám se do zrcátek a neříkám si: To je syn Michaela Schumachera nebo Jose Verstappena," hlásí pilot Alpine.

Při otázce na svou nejlepší sezonu ve Formuli 1 má Alonso jasno, neboť bez váhání označil ročník 2012. Tehdy Ferrari vstoupilo do sezony s katastrofálním vozem, jenže Alonso ho doslova ždímal a mistrovský titul mu unikl jen o vlásek. Při vší úctě k Sebastianu Vettelovi a Red Bullu se dá říct, že nejlepší pilot v roce 2012 skončil „až druhý". Alonso ozdobil zmíněnou sezonu heroickými triumfy na Sepangu nebo ve Valencii.

Fernando Alonso - závod v Bahrajnu | foto: Alpine F1 Team

„Podle mě byla moje nejlepší sezona ta s označením 2012. Z Ferrari jsem tehdy dostal absolutní maximum, Snad se k tomu letos přiblížím také," přeje si.

A jak dlouho bude Španěl ve Formuli 1 ještě působit? V plánu má minimálně tuto a nadcházející sezonu. Na konci roku 2022 se o svých dalších krocích rozhodne podle toho, jak na něj zapůsobí nová technická pravidla.

„Určitě tu budu dva roky. Pak se uvidí, jak dopadnou nová pravidla. Měla by nám zajistit lepší závodění, v což všichni doufáme. Formule 1 musí udělat během sezony 2022 několik kroků dopředu," líčí Alonso závěrem.