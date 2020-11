Ferrari se podle McLarenu ještě může zapojit do boje o 3. místo v šampionátu

Sebastian Vettel skončil v Istanbulu na pódiu, Charles Leclerc obsadil v deštěm poznamenaném závodě čtvrtou příčku, byť ještě před poslední šikanou byl dokonce druhý. Ferrari si odvezlo celkem 27 bodů, což je jejich letošní rekord.

Díky tomu se přiblížilo pátému Renaultu na dostřel 6 bodů, McLaren má o 19 bodů a třetí Racing Point o 24 bodů více. Po mizerném vstupu do letošní sezóny se slabým motorem i aerodynamikou to vypadá na podstatně lepší závěr pro Rudé.

Stav šampionátu konstruktérů po GP Turecka 2020 | zdroj: FIA

Seidl je rozhodně bere jako vážného soupeře před posledními třemi závody, kdy drží čtvrtou příčku. V Turecku, kde nakonec dojel Carlos Sainz pátý a Lando Norris osmý, to přitom pro ně moc dobře nevypadalo: "Samozřejmě to pro nás bylo skvělé dosáhnout takového výsledku protože nás to udrželo v boji v šampionátu konstruktérů."

"A s tím, co jsme viděli také od Ferrari - ještě jeden dobrý výsledek a najednou z toho bude boj mezi čtyřmi týmy o tu třetí, čtvrtou, pátou a šestou příčku," konstatuje šéf McLarenu, jenž na bronz ztrácí pouhých pět bodů.

Nahání mu stoupající forma Ferrari strach? "Nemám obavy ani si nedělám starosti, jsem jen realista. A vím, co dokáže takový tým jako Ferrari se všemi těmi zdroji, které mají. Není překvapením, že se ke konci sezóny přibližují. My jsme proto nikdy nepodceňovali tu sílu, kterou Ferrari má. Mají dva skvělé jezdce a samozřejmě skvělý tým. Je to tedy realita, které čelíme."

McLaren proti loňsku udělal další pokork, letos si dělá zálusk na 3. místo mezi konstruktéry | foto: McLaren

"My máme konkurenceschopné auto, které je ve srovnání s tím loňským agresivní, máme zřejmě i více bodů než loni, což opět ukazuje, že jsme s týmem udělali pokrok. Zároveň však máme velmi silné soupeře. A zkrátka doufáme, že se v této bitvě udržíme až do posledního závodu a že do toho dáme vše," pokračuje Seidl.

"Vidím, jak jsou všichni uvnitř týmu odhodláni, jak je skvělý duch v garáži a doma. To mi dodává důvěru, že se v této bitvě udržíme. Teď je důležité, abychom se soustředili na sebe, abychom dokázali dostávat z vozu více výkonnosti, obzvlášť o sobotách," pokračuje.

"Rovněž je důležité udržet si tu úroveň spolehlivosti. Pak bude důležité absolvovat čisté závodní víkendy a také optimalizovat činnosti, pokud jde o strategie a zastávky v boxech. A společně se dvěma našimi jezdci si myslím, že se dokážeme v boji [o bronz] udržet. To je to, na co se soustředíme," dodává šéf McLarenu.