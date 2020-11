PROHLÁŠENÍ po dramatickém závodě: Šok a úleva, že je Grosjean v pořádku

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Bylo to šokující vidět Romainovu nehodu. Když usedám do auta, tak vím, že riskuji a uvědomuji si nebezpečí, která v tomto sportu hrozí. Napsal jsem o tom během přestávky příspěvek, protože to bylo děsivé. Nevím, jaké přetížení musel snést, jsem ale rád, že Halo zafungovalo, že mu bariéra nesetla hlavu nebo něco podobného - mohlo to dopadnout podstatně hůře.

Je to pro nás a pro diváky ale připomínkou toho, že jde o nebezpečný sport. My jsme tam proto, abychom posouvali hranice a hráli si s nimi, zároveň je však musíte respektovat. Myslím, že to ukazuje úžasnou práci, kterou Formule 1 a FIA za tu dobu odvedla, když z toho někdo dokáže takto vyváznout. Bude se to ale ještě vyšetřovat a odvedou hodně práce na tom, aby k tomu už nikdy nedošlo.

LEWIS: “Physically the race was very demanding. [Max] had a lot of speed today. I was definitely feeling it. I’m massively grateful to the team. What a privilege to get another result like this”#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/udi1Ws3oHa — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

LEWIS: “[The Grosjean incident] was such a shocking image to see. When we get in the car we know we are taking risks. I’m so grateful the halo worked” #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/JVA6JP69qu — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Valtteri Bottas, 8. místo

Jsme tak moc rád, že je Romain v pořádku. To je opravdu nejdůležitější věc dne a hodně se mi ulevilo, že z takové nehody vyvázl. Po restartu jsem měl defekt. Nemyslím, že došlo ke kontaktu a žádné úlomky jsem neviděl, takže si nejsem jistý, co to způsobilo. Zkusil jsem se probojovat polem, ale měli jsme větší křídlo než ostatní a nebylo lehké prokličkovat vláčkem aut. Na konci jsem měl další defekt, naštěstí pod safety carem, takže jsem další pozice neztratil. Musíme se na to podívat a zjistit, co příští týden mohu udělat lépe. Trať bude jiná, ale hodně věcí zůstane stejných. Z tohoto víkendu se rozhodně můžeme dost poučit. Snad budeme mít příští týden větší štěstí.

Toto Wolff, šéf týmu

Nejprve chci poděkovat FIA a F1 za to, že nám poskytly tak bezpečná závodní auta. Dnešní incident ukázal, že představení Halo bylo nesmírně důležité a chci také poděkovat traťovým komisařům a doktorům Ianu Robertsovi a Alanovi Van der Merwemu, kteří pomohli Romainovi po té nehodě. Pokud vím, je Romain v pořádku a přeji mu co nejrychlejší uzdravení a doufám, že je jeho rodina v pořádku, i když musela sledovat ty příšerné obrázky. Pro nsá to byl hořkosladký závod. Jsem rád za Lewise a auto ukázalo skvělou rychlost. A strategii jsme zvládli skvěle. Bohužel Valtteri měl smůlu. Měl letos vyhrát pár dalších závodů a je škoda, že se musí potýkat s dalším takovým výsledkem. Ale učiní ho to silnějším a v posledních závodech udělá maximum, aby si zajistil druhé místo mezi jezdci. Nepochybuji, že příští rok bude hodně silný. Je mi také líto zklamání Racing Pointu. Ale jsem rád, že i Lance je nezraněn. Musíme zjistit, co se stalo Sergiovu autu, abychom se těmto odstoupením v budoucnu vyhnuli.



RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Nehoda Grosjeana byla děsivá. Viděl jsem červenou vlajku, což hned neznamená, že jde o špatnou věc. Spatřil jsem velký požár a pomyslel jsem si, že to není dobré. Naštěstí je OK a snad se brzy zotaví.

V závodě mi trocha rychlosti scházela. Snažil jsem se držet blízko Lewise, ale byli dnes pořád napřed a my jsme na to nenašli odpověď. Nešli jsem do dostatečně agresivní strategie, měli jsme i pomalé zastávky, druhé místo nicméně není nejhorší. Snad příští týden trochu přidáme, opět se uvidí.

MAX: "It was scary at the start - we saw a red flag and a lot of fire. Thankfully Romain seems to be ok.



"We weren't aggressive enough with our strategy and also had a slow pit stop, but P2 isn't too bad..."#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/M2DyjD3ut8 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Alexander Albon, 3. místo

Byla v tom trocha štěstí vzhledem k tomu, co se přihodilo Sergiovi [Pérezovi]. Měl dobrou rychlost, ale kluci odvedli úžasnou práci v přípravě vozu. Double pódium pro nás, mám radost. Cítil jsem, že poslední závody jsou lepší a lepší a výsledky to neodrážely, pro nás jde tedy o pokrok. Všechno dobře dopadlo.

Christian Horner, šéf týmu

Musíme poděkovat Ianovi a Alanovi ze zdravotnického auta a všem z FIA. Jsou hrdiny dnešního dne, bez pochyb. Občas FIA dáváme zabrat a s některými novinkami nesouhlasíme. Ale je správné, že věci posouvají dál. V našem sportu se pořád něco učíte a není to jen o tom jet co nejrychleji, ale také o bezpečnosti a ochraně aut a jezdců.



MCLAREN

Lando Norris, 4. místo

Nejdřív chci říci, jak jsem rád, že Romain nebyl vážně zraněn. Bylo fajn ho vidět, jak se dostal z auta, což jenom dokazuje, jak je tento sport díky spolupráci F1 a FIA s týmy bezpečný. Halo opět prokázalo, že může zachránit život a jsem si jist, že se z této nehody poučíme ještě víc a uděláme náš sport ještě bezpečnějším. Statečnost, kterou prokázali traťoví komisaři a posádka medical caru byla naprosto neuvěřitelná.

Jinak to byl vynikající závod. Myslím, že je to po dlouhé době poprvé, co nám všechno vycházelo. Oba starty byly velmi dobré, což nás dostalo vůči Renaultům do dobré pozice. V závodě asi víc udělat nešlo. Měli jsme dobrou strategii a zvládli jsme, co bylo třeba. Můj závod rozhodně nebyl nudný, drželi jsme se svého plánu a soustředili se na sebe. Dokázali jsme přesně to, co bylo třeba udělat a jsem rád, že jsme nakonec byli odměněni dobrými body - čtvrté a páté místo, jedno z nejlepších týmových umístění. Od včerejška to je dobrý pokrok.

Carlos Sainz, 5. místo

Co se závodu týče, podařilo se nám opět parádně probojovat dopředu z patnáctého místa na páté. První stint na měkké sadě byl klíčový. Hodně se předjíždělo a kdybychom měli čistou zastávku v boxech, mohl jsem bojovat o čtvrté místo. Je to skvělý výsledek pro tým.

Ze všech věcí je dnes nejdůležitější, že je Grosjean v pořádku. Po tak děsivé nehodě jsem cítil úlevu, když vyskočil z auta. Je to asi nejtěžší připomínka nebezpečí v našem sportu. Navzdory neuvěřitelným opatřením, která máme k dispozici, jsou každý víkend naše životy v ohrožení, když řídíme tato monstra v maximálních rychlostech. To je třeba respektovat. Pozitivní je, že dnešní událost podtrhuje skvělou práci F1 a FIA ve spolupráci s týmy, aby vozy byly rok od roku bezpečnější. Myslím, že po dnešním závodě si nikdo nedovolí kritizovat Halo. A na závěr chci vyzdvihnout práci maršálů a našich mechaniků v boxech. Nemusí zrovna řídit auto, ale jsou vystaveni velkým rizikům a jsou klíčem k ochraně nás všech.

Z mé strany opět skvělý postup - z patnácté na pátou příčku. Podařilo se mi zajet velmi dobrý první stint na měkké směsi a zdolat hodně soupeřů, ale zároveň jsem dokázal pneumatiky šetřit. Druhá část na středně tvrdé směsi byla rovněž dobrá a díky tomu jsme dokázali zdolat oba Renaulty a dobré tempo mi umožnilo se dotáhnout na Landa. Byl to skvělý závod a podařilo se pro tým zajistit solidní počet bodů, což je pro vývoj pořadí v Poháru konstruktérů zásadní.

Andreas Seidl, ředitel týmu

To nejdůležitější v Bahrajnu je fakt, že po nehodách mohli Romain i Lance odejít po svých. Je to důrazná připomínka pro všechny, že bychom nikdy neměli ztrácet ze zřetele riziko, které naši piloti při každém opuštění garáže podstupují. FIA, F1, okruhy a traťoví komisaři na celém světě odvedli spolu s týmy skvělou práci a zajistili, že F1 má velmi dobrou úroveň bezpečnosti. Musíme mít na vědomí, že tento sport nebude nikdy stoprocentně bezpečný, a nadále pracovat na jeho zlepšování.

Dnes nám to vyšlo s oběma vozy, ať zde na trati nebo v domácí továrně MTC a také díky našim kolegům od Renaultu. Z devátého resp. patnáctého místa skončit na čtvrtém a pátém - to je obrovský pokrok a dává nám fantastických 22 bodů do Poháru konstruktérů. Byl to výborně zvládnutý závod, v němž jsme správně zvolili strategii, šetřili pneumatiky a odvedli dobrou práci v boxech. Nemůžeme se tím ale nechat unést. Naším cílem pro poslední dva závody musí být kvalifikace a dobrá výchozí pozice na startovním roštu - těšíme se, až se o to příští týden znovu pokusíme. Vrátíme se do Sakhiru, i když na zcela odlišný okruh.



ALPHATAURI

Pierre Gasly, 6. místo

Bylo to strašné. Byl jsem šoku, když jsem viděl ty záběry. Fakt děsivé. Neměl jsem ponětí o tom, že se takto může vůz Formule 1 zlomit. Halo fakt prokázalo, že funguje. Poslal jsem mu textovou zprávu s tím, že mu přeji dobré uzdravení. Myslím, že je v pořádku, ale bylo to fakt hrozné.

Tou hlavní věcí dnes je, že jsme viděli jak vylezl z auta a jsem skutečně rád, že je OK. Co se týče závodu, jsem opravdu velmi spokojený s tím, co jsem tu předvedl. Zvolili jsme riskantní strategii - byla to loterie - ale nakonec se vyplatila. Byl to jeden z nejtěžších závodů a v kokpitu to byla zabíračka, všechno to zvládnout a ještě tvrdě tlačit na soupeře, aniž bych si zničil pneumatiky a udržel je v kondici tolik kol, kolik jenom půjde. Bylo to opravdu těžké, ale zvládl jsem to a díky tomu máme další z těch nejlepších výsledků v sezóně. Jsem opravdu šťastný, že jsem zase na bodech a odvedl tuto neděli to nejlepší.

Daniil Kvjat, 11. místo

Jedenácté místo je super velké zklamání. V úvodním kole měl Romain svým manévrem hodně vyděsil, ale pak jsem se o něj obával, protože jsem zahlédl plameny a těžký náraz auta - jen jsem doufal, že je v pořádku a naštěstí to nedopadlo tak zle jak to vypadalo. Po restartu jsem měl kolizi se Strollem. Byl jsem na samotném vnitřku, a i když myslím, že mě musel vidět, choval se, jako bych tam vůbec nebyl. Stáhl jsem vůz na samotný obrubník a víc jsem dělat nemohl. Nesdílím tedy názor sportovních komisařů ohledně následného trestu. Je škoda, že tak rozhodli, protože mi to zničilo celý závod. Jsem naštvaný, ale na výsledku se tím nic nezmění.

Claudio Balestri, hlavní inženýr

Byl to opravdu dramatický závod, červená vlajka v prvním kole a dvakrát byl na trati safety car. Nejdřív chci zdůraznit, jak jsme rádi, že ani jedna nehoda, zvláště ta Grosjeanova, neměly žádný zásadní následek, byla to obrovská úleva, když jsme ho viděli lézt z auta. Co se našeho závodu týče, po restartu jsme změnili strategii, abychom získali určitou výhodu z dvou sad tvrdých pneumatik, které jsme měli k dispozici. Daniil i přes penalizaci po kolizi se Strollem dokázal dojet těsně za bodovanými příčkami - pokud jde o Pierra, velmi dobře nakládal s pneumatikami, mohl si tak dovolit pouze jednu zastávku a výsledek je tak plně zasloužený. Teď už se zaměříme na další závod, který se bude opět konat zde na okruhu Sakhir, ale na novém náročném okruhu, kde můžeme čekat těsnou bitvu ve středu pole.



RENAULT

Daniel Ricciardo, 7. místo

Jsem moc rád, že je Romain v pořádku. Výsledek po podobném incidentu není důležitý. Vidět, že z toho vyvázl byla úleva a přeji mu brzké uzdravení. To je dnes hlavní. Rád bych také vyjádřil svoje znechucení nad tím, v jaké míře byly záběry nehody vysílány. Je správné je odvysílat, ale bylo toho příliš a vnímám to jako projev nerespektu. Co se závodu týče, nebylo to podle představ, ale dali jsme do toho vše a získali body. Budeme se nyní soustředit na příští víkend. Je stále o co hrát.

Esteban Ocon, 9. místo

Hlavní je, že je Romain v pořádku a přeji mu brzké uzdravení. Byl to šílený incident. Tým mi řekl, že je v pořádku, ale když jsem potom viděl záběry, těžko se mi tomu věřilo. Je to zázrak a jsem za to moc rád. Závod byl dnes až na druhém místo potom, co se stalo. Máme co analyzovat, protože McLareny byly rychlejší. Budeme makat a uvidíme, jak se nám povede příští týden a snad získáme více bodů.

Cyril Abiteboul, šéf týmu

Po slibné kvalifikaci oba jezdci byli v první desítce je to zklamání. Ztratili jsme pozice po dvou startech, nejprve s Estebanem, potom s Danielem. A to ovlivnilo závod a pokazilo nám strategii. Ve druhém stintu chyběla rychlost a musíme se podívat na to, proč. Ke konci závodu byl Daniel zase rychlejší, bez safety caru byl dojel šestý. Výsledek není podle očekávání a musíme to zlepšit do posledních dvou závodů. Také přeji Romainovi rychlé uzdravení po tom hrozném incidentu. Doufám, že ho ještě před koncem sezóny uvidíme za volantem.



FERRARI

Charles Leclerc, 10. místo

Po Romainově nehodě jsem se cítil hodně špatně. Asi poprvé, kdy mi tak bylo během závodu. Chtěl jsem za sebou udržet ostatní a tak jsem se díval do zpětného zrcátka a viděl, co se stalo. A když jsem dojel dál, viděl jsem plameny, takže jsem byl znepokojen a čekal na novinky. Byl jsem hodně šťastný, když mi řekli, že je v pořádku. Ale měl jsem pocit, že to trvalo pěkně dlouho. Klobouk dolů před všemi, kdo pracují na bezpečnosti našich aut. Je působivé vidět, jak neuvěřitelnou práci odvedli. Jakmile jsem věděl, že je Romain v pořádku, soustředil jsem se zase na závod. Bylo to pro nás dnes těžké, protože jsme opravdu nebyli dost rychlí. Měl jsem dobrý start, ale bohužel potom už to šlo hůř. Desáté místo bylo maximum. Zbývají dva závody, takže se z nich pokusíme dostat vše.

Sebastian Vettel, 13. místo

Nejprve jsem nechápal, co se děje a potom jsem pochopitelně uviděl oheň. Hned jsem se ptal, jestli je venku z auta. Nevěděli. To byl hodně zlý pocit. Jakmile jsem byl z auta a zjistil jsem, že je v pořádku. To je ta nejdůležitější zpráva dne. Doufám, že je na tom co nejlépe. Nevím, jak se mu podařilo dostat ven, protože auto začalo hořet okamžitě. Nebylo lehké sednout zase za volant, ale myslím, že to bylo nejlepší hned závodit než kdyby se čekalo třeba týden. Na ty záběry jsem se nedíval. Některé lidé to mají rádi, jinak by to neukazovali pořád dokola. Lidé se rádi dívají na nehody a občas zapomínají, že my sedíme za volantem. Ale dalo by se asi říci, že je to součástí show. Já jsem kvůli tomu zmizel a snažil se na ty záběry nedívat. To, co jsme viděli, by se nemělo stát. Nevím, co se pokazilo a proč auto nevydrželo a proč hned začalo hořet. Vypadá to, že příčinou byla ta bariéra. Myslím, že je hodně co ještě musíme zjistit a pochopit.

Zpráva, že je Romain v pořádku byla možná tou jedinou dobrou. První stint byl hodně špatný, neměl jsem rychlost a hodně jsem ztratil. Postupně se ale situace zlepšila a nakonec to nebylo špatné, ale celkově to byl náročný závod.

Mattia Binotto, šéf týmu

Výsledek je dnes druhořadý. Hlavní je úleva, že je Romain po tak děsivé nehodě v pořádku. Fakt, že utrpěl jen menší zranění je ukázkou úžasné prce FIA v oblasti bezpečnosti a povzbuzením pro všechny zainteresované. Díky pokroku v posledních letech a systému halo jsme nebyli svědky tragédie. Náš závod byl zklamáním, ale už od pátku jsme viděli, že se tu budeme trápit. Máme pár dní na analýzu dat a zlepšení auta. Jelikož tu zůstáváme, teploty i podmínky by mohly být podobné, ale poprvé budeme závodit na trošku odlišné trati. To může být příležitost. Bude na nás, abychom to zvládli lépe než dnes.



WILLIAMS

George Russell, 12. místo

S tím, co jsme předvedli o tomto víkendu, jsem spokojen. Na začátku jsem o několik míst klesl, ale po restartu z 18. místa jsem skončil dvanáctý a dařilo se mi udržet za sebou Vettela poté, co jsem předjel Giovinazziho, Magnussena a bojoval s Kvjatem. Myslím, že to je výkon, který nás může potěšit a končíme tento víkend s vědomím, že jsme dosáhli maxima. Ne bodu, ale maxima, kterého jsme dnes byli schopni.

Je neuvěřitelné, že Romain z té nehody vyvázl. Těší mě, že je v pořádku a jsem nesmírně vděčný, že máme Halo system. Na práci FIA, kterou v F1 za poslední roky v otázce bezpečnosti odvedla, jsem náležité hrdý.

Nicholas Latifi, 14. místo

První start nebyl nijak ohromující, to druhý už se povedl lépe a posunul jsem se o něco dopředu, ale pak jsem chyboval, když jsem v dalším kole bojoval o pozice. Přesto jsem se závodem celkem spokojen. Podařilo se nám zvládnout zásadní faktor, totiž úbytek pneumatik, se kterým jsme se vyrovnali dobře. Zvolili jsme dobrou strategii a to znamenalo, že se nám podařilo splnit cíl a dostat se před Haas a Alfu Romeo. Je zřejmé, že vždy chcete víc, existují věci, které se mohly udělat lépe, nebyl to snadný závod, ale výsledek mě docela potěšil.

Přeji Romainovi rychlé uzdravení, nikdo rád nic takového nevidí a jen to dokazuje, jaké riziko v motoristickém sportu existuje.

Dave Robson, šéf vývoje vozů

Nejdřív posílám upřímné přání Romainovi Grosjeanovi a Lance Strollovi, stejně jako našim kolegům z Haasu a Racing Point. Nehody, které se jim staly, nejsou obvyklé a jsme nesmírně vděční, že oba je přestáli bez vážného zranění.

K našemu závodu - Bahrajn byl pro nás úspěšný s dobře zvolenou strategií a častým předjížděním. Výkon nás potěšil a je třeba si odnést mnoho pozitiv, z nichž některá můžeme použít už příští týden pro další závod. Oba jezdci odjeli kvalitní Grand Prix, zvláště po náročných počátečních fázích. Je škoda, že jsme závod ukončili za safety carem a opět tak blízko bodů, ale celkově to byl dobrý víkend a díky němu máme vysoko nastavenou laťku pro Grand Prix Sakhir za týden.



ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 15. místo

Jako všichni jsem rád, že je Romain OK, nikdo rád nevidí nehody jaká se stala tady a ani na ně nejsme zvyklí, takže bylo důležité, že dokázal odejít po svých. Jakmile je závod restartován a jste v autě, zase se soustředíte jen na závodění. A můj závod byl brzy skončil, protože mě pokaždé postihl nějaký problém - poprvé jsem si poškodil podlahu, po restartu doznal úhony levý konec předního křídla a pravá strana šasi, což mi ubralo na výkonu. V prvních kolech byl vůz rychlý, ale pak kvůli poškození tempo pokleslo. Je to škoda, protože při cestě na rošt mi auto připadalo velmi dobré, ale nebyli jsme schopni tento potenciál zúročit.

Antonio Giovinazzi, 16. místo

Závodění je něco, co milujeme a o čem jsme vždy snili. Je to naše práce, která s sebou nese radosti i rizika. A co se dnes stalo je zázrakem technologie. Přeji Romainovi brzké uzdravení a děkuji zdravotníkům a lidem starajícím se o bezpečnost.

Opravdu se mi ulevilo, když jsem viděl Romaina vyváznout z toho karambolu - vidět ho, jak se dostává z vozu bylo to nejlepší, co se dnes mohlo stát. Doufám, že jeho zranění nebude vážné a brzy se k nám zase vrátí. Co se týče závodu, odstartoval jsem skvěle a před přerušením jsem získal dost pozic, byl jsem dokonce jedenáctý. Ale pro restart mě vrátili na 14. pozici. Ten mi už tak nevyšel a chvíli mi trvalo, než jsem chytil rytmus. Tempo bylo slušné, ale mám pocit, že jsme strategii nezvolili nejlépe, protože nevyšla podle našich předpokladů. Pro restart jsme zvolili tvrdou směs a než vyjel safety car na závěr, stavěli jsme jen jednou, ale nám tahle volba nefungovala. Teď už se musíme soustředit na příští víkend a doufat, že se vše povede lépe.

Frédéric Vasseur, týmový šéf

Než se budu věnovat sportovnímu výsledku, musím vyjádřit naši úlevu, že Romain Grosjean z tak hrůzné nehody vyvázl s relativně malou újmou. Vidět záběry na televizní obrazovce bylo dechberoucí a výsledek této nehody jen dokumentuje zásadní kroky FIA a F1 při zvyšování bezpečnosti našeho sportu.

Pokud jde o nás, nikdy nemůžeme být spokojeni, ale je povzbudivé vidět, jak se naše zkušenosti úspěšně uplatňují. Závod byl nešťastný, mohli jsme dosáhnout dobrého výsledku, ale několik incidentů nám jej překazilo. Antoniův skvělý start ukončil červený praporek a Kimiho jízda byla ovlivněna poškozením v obou částech závodu. Byl to náročný víkend, ale vše, co nyní můžeme udělat, je soustředit se na příští víkend.



HAAS

Kevin Magnussen, 18. místo

Vůbec nejdřív, jsem opravdu, opravdu velmi šťastný, když jsem viděl Romaina dostat se z auta po té strašné nehodě - bylo to neuvěřitelné. Vidět ho, jak se zachránil, bylo zázračné. Jsem velmi rád, že se Halo takhle skvěle uvedlo a bylo na jeho voze. Jsem si jist, že bez něj by to dopadlo podstatně hůř. Ode mě je to dnes vše - jsem šťastný, že je Romain nadále s námi.

Günther Steiner, šéf týmu

Nechci nijak mluvit lékařům do jejich řemesla, ale domnívám se, že Romain utrpěl lehké popáleniny na rukou a nohou, tam, kde overal překrývají rukavice a navazuje na boty, ale měly by být jen lehké. Bude muset projít všemi kontrolami, které se po takovém nárazu dělají. Je při vědomí, v pořádku, ale nebyl jsem s ním v přímém kontaktu. Jen s lidmi, co byli kolem něj. Zdá se, že vyvázl dobře. Musím poděkovat záchranným týmům, že reagovaly tak rychle. Ještě nevím, o koho se jednalo, ale traťoví komisaři a lidé z FIA odvedli skvělou práci. Bylo to děsivé, všichni dobře víme, o co tam šlo. Když se dívám na svodidla, která auto roztrhlo, je to neuvěřitelné. Ale při vší smůle jsme měli štěstí. A jsem rád za takové štěstí než za nějaké závodní. Snad bude v pořádku a nenastanou žádné další komplikace.

Měli jsme dnes štěstí. Dobrá zpráva je, že Romain zvládl dobře to, co ho potkalo. Jsme nesmírně vděční za všechny bezpečnostní prvky v moderní F1 a jak ochraňují piloty. Posíláme dík záchrannému týmu FIA a maršálům, kteří byli ihned k dispozici Romainovi, aby ho dostali pryč. Jak jsem řekl, měli jsme štěstí - moc dalšího toho nelze říci. Doufáme, že se Romain brzy z těch šrámů, které utrpěl, dostatečně zotaví.

Romain Grosjean byl odvezen do nemocnice s podezřením na zlámaná žebra, což nakonec nebylo potvrzeno. Neutrpěl žádné zlomeniny. Jeho názor však nebude k dispozici. V nemocnici by měl podle šéf týmu zůstat přes noc především kvůli popáleninám na rukou. Poslal z nemocnice alespoň video pozdrav.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020



RACING POINT

Sergio Pérez, nedokončil

Potom, co se dnes stalo, si věci dáte pěkně dohromady. Pro mě absolutně nezáleží na tom, jestli mám jedno pódium navíc nebo ne. Nejdůležitější je, že je Romain s námi. Přeji mu brzké uzdravení.

Pro mě i tým je to dnes těžké, ale jak jsem řekl, po dnešku je to vlastně zároveň nepodstatné. Bylo těžké se vrátit do auta poté, co vidíte podobné záběry, ale musíte se prostě soustředit a připravit se na závod. Myslím, že jsme měli vlastně perfektní závod a pódium jsme měli na dosah, takže když jsem musel tři kola před koncem odstoupit kvůli problému s elektronikou a MGU-K, bylo to smutné. Měli jsme dojet před Red Bullem a Mercedesem, což by byla odměna všem v týmu za tu skvělou práci. Ztratili jsme důležité body, takže jsme si to neulehčili v tabulce konstruktérů, nicméně pozitivní je, že máme ještě dva další závody to napravit.

L‍ance Stroll, nedokončil

Jsem moc rád, že Romain z té nehody odešel po svých, bylo to děsivé. Myslím, že všichni jsme v boxové uličce museli zastavit a pořádně to rozdýchat, než jsme zase sedli do auta. Myslím na něj. Pro mě osobně to byl frustrující závod. Od Monzy jsme získali dva body a bylo to kvůli sérii incidentů mimo moji kontrolu. V jednu chvíli jsme byli čtvrtí v tabulce konstruktérů a měli jsme silný začátek roku, takže je těžké to pobrat. O svém incidentu toho nemohu moc říci. Jel jsem zatáčkou číslo osm a narazil do mě Daniil, který se zjevil z ničeho nic. Vypadalo to hůř, než jak to proběhlo a jsem v pořádku. A Daniil dostal penalizaci. Nemá moc smysl hloubat nad tím, co mohlo být, nenecháme se tím rozhodit, protože s tím teď už nic nenaděláme. Musíme otočit štěstěnu v náš prospěch a soustředit se na následující závody, abychom rok zakončili pozitivně.‍

Otmar Szafnauer, šéf týmu

To byl náročný závod. Checo mohl mít pódium, ale musel odstoupit kvůli MGU-K tři kola před koncem. Do té doby jel bez chyby a skvěle zvládal pneumatiky. S přehledem si držel třetí místo. Lance měl smůlu, byl vyřazen ne svojí chybou, když ho přetočil Kvjat. V tu chvíli jsme se pěkně lekli, ale naštěstí je Lance v pořádku. Souboj o třetí příčku v poháru konstruktéru jsme si zkomplikovali, ale zbývají ještě dva závody a dost bodů. Navíc máme konkurenceschopné auto. Dáme do toho vše, abychom získali body, které nám dnes unikly a zabojujeme o třetí místo.

Co se nehody Romaina týče, sdílíme úlevu celého paddocku, že má jen mírná poranění. Bylo to děsivé. FIA a sport jako celek zaslouží obdiv co se bezpečnostních standardů, na kterých v nedávné době tvrdě pracovala.