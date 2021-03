První den testů ŽIVĚ: Dopoledne nejrychlejší McLaren, Mercedes dlouho stál v garáži

Aktuální pořadí:



Průběh dne:

13:39. Přidávají se Verstappen a Giovinazzi. Technický problém řeší Aston Martin.

13:30 Cunoda se chystá na trať.

13:22 Na trati je minimální provoz, protože podmínky nejsou ideální. Ocon jezdí kolem 1:39, Mazepin atakuje časy v rozmezí 1:37.

13:10 Na trati jsou Mazepin a Ocon. Kvůli poletujícímu písku je minimální viditelnost.

Zelená. Po obědové přestávce pokračujeme.

12:00 Gasly, Ocon, Ricciardo, Schumacher a Vettel si přidali pár kol, provoz nyní utichá ve prospěch obědové přestávky. Za hodinu budeme ve zpravodajství pokračovat.

11:56 Provoz je na 4 min ještě obnoven, zatím v režímu virtuálního safety caru, kdy piloti musí dodržovat předepsaný čas.

11:50 První červené vlajky zůsobuje Leclerc. Jeho Ferrari mu vypovědělo službu na konci hlavní rovinky při brzdění, stojí v zatáčce č. 4.

11:45 Syn sedminásobného šampiona Michaela se na C3 směsi posouvá před Bottase.

11:42 Mick Schumacher už je také na dráze po výměně převodovky:

11:35 Leclerc přešel na středně-tvrdou (C3) směs, stále však bojuje s přilnavostí. Je na vině vítr?

11:30 Provoz před obědem houstne.

11:25 Stříbrný šíp úspěšně nastartován, Fin už krouží, na autě má měřící zařízení. Zapisuje se časem 1:36,850 min.

11:17 Mercedes se chystá nastartovat Bottasův vůz.

11:13 Vozy poháněné Hondou mají na kontě 100 kol:

Taking it to 1⃣0⃣0⃣ 👍 Pierre and Max have put in a century of laps for Honda power, with just under an hour left in this mornings session 👊🇧🇭 #F1Testing #PoweredByHonda pic.twitter.com/SFTy5QwJFW — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) March 12, 2021

11:01 Poslední hodinka dopolední části, Mercedes a Haas stále v garážích.

10:55 Zlepšují se Räikkönen s Oconem, Gasly ukrajuje z náskoku Ricciarda.

10:45 V max. rychlostech kralují monoposty poháněné Mercedesy: 1. Ricciardo 329 km/h, 2. Nissay 329 km/h, 3. Vettel 329 km/h, 4. Gasly s Hondou 327 km/h.

10:38 Vettel zastavuje na konci boxové uličky, vlají žluté vlajky. Čeká na pomoc mechaniků, až jej zatlačí zpět.

Aston Martin have retrieved Sebastian Vettel from the end of the pit lane #F1 #F1Testing @AstonMartinF1 pic.twitter.com/OoxeA59vU7 — Formula 1 (@F1) March 12, 2021

10:37 Haas podle Günthera Steinera nestihne do neděle připravit nové přední křídlo a kryt motoru. Mick je tedy nebude testovat, dočká se jich až v závodě.

10:33 Nissany před Schumacherem: 1:36,646i min.

10:30 Meteorologové se obávají, že by odpoledne mohla na okruh dorazit písečná bouře. Vítr dosahuje 15,4 km/h, což týmům moc nevyhovuje.

10:25 Alpine během prezentace neprozradil, kam investoval své žetony. Dnes ale jeho ředitel Marcin Budkowski potvrdil, že šly do "zádi." Nový je difuzor i skříň převodovky. Auto mi však ve srovnání s ostatními připadá trochu baculaté - zejména Aston Martin, Mercedes, McLaren a Ferrari zeštíhleli. Povinná min. hmotnost však narostla na 752 kg.

10:15 Ferrari mění Leclercovi zavěšení.

10:10 Francouz se ale dlouho na čele neohříval, Ricciardo se dostává znovu před něj: 1:32,203. Vettel se posouvá na 5. místo před Ocona.

10:03 Gasly předvádí další rychlé kolo a je první: 1:32,525 min.

putting in a 𝘮𝘪𝘳𝘢𝘬𝘦𝘶𝘭𝘰𝘶𝘴 shift this morning @PierreGASLY 😎 pic.twitter.com/YDC99FnNYR — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 12, 2021

9:55 Pár slov k C3 směsi prototypů Pirelli: "Každý tým dostane dvě sady prototypů navíc. Jsou po všech stránkách stejné jako standardní C3, jen jsou vyrobeny v Turecku místo v Rumunsku. Nasazujeme je jednoduše kvůli porovnání produktů z naší záložní továrny se standardními pneumatikami," vysvětluje inženýr italského výrobce.

9:45 Mercedes stále pracuje na výměně převodovky. Špatný start pro mistry světa. Nejvíce kol má naopak na kontě Gasly s AlphouTauri.

9:35 Problémy s hydraulikou zažívá Haas. Schumacherovi mění převodovku. Potíže s řazením dnes trápily i Raikkonena s Alfou.

Mick's car with a hydraulic issue - new gearbox being fitted.#HaasF1 pic.twitter.com/8oqjxOVTCM — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 12, 2021

9:25 Pro třídenní testování dostal každý tým po 30 sad hladkých pneumatik. Týmy si mohly volně vybrat z 5 nabízených směsí C1 - C5.

9:22 McLaren před Red Bully: 1:32,537 min. Ricciardo to zvládl na C2 směsi. Poté probrzdil v 1. zatáčce.

9:17 Na druhé místo se propracovává Gasly - 1:33,313 min, C2 pneu.

9:15 Vettel dosahuje 328 km/h na cílové rovince.

9:10 Verstappen se dostává do čela před Ocona: 1:32,565 (oba na C2 směsi).

9:05 Pirelli má v Bahrajnu 6 druhů pneumatik: C1 - C5 a jeden prototyp středně-tvrdých. Jak je rozlišit:

Jak rozlišit směsi pneumatik během testu v Bahrajnu | zdroj: Pirelli

8:55 Maximální rychlosti: 1. Ricciardo 327 km/h, 2. Gasly 326 km/h, 3. Vettel 323 km/h, 4. Nissany 322 km/h, 5. Leclerc 322 km/h.

8:50 Verstapen se dostává na 3. misto. Po svém pokusu předvedl smyk v zatáčce č. 2 / 3.

Bottas zkoumá záď nového Red Bullu | zdroj: Formula1.com

8:45 Mistrovská stáj mění převodovku.

8:40 Mercedes má problém s řazením. Objevil se při pokusu o druhé nastartováni vozu W12. Nyní jej skrývá za oponami, což je povolenou pouze při potížích s autem. Bottas má na kontě zatím jen instalační kolo.

8:30 Roy Nissany je jediným testovacím pilotem, jenž zasáhne do testů. u Williamsu jej zítra vystřídají závodní jezdci.

8:23 Všechny týmy se již ukázaly na trati. Räikkönen, jenž debutoval před 20 lety, zvládl okruh za 1:34,686 min.

8:18 V Bahrajnu je slunečno, teplota vzduchu dosahuje 30 °C, asfalt 37 °C.

8:15 Gasly (1:41,743) krouží s měřící soustavou Pitotových trubic, je nezvykle široká. Vůz AT02 obsahuje zavěšení loňského Red Bullu a předloňskou převodovku (omezení žetony).

8:10 Vettel se s Aston Martinem posouvá před svého bývalého týmového kolegu: 1:36,367 min.

8:06 První čas patří Leclercovi: 1:38,261 min a 1:37,481 min.

8:05 Konečně si můžeme prohlédnout celý Mercedes. Ten během prezentací tajil podobu okrajů své podlahy, aby jej soupeři nemohli hned okopírovat.

Snímek podlahy Mercedesu - část, kterou tým dlouho tajil | zdroj: Formula1.com

8:02 Raikkonen se jako první objevuje na dráze. Následuje jej Vettel, Ricciardo, Gasly, Verstappen a Oconn.

8:00 Začínáme. Jezdit se bude do 17 h s obědovou přestávkou mezi 12. - 13. h. Týmy mají proti loňsku na testování pouhé 3 dny, závodit se zde začne za 2 týdny.

7:55 Včera byl pozitivně testován na Covid-19 šéf stáje Alfa Romeo Frederic Vasseur, jenž tak přijde kvůlil domácí izolac o zajímavý víkend. Žádný jiný člen týmu tím není dotčen. Od začátku pandemie se nakazilo 6 pilotů (Gasly, Hamilton, Norris, Leclerc, Pérez, Stroll).