Mazepin má smůlu, stal se z něj „neutrální" sportovec

Nikitu Mazepina čeká premiérová sezona ve Formuli 1, ruský pilot obsadí kokpit týmu Haas, ale vzhledem k dopingovým skandálům své země bude vnímán jako neutrální pilot. To znamená, že mu nebude umožněno, aby používal jakékoliv ruské symboly. Dnes to potvrdila FIA.

Co to konkrétně znamená? Pokud by Mazepin čirou náhodou vyhrál, tak na pódiu nezazní ruská hymna, ruskou vlajku nebude obsahovat televizní grafika u Mazepinova jména. Totéž platí pro Rusův overal i přilbu, ani zde totiž nemůže mít vyobrazenou vlajku své země.

Toto nařízení platí do prosince roku 2022. Na agresivitě mladého jezdce se ale rozhodně nic nezmění. Mazepin je vnímán jakožto kontroverzní osobnost, která nechodí pro ránu daleko. V minulosti například napadl jednoho ze svých soupeřů, mediálně propíranou se taktéž stala událost, kdy rodák z Moskvy osahával jednu ze svých fanynek. Paradoxem je, že usvědčující video zveřejnil sám Mazepin na svém instagramu, brzy poté jej ale smazal.

Nuda to s ctižádostivým Rusem asi nebude...