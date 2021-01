McLaren nastartoval MCL35M, s motorem Mercedes jde o zcela nové auto + VIDEO

F1 loni s ohledem na úsporu nákladů v důsledku pandemie Covid-19 rozhodla o přenosu vozů z roku 2020 do roku 2021. Týmy mohly využít dva žetony pro větší úpravy na vozech, což McLaren vyplýtval na zástavbu novo pohonné jednotky. Přechod na ní plánoval ještě před zmrazením pravidel.

Zatímco většina stájí zachová přibližně 60 % loňských monopostů, u McLarenu půjde po změně pohonných jednotek o zcela nový monopost, jak včera přiznal.

"Zatímco ostatní týmy přenesou většinu svých aut z loňského do letošního roku, náš přechod na pohonnou jednotku Mercedes znamená, že to není náš případ," uvádí otevřeně výrobní ředitel Piers Thynne, jenž včera nechyběl u nastartování nového, silnějšího motoru (viz video níže).

"Vyžádalo si to obrovskou změnu a v podstatě jsme postavili úplně nové auto. Počet nových dílů na MCL35M je přibližně stejný, jako když jsme stavěli [loňský] MCL35. Záď šasi a skříň převodovky kolem motoru se změnili významně, abychom mohli usadit novou pohonnou jednotku," pokračuje výrobní šéf McLarenu, který si konstrukci MCL35M nechal homologovat v prosinci.

The #MCL35M roars into life.



Watch on and listen in as we fire up our 2021 car for the first time…

"Změna pohonná jednotky hodně mění architekturu auta a způsob, jakým je vše uspořádáno, takže celý návrh chlazení a všechny ty rozvody - ať už pro kapaliny nebo pro vzduch - se změnily společně s veškerými elektrickými spoji a řídícími boxy," přibližuje Thynne.

Nyní se ve Wokingu začali soustředit na návrh vozu pro sezónu 2022, jelikož se pro to od 1. ledna 2021 konečně otevřel prostor. "Pokud jde o samotnou výrobu auta pro rok 2022, jde o velmi rané období. Soustředíme se zejména na díly pro testování v aerodynamickém tunelu."

"Jak aerodynamický návrh bude dospívat, uděláme další a další aerodynamické díly pro testování v tunelu. Tyto testy jsou opravdu důležité: všechno to je o stanovení toho, co funguje a co ne, protože když začneme s výrobou auta pro rok 2022, chceme vše napoprvé mít správně," přeje si Thynne.

"Testovací díly by měly posouvat hranice aerodynamiky, takto totiž získáváte výkonnost. Pokud funguje, pak to je skvělé. Když ne, můžeme udělat vždy krok zpět k aktuálnímu výrobnímu dílu. Musíte vystřelit ke hvězdám. A to je přesně to, co děláme, abychom se dostali zpět do čela roštu," uzavírá výrobní šéf McLarenu.