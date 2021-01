Max je lepší než Hamilton, říká Horner. O co opírá své tvrzení?

Kdo je nejlepší jezdec současnosti? Tahle otázka se řeší napříč všemi dekádami, ta nynější není výjimkou. Všeobecně jsou za nejlepší nebo minimálně jedny z nejlepších považováni Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem. Jeden sedminásobný mistr světa, druhý vycházející hvězda, kterou hlavní část kariéry teprve čeká.

Verstapennovým šéfem je už šestým rokem Christian Horner, dá se tedy říct, že zkušený manažer už Holanďana zná jako své boty. Není proto překvapením, že se v otázce, kdo je nejlepší jezdec současnosti, staví právě na jeho stranu. Podle Hornerova mínění je nejlepším důkazem loňská GP Sachíru, ve které Hamilton absentoval, přičemž náhradník Russell jej zaskočil víc než dobře.

Start závodu v Abú Zabí | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Podle mě je Max nejlepší ze všech, loňská GP Sachíru a výkon Russella to jasně ukázala. Není to ani tak o tom, že by byl Lewis horší pilot, spíš to potvrzuje dominanci Mercedesu," praví Horner.

„Jezdec Williamsu se s Mercedesem dostal do první řady a závod málem vyhrál. Představte si, že by koronavirus dostal Max. Podle mě by se náhradník nedostal na jeho úroveň. Nechci zpochybňovat úspěchy Lewise, ty jsou jasné... Ale on měl vždy k dispozici velmi dobrý vůz. Max musí ze svého balíku vyždímat víc, aby měl šanci."