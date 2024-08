GP ITÁLIE: Prohlášení po kvalifikaci - Red Bull nechce podléhat panice, ale situaci musí řešit

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Další pole-position, to je úžasné. První a druhé místo v kvalifikaci je trochu překvapením, když je startovní pole tak těsné, ostatně jako po celý víkend. Tým odvedl úžasnou práci. Bylo by skvělé to zopakovat zítra, ale odstup je opravdu malý. Za námi je spousta velmi rychlých jezdců v kvalitních vozech, takže neočekávám snadný závod. Je tu také spousta otazníků nad degradací pneumatik na novém asfaltu – takže pro nás to je spousta neznámých, ale velké vzrušení pro fanoušky.

Oscar Piastri, 2. místo:

První kolo v Q3 bylo docela dobré, ale to druhé už nebylo úplně ono. I tak to však byl kvalitní výkon a opravdu dobrá týmová práce. Startovní pole bylo tento víkend neuvěřitelně těsné, žádnou záruku první řady jsme neměli, takže je to úžasný výkon, že právě tohle dokázali. Po návratu na nový povrch byly podmínky trochu jiné, než na jaké jsme na Monze zvyklí. Při tak těsném poli vpředu si myslím, že zítřejší závod bude velmi vzrušující.

Andrea Stella, šéf týmu

Pro tým v extrémně těsné kvalifikaci skvělý výsledek; na Monze dělilo prvního a šestého jen pár desetin. Očekávali jsme jinou situaci než v Zandvoortu, vzhledem k tomu, že obě jsou zásadně protikladné, takže je uklidňující potvrdit, že MCL38 funguje dobře v různých podmínkách.

Nyní se soustředíme na závod. Chování pneumatik bude zajímavé a myslím, že všichni půjdou do závodu s určitou mírou nejistoty, jak se vše může vyvinout. Dnes večer musíme tvrdě pracovat, vytěžit z vozu maximum a pokusit se tuto velmi silnou pozici na startovním roštu maximalizovat.

Mercedes

George Russell, 3. místo:

Třetí místo je dobrým výsledkem. Mezi několika týmy to bylo velmi těsné, takže startovat z druhé řady není špatná pozice. Trvalo mi trochu času, než jsem z auta dostal maximum; Dívali jsme se na to, jak dostat z pneumatik to nejlepší a svá dvě nejlepší kola jsem si nechal na konec. Být jen jednu desetinu od pole position je trochu frustrující, ale celkově můžeme být s naší sobotou spokojeni.

McLareny jsou v tuto chvíli velmi rychlé. Je to super působivé. Doufejme, že je zítra dokážeme vyzvat v první zatáčce a dostat se dopředu. Pokud se nám to nepodaří, myslím, že bude těžké s nimi závodit. Venku je ale velmi horko a pneumatiky trpí. Bude zajímavé sledovat, jaký dopad to bude mít na Grand Prix.

Lewis Hamilton, 6. místo:

Jsem velmi zklamaný z toho, jak dnešek probíhal. Myslím, že jsem mohl být v první řadě, možná dokonce na pole-position. Bohužel jsem dnes svou práci neodvedl. V první a druhé zatáčce jsem ztratil jednu a půl desetiny a pak další desetinu v poslední zatáčce. Musím vinit jen a jen sám sebe. Kvalifikace byla v poslední době mou slabinou, ale budu se snažit přijít na příčinu.

Máme dobré závodní auto. To by nám zítra mělo dodat důvěru. Tým odvedl úžasnou práci, aby dostal W15 do mnohem lepšího okna, než tomu bylo v Zandvoortu. Vůz se choval mnohem lépe.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Vzhledem k našemu špatnému výkonu v Zandvoortu musíme být s dneškem spokojeni. Na Monze jsme byli schopni se silně odrazit a přinejmenším v kvalifikaci jsme bojovali na samém čele. McLareny jsou v tuto chvíli měřítkem a my jsme dnes byli schopni je vyzvat. Odstupy jsou opravdu velice malé. Lewis byl jen o půl desetiny za Georgem a znamenalo to rozdíl několika pozic. Malé odstupy mohou mít v dnešní době opravdu velký dopad.

McLareny byly v posledních závodech velmi dobré a stejně tak pracují s pneumatikami. To jim zítra pomůže a musíte říct, že jsou před závodem favority. Ale také jiní byli ve svých závodních situacích v pátek rychlí, takže si nemyslím, že lze někoho vyloučit. Budeme tvrdě tlačit, abychom se vrátili na stupně vítězů.

Ferrari

Charles Leclerc, 4. místo:

Kvalifikace byla ošidná. Byl jsem trochu nedotáčivý, což jsem cítil už včera v trénincích, takže jsem se v některých zatáčkách trápil, zejména v prvním sektoru. To je místo, kde jsme ztratili nejvíce času na kolo a to nás nakonec nejspíš stálo šanci bojovat o pole-position. Moje místo bylo to nejlepší, co jsem dnes mohl udělat, ale nejde o pozici, o níž bych chtěl bojovat. Před zítřejším závodem ještě budeme pracovat na tom, abychom zjistili, co nám chybí. Očekávám, že to bude závod o správě pneumatik, takže ten, kdo tam odvede nejlepší práci, by měl vystoupat na vrchol. Dám do toho všechno a doufám, že mohu přivézt domů vítězství pro naše tifosi.

Carlos Sainz, 5. místo:

Věděli jsme, že to bude těsné. Na pole ztrácím desetinu a to je samozřejmě frustrující. Když se pak podíváte na data, vždy si myslíte, že jste mohli zajet lépe tady nebo tam, ale teplota trati v Q3 trochu klesla a kvůli tomu jsem možná trpěl nějakou nedotáčivostí navíc. Mám však pocit, že jsme dnes vytěžili maximum a před zítřkem zůstávám sebejistý. Se solidním výkonem v závodě bychom se měli zaměřit na získávání pozic a nabídnout našim tifosi dobrou show. Opravdu se na to těším.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Myslím, že to byla pro F1 velmi dobrá show se šesti vozy vpředu v rozmezí méně než dvou desetin sekundy. Celkově to byla dobrá kvalifikace, i když bychom samozřejmě rádi byli v první řadě. Zaplatili jsme vysokou cenu za tak malé mezery a je škoda, že jsme za první řadou tak těsně zaostali. Pozitivní je, že jsme tak blízko vozům před sebou; myslím, že můžeme v závodě bojovat a všechno je stále otevřené. Jeli jsme trochu na straně nízkého přítlaku, což by opět mohlo být pro zítřek pozitivní, ale pravděpodobně to v kvalifikaci ztížilo řízení vozu, ale dá nám to větší maximální rychlost pro závod. V posledních několika závodech jsme měli degradaci pneumatik pod kontrolou, možná více než naši nejbližší konkurenti; také závodní výkon měli jsme lepší než v kvalifikaci. Pokud jde o zítřejší strategii, bude záležet na tempu, jakým se pojedou úvodní kola. Pokud bude tempo velmi vysoké, pak bychom zvážili dvě zastávky, což ovšem ovlivní nově položený asfaltí. Jedna věc je jistá, bude to velmi těsný souboj a naši fanoušci nás budou podporovat od začátku do konce.

Red Bull

Max Verstappen, 7. místo:

Kvalifikace smíšených pocitů: Q1 a Q2 jsem ve skutečnosti vnímal docela dobře a během těchto částí jsem zajel konkurenceschopnější časy na kolo. V Q3 jsem se potýkal s vyvážením a ve srovnání s předchozími jízdami jsem zaznamenal hodně nedotáčivosti, takže jsem nemohl správně najíždět do zatáček. To se ještě nestalo, takže tomu v tuto chvíli nerozumím, budeme se muset do tohoto problému ponořit a před zítřkem jej analyzovat. Naší největší výzvou bylo najít stabilní vyvážení odzadu dopředu, tvrdě jsme pracovali a honili se za tím celý víkend. Zítřek bude pro všechny složitý, samozřejmě doufáme, že to bude pozitivnější než dnes a budeme moci udělat nějaké kroky, ale v tuto chvíli je před námi určitá neznámá.

Sergio Pérez, 8. místo:

Myslím, že tato trať více zviditelňuje naše problémy. Myslím, že máme problém s vyvážením a na této úrovni přítlaku je to ještě těžší. V Q3 jsem měl skvělou jízdu na svých starších pneumatikách, ale pak jsem nasadil novou pneumatiku a všechno je opravdu hranaté a obtížné - musíme pochopit, proč tomu tak je. Ztratil jsem své poslední kolo v Q3, když jsem v Lesmo 2 trochu vyjel mimo trať; věděl jsem, že Max je za mnou, takže jsem se ho snažil trochu popostrčit, ale nemělo to velký vliv. Je to opravdu špatný výkon, z čehož jsem skutečně zklamaný, stejně jako celý tým. Vůz je v tuto chvíli až příliš "zažitý" a to je hlavní problém, kterému v současné době čelíme. Obecně řečeno, příliš se trápíme s vyvážením a s tím, jak jsou věci na hraně, je s vozem složité si hrát a ladit jej. Ale záleží na zítřku, musíme si udržet vysokou motivaci v celém týmu, protože potřebujeme zajet dobrý závod. Věřím, že v tom bude naše síla, rychlost v závodních simulacích vypadá pozitivně, takže se pojďme minimalizovat škody na obou vozech a získat nějaké dobré body.

Christian Horner, šéf týmu

Dnešek byl velmi zvláštní: pokud jde o výkon, v Q2 jsme zajeli kolo za 1:19,6 a skončili druzí na ojetých pneumatikách; pak jsme v Q3 nedokázali porazit 1:20,0 na dvou sadách nových pneumatik. Je tu určité ovlivnění a my musíme rychle pochopit, oč jde a dostat se na vrchol. Checo udělal chybu ve svém druhém rychlém kole v Q3, takže na konci kola svého týmového kolegu potáhl a pokusil se mu pomoci, ale rozdíl nebyl viditelný. V autě je nerovnováha - když vyřešíte jeden problém, nastane další, změníte přední část a způsobíte tím problém vzadu, tříbíte zadní část a pokazí se to vpředu, nelze najít kompromis. Samozřejmě, že jako tým jsme znepokojeni naší formou, ale tohle je nejvíc matoucí. Přes noc budeme tvrdě pracovat, abychom se tomu pokusili všemu porozumět, ale zítra nás čeká těžký závod.

Williams

Alex Albon, 9. místo:

Deváté místo je skvělé, takže jsem velmi šťastný. Tento víkend jsme byli zatím nejlepší ze zbytku závodního pole a doufal jsem, že postoupím do Q3, ale nemyslím si, že jsem opravdu věřil, že to zvládnu, takže je to dobré. Vůz navázal na výkony v trénincích, trochu víc jsem tlačil, abych se ujistil, že v kvalifikaci podávám slušný výkon a všechno se to vyplatilo. Oproti Zandvoortu je trať velmi odlišná a víme, že tato trať našemu vozu vyhovuje i díky zavedeným vylepšením, ale také je jasné, že kdybychom je neměli, nebyli bychom v Q3, takže vše dopadlo dobře. Po celou kvalifikaci jsem bojoval s Haasem a zdá se, že pro zítřek mají o něco vyšší závodní rychlost. Naší největší starostí bude degradace pneu, ale uvidíme, jak to půjde.

Franco Colapinto, 18. místo:

Speciální pocit jet svou první kvalifikaci ve formuli 1. Zatím jsem si užil každý okamžik víkendu. Bohužel jsem při druhém pokusu udělal malou chybu, která mě stála šanci zajet dobré kolo. Vypadalo to slibně, protože jsem byl po prvním kole na slušné pozici a samozřejmě jsem pracoval na tom, abych v druhém kole ještě víc přitlačil. Vůz byl velmi konkurenceschopný a myslím, že dnes bylo možné postoupit do Q2. Nicméně jsem teprve na začátku a jsou věci, na kterých musím ještě zapracovat, zvlášť když mám za sebou ve voze F1 jen pár kol. Jsem teď trochu frustrovaný, ale vím, že je tu velký potenciál, tým tvrdě pracoval na tom, aby mi auto trochu vyhovovalo. Zítřek navbízí skvělou příležitost dozvědět se více o voze a pneumatikách a také zvládnout celou závodní vzdálenost Grand Prix F1. Uvidíme, jak to půjde.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Celkově to dnes byl velmi pozitivní den, protože jsme potvrdili výkon vozu z minulého týdne v Zandvoortu. V Q1 byli oba jezdci se svým vozem spokojeni a Alex se rychle posunul do Q2. Franco bohužel udělal ve svém druhém rychlém kole malou chybu, která ho přišla draho, protože do té doby měl tempo a postoupil by do Q2. Bylo jasné, že postup do Q3 bude těsný, ale skvělé kolo zajistilo Alexovi místo v první desítce. V Q3 získal Alex nejvyšší dosažitelnou pozici, proto on i tým se mohou ohlédnout za skvělou kvalifikací. Zítra to bude všechno o práci s pneumatikami, protože bude opět velmi horko s teplotou trati nad 50 stupňů, ale jsme si jisti, že máme dobrý závodní vůz a budeme schopni bojovat o body.

Haas

Nico Hülkenberg, 10. místo:

Myslím, být v první desítce je solidní výkon. Stát za Alexem s tak malým náskokem není ideální. Ztratil jsem už v první a druhé zatáčce a na nových pneumatikách jsem nějak nedosáhl přítlaku, pokaždé se na nich nejelo dobře, takže to je něco, co musíme prošetřit. Celkově jsem spokojený, vůz s nízkým přítlakem se choval docela slušně; mám dobrý pocit, důvěru a doufám, že to přenesu i do zítřka. Očekávám, že boj bude opravdu velmi těsný.

Kevin Magnussen, 13. místo:

V Q1 přede mnou vyjel Williams a bylo tam tolik prachu, že jsem nevěděl, jestli je mimo trať nebo na trati – nic jsem neviděl – a tím bylo moje kolo fuč. Je velmi důležité získat vzduchovou kapsu, můžete získat až tři desetiny. Já jsem vyjel za dvěma Alpine, ale jeli instalační kolo, takže jsem z toho nic nevytěžil. Tohle mi chybělo, abych se dostal do Q3, ale nejsem příliš daleko od první desítky a odtud mohu leccos udělat.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Byla to slušná kvalifikace. Chtěli jsme dostat oba vozy do Q3, ale nepovedlo se. Abych byl upřímný, postoupit z Q1 bylo trochu štěstí, když Kevin při svém posledním výjezdu neměl potřebný čas, ale jeho první pokus byl dost dobrý na to, aby postoupil. V Q2 bylo Nicovo kolo s ojetými pneumatikami také dost dobré pro Q3; v závěrečné části to byl boj s Alexem Albonem, který jsme prohráli o čtyři setiny, ale myslím, že jsme maximalizovali, co se dalo. Celkově to byl docela uspokojivý den, jeden vůz máme v TOP10 a na okruhu, kde se dá předjíždět, opravdu můžeme bojovat o body.

Aston Martin

Fernando Alonso, 11. místo:

Do kvalifikace jsem vstupoval s pocitem jistého pesimismu, takže celkově musím být s umístěním spokojen. Vůz se zde trochu trápí, takže být tak blízko Q3 je dobré znamení. Zítra jdeme do neznáma a nebude to snadné, ale umístění v první desítce je stále naším cílem.

Lance Stroll, 17. místo:

Myslím, že jsem dnes měl potenciál dostat se do Q2, takže je frustrující zůstat v Q3 s tak malým rozdílem. V posledním kole jsem měl k dobru pár desetin, ale byly vyvěšeny žluté vlajky, takže jsem musel zpomalit. Celý víkend je zatím složitý a nenašel jsem potřebnou rychlost, ale uvidíme, jak se nám bude dařit v zítřejším závodě. Balík je vyrovnaný, takže budu potřebovat štěstí na své straně.

Mike Krack, šéf týmu

Dnešní kvalifikace byla extrémně těsná napříč celým startovním roštem s velmi malými rozdíly, a právě ty se ukázaly jako rozhodující. Lance měl smůlu, že na konci Q1 ho zbrzdily žluté vlajky, zatímco Fernando se téměř probojoval do Q3 a ztrácel pouze o setinu sekundy. Uvidíme, co můžeme udělat v závodě, ale víme, že potřebujeme rychlejší vůz, abychom mohli do budoucna v tak těsném středu pole soutěžit. Využijeme všech příležitostí a zítra se pokusíme získat nějaké body.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 12. místo:

S dnešním kolem jsem docela spokojený; neměl jsem pocit, že jsem toho na stole nechal moc. Po dnešním ránu jsem věděl, že dostat se do Q3 bude složité, takže se takhle přiblížit bylo dobré. Nakonec jsem spokojený a cítil jsem, že jsem udělal vše, co jsme mohl. Bohužel to úplně nestačilo, ale pole je opravdu vyrovnané. Realisticky je tu celá skupina vozů od osmého do dvacátého místa a boj o body se odehraje až zítra. Tvrdé pneu zatím nikdo nepoužil, takže to je pro závod neznámá. Jsem dost blízko a pokud budu mít rychlost, lze tu předjíždět. Těším se, že zítra vybojuji nějaká místa.

Juki Cunoda, 16. místo:

Dnes to bylo těžké. Včera jsme měli o něco menší rychlost a pak se nám trénink po tréninku dařilo stahovat ztrátu na střed pole, ale bohužel to zjevně nestačí. Jsem frustrovaný, jsou tu některé nejasné věci, takže musíme pochopit, co se děje, protože po celý víkend se auto špatně ovládá. Jsem docela spokojený s kolem, které jsem zajel v kvalifikaci, ale myslím, že nám stále něco chybí, protože tento víkend obecně cítím nedostatek rychlosti. Mezi vozy jsou minimální rozdíly, takže se určitě musíme poučit u spousty věcí. Zítra udělám, co bude v mých silách.

Claudio Balestri, hlavní inženýr – výkon vozidla

Včera jsme nebyli úplně spokojeni s naší úrovní výkonnosti, zejména na Jukiho voze, vybaveném nějakými novými díly. Přes noc jsme udělali určité změny na obou stranách garáže, abychom z našich vozů dostali na této náročné trati maximum, při určitém vyladění na úrovni přítlaku. Dnes ráno během třetího tréninku jsme testovali oba vozy s nízkým obsahem paliva na měkkých pneumatikách a použité změny přinesly některá pozitiva. Bohužel jsme nebyli dostatečně rychlí, Juki vypadl v Q1 a Daniel byl jen pár setin od Q3. Nyní se musíme soustředit na závod, kde budeme usilovat o získání bodů.

Alpine

Pierre Gasly, 14. místo:

Bylo skvělé dostat se v kvalifikaci do Q2, protože tento víkend to pro nás byl velmi obtížný, zejména na měkčích pneumatikách. Pokaždé, když jsem je tento týden nasadil, nebyl jsem schopen je připravit tak, jak jsem chtěl. Přední a zadní, celá přilnavost vozu nebyla v pořádku. Nejlepší kolo bylo v Q1 s použitými pneumatikami. V Q2 jsem zkoušel mnoho různých věcí, abych získal přítlak, ale nějak chyběl. To znamená, že nejsem daleko od bodovaných pozic a těším se na zítřejší závodní den, v němž bych se rád dostal do první desítky.

Esteban Ocon, 15. místo:

Z dneška si můžeme odnést nějaká pozitiva; přes noc jsme udělali jisté změny, které se zdály být přínosné. Vůz se od včerejška choval lépe a více se podobal našim výkonům před Zandvoortem. Nepochopili jsme plně proč, takže to musíme dále prozkoumat. V Monze to pro nás byl vždy náročný víkend, ale myslím, že tvrdá práce, kterou tým přes noc odvedl, se vyplatila a udělali jsme krok správným směrem. I když jsem nezajel úplně čisté kolo, takže výkon nebyl ideální a možná jsem se dokonce mohl posunout o několik pozic výše. Nyní musím pracovat na naší strategii pro zítřek, abych se ujistil, že pracuji správně. Bude zajímavé sledovat, co se stane, protože týmy zatím nemají příliš mnoho reprezentativních údajů o dlouhých jízdách a na novém asfaltu půjdeme trochu do neznáma. Uvidím, jak se bude vyvíjet zítřek a ujistím se, že se dostanu do pozice, kdy budu schopen bojovat a doufám, že získám pár pozic.

Julian Rouse, sportovní ředitel

Dostat oba vozy do druhé části kvalifikace je dobrým krokem vpřed oproti tréninkům a přiměřeně pozitivním očekávaným výsledkem na trati, u níž jsme doufali, že se budeme trápit o něco více než v posledních závodech. Věděli jsme, že v kvalifikaci budeme méně konkurenceschopní, ale nakonec to bylo o něco těsnější. Není důvod k oslavě, ani umístění neodpovídá našim představám, ale je to také zlepšení oproti loňskému výsledku, kdy jsme nebyli schopni dostat ani jeden vůz z Q1. V trénincích jsme byli konzistentně konkurenceschopnější na delších jízdách a lepší na středně tvrdých pneumatikách ve srovnání s měkkou směsí. S tím, jak se trať mění na povrchu, jsou tu stále nějaké neznámé ohledně životnosti pneumatik a degradace, což v kombinaci s konkurenceschopným projevem na tvrdších směsích znamená, že během závodu by se mohly objevit při řádné strategii příležitost bojovat o body. Zítra budeme muset vše provést perfektně, pokud chceme zopakovat bodovaná umístění z posledních závodů.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 19. místo:

Cítím, že jsme dnes mohli dosáhnout něčeho víc, takže jsem zklamaný. První rychlé kolo bylo docela slušné a se zlepšením trati jsem měl všechny možnosti dostat se do Q2, ale žlutá vlajka na konci Q1 tuto šanci zhatila. Třetí trénink byl obtížnější než včera, takže jsme se pro kvalifikaci rozhodli vrátit k pátečnímu nastavení. Pocit byl mnohem lepší, ale nakonec to bylo všechno o štěstí a bohužel poslední jízdu zastavila žlutá vlajka, proto jsem se nemohl zlepšit. Otazník zůstává nad tím, kde jsme mohli skončit, protože se celkově zdá, že jsme v pozici o něco lepší než minulý víkend. Když se podíváme na zítřek, bude rozhodující práce s pneumatikami – doufejme, že se naskytnou nějaké příležitosti k dohnání našich soupeřů a pokusíme se vylepšit naše pozice na trati.

Guanyu Zhou, 20. místo:

Dnešní kvalifikace byla docela frustrující, protože vím, že jsem mohl získat něco víc. Moje poslední kolo začalo slibně zlepšením oproti mým předchozím jízdám – dokud vozy přede mnou nezačaly najíždět na trať, což mě donutilo kličkovat se a mé kolo bylo ohroženo. Nepodařilo se mi tak zajet čas na kolo v souladu s mou rychlostí. Jsem si jistý, že bez těchto incidentů bych dosáhl vyšší startovní pozice a byl bych mnohem blíže Q2. Navzdory náročné kvalifikaci se vůz rozhodně choval lépe než dnes ráno: tento zlepšený pocit využiji k tomu, abych se v závodě posunul vpřed a co nejvíce se poučil.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Po náročném třetím tréninku jsme byli schopni udělat několik dobrých zlepšení, pokud jde o ovladatelnost a vyvážení vozu pro kvalifikaci, což jsme ukázali v posledních kolech. Oba jezdci hlásili vyrovnanější chování ve všech zatáčkách: bohužel nám zůstala hořká pachuť. Oba jezdci se v posledním kole zlepšovali, ale v Parabolice museli zpomalit kvůli žluté vlajce způsobené Kevinem Magnussenem. Valtteri byl do té chvíle blízko postupu do Q2 a Zhou výrazně zlepšoval svůj čas – byl téměř o čtyři desetiny rychlejší než v předchozím kole – věříme, že jsme dnes měli potenciál bojovat o Q2. Den končíme se smíšenými pocity: pozitivní je, že jsme zlepšili vyvážení vozu, ale na druhou stranu nám zůstala obtížná startovní pozice. Tady v Monze není nic ztraceno: pokud jde o maximální rychlost jsme ve středu pole konkurenceschopní, takže stále máme šanci získat pozice. S vysokými teplotami a novým asfaltem bude klíčovým faktorem degradace pneumatik, takže musíme mít všechny prvky pod kontrolou, abychom byli na zítřejší závod co nejlépe připraveni.