GP SINGAPURU: Série Red Bullu skončila, dramatický duel tří týmů o vítězství patří Ferrari, Pérez nakonec potrestán

Hlasy před závodem měly jedno téma - nikoli zda bude Red Bull poražen, ale kdo utne jeho jedinečnou šňůru vítězství. Do nočního závodu přivezla firma Pirelli pneumatiky specifikace C5-C3 a do horké "sauny", jak někteří piloti prostředí Marina Bay Street Circuit nazývají, nasadili Leclerc, Cunoda, Piastri a Zhou nejměkčí směs, Verstappen, Pérez a Bottas naopak nejtvrdší - ostatní vyrazili do závodu na žlutých pneu. Teplota atakovala 30°C (trať byla ještě o sedm stupňů teplejší), ale pilotům činila problém vysoká vlhkost vzduchu - ostatně už před startem bylo vidět, že jsou pořádně propocení.

Na roštu se objevilo pouze osmnáct vozů - Stroll sice přečkal kvalifikační nehodu bez následků, ale jednak si stěžoval na drobné bolístky a jednak jeho vůz nebylo možné dát dostatečně rychle do kupy, proto se tým zaměřit na jeho přípravu pro následnou GP Japonska a Kanaďan dostal den odpočinku. Guanyu Zhou do závodu vyrazil z boxové uličky.

Na startu se podařilo Leclercovi pokořit Russella, o první vzrušení se postaral v prvním esíčku Hamilton, jemuž nevyšel útok na týmového kolegu a musel do únikové zóny. Ocitl se tak za oběma Ferrari, ale vzápětí přenechal Russellovi svou pozici a v 5. kole - nejspíš po dohodě s týmem - uvolnil cestu i Norrisovi.

Ferrari v čele mírně poodjely a Leclerca boxová zídka vyzývala, aby působil jako blok mezi vedoucím Sainzem jr. a soupeři. Nejdřív požadovali, aby měl na kolegu odstup tří vteřin, poté dokonce pět. Strategie byla jasná, aby nemohli ostatní piloti uplatnit na Španěla undercut. V tomto případě by ale spíš bylo logické pustit dopředu Charlese na měkčí směsi. Věc došla rozuzlení v 19. kole, kdy Logan Sargeant nezvládl nájezd do zatáčky 13, zdemoloval přední spoiler a rozesel po trati spoustu úlomků. Zatímco se ploužil do boxů, ředitelství počínaje 20. okruhem vyslalo na trať safety car. Leclerc ještě víc pozdržel pole, aby měl Sainz jr. komfort při výměně, navíc i on hodlal navštívit boxy. Dvojitý pit-stop však vyšel jen v prvním případě, protože se Leclerc zdržel za přijíždějícími soupeři a klesl až na šesté místo. Na trati zůstala jen trojice Verstappen, Pérez a Bottas na tvrdé směsi, jinak celé startovní pole vyměnilo pneumatiky.

Po restartu na začátku 23. kola bylo na trati pořadí Sainz, Verstappen, Russell, Pérez, Norris, Leclerc, Hamilton, Alonso, Ocon, Bottas, Magnussen, Gasly, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Albon, Zhou a Sargeant. Záhy se piloti Red Bullu na "vadnoucích" pneumatikách začali propadat - Péreze postupně zdolali Norris a Hamilton (24. kolo) plus Leclerc (25.), Verstappen se bránil houževnatěji, ale i on musel vyklízet pozice - Norris (24.), Hamilton (27.) a opět Leclerc (28.). Sergio se opravdu bránil jako lev, jeho duel s Hamiltonem v zatáčce 7 vyústil v pobyt Lewise všemi koly mimo bílé označení trati, ale i přes Mexičanovy stížnosti se netrestalo.

Standardní rozestupy vzaly zasvé v poslední třetině závodu - v nájezdu do 42. kola zaznamenal Ocon totální škodu na pohonné jednotce a zastavil svou Alpine na výjezdu z boxů. Ředitelství počkalo na průjezd první pětice a poté vyhlásilo režim VSC. Jakkoli to mohlo vypadat nerealisticky, Mercedesy absolvovaly na začátku 45. kola double-pit-stop a na trať vyrazily s téměř třináctivteřinovou ztrátou na Leclerca. Na pošetřené žluté směsi však Russell i Hamilton doslova letěli - po osmi kolech už si dvojice podala Leclerca - Russell na konci 53. kola, Hamilton na začátku následujícícho - a Monačan měl o dvě kola později už propastnou ztrátu pěti vteřin! Duo Stříbrných šípů se dotáhlo na Sainze jr. s Norrisem, ale poměrně jednoznačná otázka kdy tuto dvojici přespurtují neměla odpověď. Potenciál středně tvrdé směsi už se vyčerpal, navíc Carlos odváděl skutečně jedinečnou práci. Chytře kontroloval odstup od Norrise, aby Russell neměl lehkou cestu před něj - nakonec to byl George, kdo chyboval: v posledním kole nedobrzdil po lehkém kontaktu se zdí do zatáčky 13 a ukončil svůj závod nejméně šťastným způsobem.

Red Bully nakonec stavěly ve 40. kole (Pérez) resp. o kolo později (Verstappen) a ocitly se tak na pozicích shodných se startovními. Jejich bílé pneu už byly za hranou použitelnosti, což dokazuje i případ Checa, jenž před zastávkou musel zhltnout hořkou pilulku v podobě trojího předjetí během několika set metrů (Ocon, Alonso, Gasly). Verstappen si nakonec aspoň trochu vylepšil náladu, když na cestě ke konečnému umístění nechal za sebou Zhoua (48. kolo), Hülkenberga (49.), Lawsona (50.), Piastriho (54.), Gaslyho (57.) a na cílové čáře ještě útočil na Leclerca, ovšem ten už závěr evidentně nejel naplno. I Pérez si polepšil a svůj výkon korunoval zdoláním novozélandského nováčka dvě kola před cílem.

Sympaticky zajel tým Alpine a Ocon byl poprávu hodně rozzloben, když mu defekt sebral cenné umístění. Ostré souboje s ním a Gaslym sváděl Alonso, ovšem ten bude chtít na letošní Singapur hodně rychle zapomenout. Když v režimu SC vjížděl do depa, přehnal nájezd a dostal se zcela mimo příjezdovou komunikaci. Za to mu komisaři vyměřili pět vteřin navíc, když Španěl stavěl v 45. kole podruhé a odbyl si je, nastaly velké problémy na pravé části vozu, takže zastávka trvala 25,8 vteřin. Frustrovaný Fernando pak netrefil o kolo později zatáčku 14 a musel využít únikové zóny.

Zatímco Liam Lawson po velice dobré a klidné jízdě přivezl na chudé konto AlphaTauri cenné body, jeho asijský kolega prožil další martyrium. Po startu se Cunoda zapletl do kolize se Zhouem a musel odstoupit. Číňan byl nucen zajet do boxů a pokračoval na tvrdé směsi, nakonec se vyšvihl až na desáté místo, ale neubránil ho proti dvojici Verstappen-Pérez. Jeho kolega Bottas se strategií stejnou jako Red Bully po ukončení režimu SC figuroval na desátém místě, ale vzápětí chyboval a spadl až na konec startovního pole.

Sympatický výkon Haasu se nakonec podařilo dovést ke kýženému bodu. Oba piloti se zpočátku propadli na hranici bodovaných míst, ale nakonec se opět "pochlapili" a atakovali první desítku. Nakonec uspěl Magnussen, ovšem nestačil na již zmíněného Lawsona. Zmínku ještě udělejme u štiky posledních závodu Albona - také on si brousil zuby na další body, ale nakonec čtyři kola před cílem "potkal" v zatáčce 13 Péreze a kolidoval s ním - tento incident měl být ještě po závodě prošetřen.

Velkolepá série Red Bullu tedy skončila, ovšem byli jsme svědky, že navzdory pesimistickým řečem nebyl zejména Max Verstappen tak docela bez šancí. Nakonec se po roce a dvou měsících opět dočkal triumfu tým z Maranella, i když po předvedeném výkonu by asi bylo nejspravedlivější vítěznou trofej minimálně rozdělit na tři kusy. Vyhrát ale může jen jeden, nicméně po delší době jsme viděli drama až do posledních metrů.

Dodatek po závodě:

Jak bylo v reportu uvedeno, Pérez se za svůj manévr dočkal vyšetřování a trestu - stewardi předvolalli jeho a Albona k pohovoru a zdůvodnili trest pro mexického pilota "příliš optimistickým manévrem, jenž by mohl být definován jako způsob předjetí, při němž Albon nemohl udělat nic, aby se dokázal vyhnout kolizi." Pérez tak obdržel penalizaci pěti vteřin plus trestný bod do své superlicence. Vliv na jeho umístění ovšem rozhodnutí komisařů nemělo, protože Liam Lawson na 9. místě ztrácel na Checa 13 vteřin. "Směřoval jsem přímo do zdi, musel jsem couvat a klesl na 13. pozici, nakonec jsem ještě dvě místa dohnal, ale na body to nestačilo," okomentoval situaci Albon. Komisaři rovněž vzali v úvahu přítomnost Lawsona, jehož pomalejší pohyb vzbudil u Péreze dojem, že může pilota přejdet. Tato skutečnost je uváděna jako důvod, proč Sergio dostal jenom bod. Současně byl dořešen i šetřený incident, zda Albon v režimu VSC nepředjel právě Péreze - v tomto směru shledali komisaři, že vše bylo v naprostém pořádku. Podle nich se podle časomíry nedalo určit, který vůz byl dříve u druhé čáry SC, nepomohly ani záběry z videa. Zástupci obou týmů však nehodlali tuto záležitost dále řešit, netrvali na potrestání a komisaři jejich rozhodnutí přijali.

GP Singapuru (Singapur) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 25 1:46.37,418 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 0,812 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16 + 1,269 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 21,177 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 10 + 21,441 6. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 8 + 38,441 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 6 + 41,479 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 4 + 54,534 9. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 2 + 1.05,918 10. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1 + 1.12,116 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 13,417 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1.23,649 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1.,26,201 14. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 26,889 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 1.27,603 16. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team nehoda 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team motor 19. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri kolize 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant nestartoval Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W14

Mercedes M14 1:35,867

