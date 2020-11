Chystá se překvapivý odchod? "Nevím, jestli tady budu i příští rok," říká Hamilton

Wolff včera v Monze dal najevo, že přemýšlí o svém nástupci, pokud se rozhodne nepokračovat v příští sezóně u Stříbrných šípů, jenž si včera zajistily sedmý titul v řadě.

A Hamilton na otázku, zda to může mít vliv i na jeho budoucnost, odpověděl: "Nevím, jestli tady budu příští rok, takže mě to momentálně netrápí." Lewis si může sedmý jezdecký titul zajistit už v příštím závodě, čímž vyrovná rekord Michaela Schumachera.

Jeho smlouva s Mercedesem vyprší na konci letošní sezóny. O své budoucnosti s Wolffem dlouze hovořil: "Chápu to, měli jsme spolu hodně hlubokých rozhovorů, já s Totem. Velmi dobře si tedy uvědomuji, jak na tom duševně je. Myslím si, že sdílíme a společně neseme velké břímě."

Včerejší 93. vítězství Lewise Hamiltona v F1 | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Jsme tady dlouho. Rozhodně chápu touhu po tom se trochu stáhnout a věnovat více času rodině a těmto věcem. Nevím, kdo by jej nahradil, je však lídrem. Nenasadí nikoho, kdo by nebyl schopný zvládat tu práci, kdo by na ní neměl či nebyl připravený. Najde ty správné lidi., proto jsme úspěšní," pokračuje Hamilton.

"V tomto týmu to ale není jen o jedné osobě. Jde o kolektiv mnoha lidí. Toto nestaví auto. Jde opravdu o týmové úsilí. Já jej však podporuji, cokoliv chce udělat, aby se posunul dále," říká Hamilton na účet svého šéfa, s nímž má dobrý vztah.

Toto Wolff se chce více věnovat rodině, Lewis jej podporuje | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nakolik je reálné, že se britský pilot z F1 příští rok stáhne? "Je listopad a je šílené, že vánoce už nejsou tak daleko. Přirozeně se cítím skvěle, velmi silně, jako bych mohl pokračovat spoustu měsíců. Takže nevím," odpovídá.

"Zmínili jste Tota a dlouholeté působení v F1. Existuje spousta věcí, které setrvávají v mé mysli. Rád bych tady byl příští rok, ale určitě to není jisté. Je toho spousta, co mě vzrušuje 'po životě.' Čas ukáže," dodává nejistě Hamilton.