PROHLÁŠENÍ po závodě: Mercedes na vítězné vlně

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Upřímně šlo o jeden z mých oblíbených závodů, který se odjel. I když jsem kroužil osamocený, šlo o odlišnou výzvu. Samozřejmě, že jsme měli skvělé tempo, což nelze dosáhnout bez úsilí všech v továrně.

V prvním podniku došlo k několika odlišným soubojům, na které jsem asi nebyl připravený, ale nyní jsem se znovu soustředil a poslední dva byly fantastické. Tento víkend jsme vše udělali perfektně, teď to tedy musíme udržet.

Valtteri Bottas, 3. místo

Pro mě šlo o hodně špatný závod, abych byl upřímný. Když startujete z druhého místa, tak je vaším cílem přirozeně vítězství. Ale prohrál jsem to hned na startu - reagoval jsem na zhasnutí světla na svém displeji. Nevím, co to bylo. Přišel jsem o spoustu míst, což mi závod hodně ztížilo. Jsem přesvědčen, že se na displeji změnila barva - to vím zcela jasně. Proto jsem tak reagoval. Myslel jsem, že světla zhasla, sledoval jsem je po očku, protože mi v tom trochu bránilo Halo. Byla to zvláštní situace a určitě zkontrolujeme palubní kameru, abychom zjistili, co se přesně stalo. Potřebuji se ujistit, že se na displeji v rozhodující chvíli nic nezměnilo, protože takové rozptýlení v zásadní chvíli nemůžeme připustit.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Nejde zrovna o začátek závodu, jaký bych si přál, když jsem skončil v bariérách, trochu scházela přilnavost. Ale mechanici odvedli úžasnou práci při opravě vozu. Nevím, jak to udělali, bylo to neuvěřitelné. Vše bylo zpět v normálu.

Moc mě těší, že jsem jim to mohl oplatit druhým místem. Zkrátka jsem si hleděl svého a rozdělit Mercedesy, to je pro nás samozřejmě příjemné. Původně jsem si myslel, že nebudu moci závodit, proto je pro mě druhé místo jako vítězství.

FERRARI

Sebatian Vettel, 6. místo

Tohle je vlastně normální situace. Skončili jsme šestí, výš než na pátém nebo šestém místě se skončit nedalo. Prostě sucho. První víkend v Rakousku byl zvláštní, k tomu druhému z našeho pohledu vlastně ani nedošlo. Teď jsme tady a tohle umístění odráží reálný potenciál vozu. Že jsme dostali kolo? To mě nepřekvapilo, počítal jsem s tím.

Charles Leclerc, 11 místo

Je to frustrující. Upřímně... Měl jsem pocit, že s autem není vše v pořádku. Neměl jsem takový pocit jako v pátek, potažmo během kvalifikace. Musíme zapracovat na spoustě věcí. Musím říct, že tenhle vůz se řídí fakt dost složitě.

HAAS

Kevin Magnussen, 9. místo

Opravdu jsem šťastný. Tým udělal skvělé rozhodnutí před samotným startem - v zaváděcím kole, že nás zavolal pro slicks. Byla to od něj velká důvěra, že mě nazul suché pneumatiky, i když podmínky nebyly nijak dobré. Byl to pořádný risk, ale zafungoval. Byl tu jistý odstup, vlastně šlo o start z boxové uličky, a po pár kolech jsem byl třetí. Věděl jsem, že to nebude konečné umístění, ale bylo kouzelné pobývat na takové pozici v závodě. Zkoušel jsem ho udržet tak dlouho, jak to jenom šlo. S týmem jsme udělali všechno proto, abychom zůstali co nejvýš. Nakonec to byla devátá příčka - zvládl jsem to a udrželi jsme za sebou Ferrari a také McLaren. To jenom dokazuje, jak dobrý vůz jsme v tomto závodě měli. Znovu zdůrazňuji, že tým všechno zvládl perfektně a tím dal zapomenout na potíže v kvalifikaci.

Romain Grosjean, 15. místo

Od týmu to byl dobrý tah. Rádiem jsem informoval, že trať je na přechodné pneumatiky příliš suchá, takže jsme do toho šli. První kola byla trochu divoká, ale poté už gumy pracovaly výborně. Pak se mi začala drolit levá přední pneumatika, nemohl jsem ji dostatečně šetřit. Pak přišel Albonův manévr, musím se na něj podívat - brzdil dost pozdě, trefil moje přední křídlo a poškodil ho. Auto pak mělo o něco menší výkon. Snažili jsme se ho nějak udržet pohromadě, ale na body to nestačilo.

Günther Steiner, ředitel týmu

Opravdu je to skvělý výsledek, máme doma první body. Je to fantastické, protože v tuto chvíli je naše situace hodně obtížná. Rozhodli jsme se je povolat do boxů hned na začátku a kluci to udrželi. Kevin odvedl fantastickou práci, Romain měl víc potíží s pneumatikami. Dík patří celému týmu, že pokračuje a tvrdě dál pracuje - nikdy jsme se nevzdali a nikdy se také nevzdáme!

ALPHA TAURI

Daniil Kvyat, 12. místo

Se závodem jsem celkem spokojený. Předjel jsem některá auta, takže to bylo fajn. Nenačasovali jsme ale dobře zastávku, protože po ní mě někteří zase předjeli.Musíme se na to podívat. Cítil jsem, že dnes mám šanci dokončit výš. Z tohoto pohledu to pořád není moc uspokojivé. S vozem se stále učím. Každý najetý kilometr je důležitý. V Silverstone zkusíme nějaká nová řešení, aby vůz více vyhovoval mému jezdeckému stylu.

Pierre Gasly, nedokončil

Byl to pro nás těžký víkend. Z nějakého důvodu jsme měli několik různých problémů... Dnes mi nefungovalo řazení, snažili jsme se to opravit, ale nedalo se s tím nic dělat. Teď máme několik dní na to, abychom se připravili na Silverstone. Snad to tam bude lepší víkend.

Jody Egginton, technický ředitel

Není to dobrý výsledek. Pierre musel brzy odstoupit, protože měl problémy s převodovkou. Daniila jsme nedokázali dostat na body, přechodné pneumatiky byly pro start jasnou volbou, ale pak jsme zvolili měkké gumy, což byla chyba neboť se degradovaly víc, než jsme očekávali. Předpovídaný déšť nepřišel, takže pak už bylo těžké, abychom se do závodu nějakým způsobem dostali. Nyní budeme usilovně pracovat, abychom se před dalším závodem zlepšili.

WILLIAMS

George Russell, 18. místo

Nejdřív jsem na mokru špatně odstartoval a vůbec to bylo složité. Mám pocit, že všichni na vnitřní straně roštu měli nějaký problém. Pak už bylo naše závodní tempo opravdu špatné, musíme pochopit, co se děje. V loňském roce to bylo přesně naopak, závodní rychlost byla lepší než ta kvalifikační. Teď jsem byl v sobotu celkem rychlý a v neděli se s vozem pral. Pokud vše probereme a připomeneme si kroky, které jsme udělali zejména v sobotu, musí nás to relativně těšit. Existuje spousta pozitiv, stačí napravit negativa a zlepšit tempo vozu.

Nicholas Latifi, 19. místo

Start a první kolo byly dobré, ale pak přišla zastávka a co se stalo, to se v tak rušném závodě může přihodit. Přivodil jsem si defekt pneumatiky a vůz byl při mém návratu do boxů dost poškozen. Chyběl mi velký kus podvozku, takže udržet vůz na trati bylo namáhavé. Takhle to nemělo proběhnout, bylo to trochu nešťastné, ale pořád vnímám včerejší pozitiva, kterých je nutno se držet. Chceme se ukázat v Silverstone.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu monopostů

Celkově to byl náročný den. George špatně začal a v přechodných podmínkách se pokoušel zlepšit. Nicholas odstartoval dobře a v prvním kole získal pár pozic. Bohužel, jeho závod prakticky skončil, když po výjezdu z boxů přišel defekt pneu. Mokré podmínky nebyly snadné a na suchých pneumatikách bylo obtížné vůz zvládnout, což nás vedlo k řadě různých strategií. Byl to den, kdy věci mohly rychle hovořit pro vás nebo se stejně tak obrátit proti vám - dnes to nebyl náš den. Musíme prozkoumat závodní tempo a přijít na to, jak lépe využít silné kvalifikační výsledky.