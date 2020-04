Hamilton by do Ferrari chodit neměl, byl by tam číslo dva, tvrdí Ecclestone

Zamíří Lewis Hamilton do Ferrari? To je otázka, na kterou se snaží nejeden odborník soustředící se na Formuli 1 nalézt odpověď. Stejně tak je toto téma častým předmětem diskuzí mnoha fanoušků. Šestinásobnému mistru světa končí se závěrem letošní sezony smlouva s Mercedesem, přičemž novou zatím (zřejmě) nepodepsal.

Spekulace proto sílí. Už dříve některé zdroje tvrdily, že by se Hamilton mohl začít poohlížet po nových sportovních výzvách. V tomto ohledu by asi nebylo větší motivace, než opět dovézt titul do Maranella. Nejstarší stáj F1 totiž čeká na svůj zářný okamžik nepřetržitě od roku 2007.

Nejlepší jezdci po kvalifikaci v Soči | foto: Mercedes AMG F1 Team

Bernie Ecclestone ale Hamiltonovi přesun k Ferrari nedoporučuje. Devětaosmdesátiletý Brit je přesvědčen, že by Lewis v Maranellu neuspěl. Ferrari už prý patří Leclercovi, právě on se může podle Bernieho těšit hlavní podpoře týmu. Hamilton by tak údajně hrál jen druhé housle.

„Podívejte se na Vettela. Ten se letos trochu zhoršil. Proč? Ze svého týmu necítil dostatečnou podporu. Do Ferrari přišel mladý chlapec, který měl okamžitě výsledky. Scuderia si ho zamilovala. Ferrari teď patří Leclercovi," říká Ecclestone.

„Pro Hamiltona by to byla konečná. Byl by tam číslo dva. Zdecimovali by ho, nešetří Ecclestone ostrými slovy.