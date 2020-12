Ferrari od počátku vědělo, že jeho nejhorší sezóna za posledních 40 let bude extrémně těžká

Mekies, jenž za nepřítomnosti nemocného šéfa Mattii Binotta vedl Scuderii v Abú Zabí, se po skončení nepovedeného závodu ohlédl za letošním ročníkem - jejich nejhorším za posledních 40 let. Bídu včera podtrhli svými výsledky oba piloti: v cíli 13. Charles Leclerc a 14. Sebastian Vettel.

"V Barceloně jsme si rychle uvědomili, že máme vážné starosti s určitými výkonnostními hledisky auta. Věděli jsme, že to bude velmi těžké. V té době jsme netušili jen to, jak dlouho nám potrvá, než to plně pochopíme a ještě méně než to, do kdy to napravíme," popisuje sportovní ředitel Ferrari, které v šampionátu skončilo až šesté za Mercedesem, Red Bullem, McLarenem, Racing Pointem i za Renaultem.

Vše navíc ztížila pandemie koronaviru: "Pak jsme se dostali do šílené situace, kdy jsme se všichni v té době dostali do Covidu a několik měsíců jsme se nemohli dotknout auta a jezdit s ním. Takže tam podle mě byly náznaky, že sezóna bude extrémně náročná, což taky byla."

Ferrari se loučí se sezónou 2020 a se Sebastianem Vettelem | foto: Scuderia Ferrari

Přesto se domnívá, že tým může být spokojený s tím, jak zareagoval na letošní výzvy, a na pokrok, který dosáhl: "Rozhodně jde o dobrý příklad toho, co se naučíte v době krize. V takových situacích se toho naučíte nejvíce. A odnášíme si to, že tým dokázal zůstat v takové době jednotný a stále se na to snažil tlačit tak tvrdě, jak jen to šlo, i přes neuspokojivé výsledky."

Pokrok, který Ferrari dosáhlo, podle něj nemusí být patrné, protože nezávodili na čele: "V tomto roce jsme dosáhli spoustu drobných, ale velmi významných úspěchů. Obešly se bez povšimnutí, protože jsme jezdili vzadu. Ale znovu, jde o něco, co nás snad učiní silnějšími a co se snad přenese do příštího ročníku."

"Co si v krátkosti odnášíme z tak těžké sezóny, globálně náročných podmínek, je způsob, jakým jsme bojovali a posouvali naše limity. Když jste na trati, tak musíte více riskovat. Piloti více riskují, tým více riskuje se strategií, protože to musíte udělat, abyste dosáhl dobrého výsledku. Jde o vystoupení ze své komfortní zóny. Pokud to dokážete, tak jste rozhodně silnější," dodává Mekies, za jehož tým bude příští rok společně s Leclercem závodit Carlos Sainz z McLarenu, zatímco Sebastian Vettel přechází k Racing Pointu (od příští sezóny Aston Martinu).