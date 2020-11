Mercedes nevěřil senzorům, Bottas kvůli úlomku z Ferrari ztrácel až 8 desetin na kolo

Finský pilot byl ve vedení závodu, když přejel přes ulomenou bočnici z předního křídla monopostu Sebastiana Vettela. Ta na trati zůstala v zatáčce Tose po jeho kontaktu s Kevinem Magnussenem - Dán se tehdy roztočil, ale pilot Ferrari po vyšetřování za to potrestán nakonec nebyl.

Bottas se vyhnul defektu, když přejel přes úlomek středem vozu, jenže ten se zasekl v oblasti podlahy. Telemetrie ihned signalizovala velkou ztrátu přítlaku, ale Mercedes z počátku nevěřil tomu, jak je problém velký, protože si jejich jezdec stále držel vedení.

"Zaznamenal jsme velký pokles ve výkonnosti, problémem je ale velikost jeho dopadu na čas na kolo. Když to na něj převedete, šlo o sedm či osm desetin sekundy. Z počátku jsme senzorům fakt nevěřili, protože jsme sledovali, jak na to Valtteri tlačí a dokáže zajíždět celkem slušné časy, když to bylo zapotřebí. Dokázali jsme si budovat trochu náskok," popisuje šéf traťových inženýrů Andrew Shovlin.

Úlomek, který byl zaseknutý pod vozem Bottase | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

"A při tom je velmi těžké stanovit absolutní ztrátu v časech na kolo, protože auto může být ovlivněno nelineární způsobem na okruhu nebo se chovat odlišně v různých směrech a zatáčkách. Ale na počátku jsme nemohli uvěřit tomu, o jak velkou ztrátu šlo," přiznává.

Jak to, že tak obrovský červený úlomek si Mercedes nevšiml a nevytáhl ho při první zastávce v boxech? "Nevěděli jsme, co to bylo. Když se podíváte na velikost toho kousku a fakt, že je červený, tak nemůžete uvěřit tomu, že jsme jej v kamerách neviděli."

Seeing modern #F1 cars racing at Imola was 🍿😍 pic.twitter.com/scG5SCSS4m — Formula 1 (@F1) November 2, 2020

"Jenže byl zaseknutý uvnitř a viditelná byla černá oblast. A protože tam je celé auto černé, tak jsme ho nemohli vidět. Kdybychom ho viděli, tak bychom zřejmě odvedli lepší práci při jeho vytažení během první zastávky," vysvětluje Shovlin.

"Byla to pro něj smůla. Rozhodně učinil správné rozhodnutí, když se rozhodl úlomek rovně přejet. Kdyby ho totiž trefil pneumatikou, velmi pravděpodobně by to ihned způsobilo defekt. Zareagoval tedy správně. Celé dopoledne ho to ale drželo zpět, i když nešlo o jeho vlastní chybu," dodává zástupce Mercedesu.