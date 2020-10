Analýza sektorů: Hamilton byl rychlejší, Bottas však předvedl čistější kolo a nejvyšší rychlost

Hamilton byl sice v součtu sektorů rychlejší, ty však nedokázal poskládat tak čistě, jako Bottas, jenž si vyjel 15 pole-position své kariéry. Pouze pět z nich však dokázal přetavit ve vítězství, povede se mu to i zítra?

Mercedes s půlsekundovým náskokem na nejbližší konkurenci po 74. vybojoval v F1 první řadu, Hamilton letos skončil v Q3 pokaždé první či druhý.

A sensational lap around a sensational track 😍



Take a tour of Imola with @ValtteriBottas 👀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/adDrbeIA38