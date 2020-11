Diskriminace? Bottas o Hamiltonově svobodě při výběru strategií

Bottas v GP Emilia Romagna z počátku vedl, po zastávce stíhajícího Maxe Verstappena však do boxů zamířil rovněž celkem brzy, aby pokryl jeho pokus o podseknutí. Hamilton však tým požádal o opak - aby jej tým nechal na dráze déle, a mohl tak pořádně natáhnout svůj stint na středně-tvrdých pneumatikách.

Během něj si vyjel dostatečný náskok, aby mohl o 11 kol později zajet do boxů a přitom zůstat před Bottasem, což mu usnadnilo také nasazení virtuálního safety caru. Hamiltonova svoboda při změně strategií je zdánlivě v rozporu s nedávnými rozhodnutími týmu, který Bottasovi při souboji s týmovým kolegou neumožnil nasadit odlišné směsi pneumatik.

Jak na to Fin reaguje? Nevnímá svou situaci jako diskriminaci, Mercedes svým pilotům dal jasně najevo, že při souboji s Verstappenem může přistoupit ke změně strategií.

Toto Wolff se svými piloty slaví 7. titul | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Řekl bych, že šlo o dva odlišné scénáře. Dopoledne jsme si prošli plány a to, co se stane, když se někdo z nás dostane pod tlak a Red Bull by nás mohl podseknout," vysvětluje Bottas, jenž v Imole projel za Hamiltonem jako druhý v pořadí.

"To se týkalo mě, takže jsme samozřejmě musel reagovat. Kdybych byl v Lewisově pozici, šlo by o stejný případ v tom, že bych si přál jedinou věc, abych mohl prodloužit svůj stint a hledat příležitosti," pokračuje finský pilot Stříbrných šípů, které si v Imole předčasně zajistily už 7. konstruktérský titul v řadě za sebou.

"Lewisovi se to skutečně vyplatilo. Pokud by to bylo naopak, tak by totéž platilo pro mě," je přesvědčený Bottas, jenž po 13. z celkových 17 letošních závodů zkrácené sezóny na Hamiltona ztrácí už 85 bodů. Jeho šance na titul je tedy už pouze teoretická.