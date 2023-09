PROHLÁŠENÍ PO KVALIFIKACI: Ferrari opatrně jásá, reakcii Verstappena museli inženýři téměř celou "vypípat"

Ferrari

Carlos Sainz jr., pole-position

Je to skvělý pocit, získat pole-position právě tady, v ulicích Singapuru. Včera jsme se ujistili, že jsme konkurenceschopní a myslím, že jsme před kvalifikací odvedli dobrou práci. Q3 byla supertěsná, ale podařilo se mi zajet obě kola čistě a urvat první pozici. Závod nebude kvůli degradaci pneumatik snadný, ale klíčové se nadále soustředit jako dnes a na zítřek se dobře připravit. Tým pracoval naplno a proto jsme si dobrý výsledek zasloužili. Zítra do toho jdeme napolno.

Charles Leclerc, 3. místo

Celý víkend působíme dobře, je pozitivní být svědky takového výkonu. Obvykle v Singapuru býváme silní, takže je mi jasné, že se nesmíme nechat příliš unést. V posledním závodě jsme se pár věcí naučili, pokusíme se pokročit kupředu s využitím takto nabytých poznatků zvlášť po zbytek sezóny. V Q3 jsem udělal malou chybičku v zatáčce 17, takže jsem nezískal pole-position, ale jako tým máme skvělé startovní pozice a chci zapracovat na dostatečném tlaku směrem k Russellovi přede mnou.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Pole-position a celkový kvalifikační výkon našeho týmu je výsledkem skutečnosti, že doposud všechny aspekty tohoto víkendu probíhají hladce na všech místech: na trati i Maranellu. Od prvního tréninku odvádíme dobrou práci, naši jezdci figurovali na vrcholku všech výsledkových listin. Dnes večer to Carlos krásně složil dohromady a má skvělou, a zaslouženou, první pozici. Stejně jako na Monze to byla velmi těsná záležitost, takže i když byl Charles o necelou desetinu pomalejší než týmový kolega, musel se spokojit se třetím místem. Zítra to bude dlouhý závod a klíčová bude strategie - musíme se zaměřit na práci s pneumatikami, chceme věnovat pozornost nejmenším detailům v každém bodě závodu a zároveň budeme připraveni využít výhodu, pokud některý z našich konkurentů zaváhá.

Mercedes

George Russell, 2. místo

S víkendem jsem celkem spokojený, opravdu. Ve voze jsem byl patřičně sebevědomý, tým ohledně pneumatik odvedl vynikající práci. Ve srovnání s ostatními máme odlišnou strategii, takže zítra máme k dispozici extra sadu středně tvrdých pneumatik - nikdo kolem nás je k mání nemá. Takže dostat se do Q3 a ještě do první řady s pouhými čtyřmi sadami pneumatik a strategickou výhodou je dost vzrušující. Bylo náročné sedět v autě a stát v garáži, připadal jsem si jak v sauně, ale je třeba zachovat klid a zůstat v pohodě. Totéž bude určitě platit zítra - tradičně tu jde o závod s jednou zastávkou, ale nová konfigurace trati asi něco změní. Myslím, že budeme někde mezi jednou a dvěma pit-stopy, zvlášť u nás s ohledem na extra sadu. Můžeme tak vyvinout na Ferrari tlak a pokusit se je donutit k chybě, abychom získali převahu. Právě to hledáme.

Lewis Hamilton, 5 místo

Auto se včera chovalo neuvěřitelně a doufal jsem, že po některých drobných úpravách budeme schopni vyzvat Ferrari. Nakonec jsme toho přes noc změnili docela dost, ale zase mi přišlo, že nám dneska chyběla rychlst. Je to jisté zklamání, protože náš balíček mi připadal skvělý a George se nakonec dokázal dostat do první řady. Ale zítra je nový den - je pořád o co bojovat. Doufám, že George zítra skvěle odstartuje a na Ferrari vyvine tlak. Bylo by skvělé, kdyby vyhrál. Já budu maximálně tlačit, abych se dostal dopředu a uvidím, jak se bude závod vyvíjet.

Toto Wolff, generální ředitel

Myslím, že jsme dnes překonali sami sebe. Singapur patří Ferrari - jsou tu hodně silní - takže dostat se s Georgem na desetinu od pole-position je fantastické. Lewis se s vozem mnohem víc trápil, ale oba vozy máme v TOP5, což slibuje zítra napínavý závod. Pokud jde o naše očekávání, musíme zachovat pokoru a dnes večer se důkladně připravit. Předpokládám, že to bude těžká plavba s jednou zastávkou v západu slunce... máme potenciální výhodu s jednou sadou středních pneu navíc, což konkurentům chybí. Takže si myslím, že možné je vše - nakonec i počasí - a zítra zažijeme vzrušující večer.

McLaren

Lando Norris, 4. místo

Skvělý den, jsem maximálně spokojený. Byl jsem blízko pole-position - dvě desetiny - ale dnes bych je opravdu nenašel. Cítil jsem, že jsem jel absolutně na limitu, takže jsem za umístění moc rád. Tým odvedl skvělou práci, jsem na všechny moc hrdý. Zítra máme dobrou výchozí pozici pro zisk bodů. Závod v těchto podmínkách je vždy velmi složitý, takže nechci předbíhat, ale vůz je opravdu dobrý, abychom mohli útočit. Uvidíme, co budu moci udělat.

Oscar Piastri, 17. místo

Samozřejmě jsem z kvalifikačního výkonu zklamán, ale jsem rád, že Stroll je v pořádku. Bohužel toho o moc víc kvůli červené vlajce udělat nešlo. Moje první kolo bylo v pořádku, trochu rozevláté, před druhým rychlým kolem jsem měl velký problém s nahromaděnými auty, zkoušel jsem se i dostat dopředu, ale nevyšlo to. Myslím, že vůz byl hodně dobrý a bez problémů bych se do Q2 dostal. Uvidíme, jestli se zítra posunu dopředu, získat body bude těžké, ale to neznamená, že se nebudu snažit ze všech sil.

Andrea Stella, zástupce týmu

Rušná a intenzivní kvalifikace přinesla hodně neobvyklý startovní rošt. Oscar vypadl v Q1, bohužel nám snahu ukončila červená vlajka. Nicméně je dobré, že Stroll je v pořádku, ovšem doplatili jsme na to tím, že Oscar nepostoupil.

Landův vůz díky vylepšením pro tento víkend bez problémů prošel do Q3, kde opravdu vytěžil vše, co bylo možné a postaví se do druhé řady. Chci ještě jednou poděkovat týmu za obrovské úsilí, díky němuž výsledku dosáhl. Čekáme dlouhý a napínavý závod, chceme přivézt co nejvíc bodů nejen od Landa, ale také najít způsob, jak se k nim posunout s Oscarem.

Haas

Kevin Magnussen, 6. místo

Především je auto na této trati z nějakého důvodu silnější. Odvedli jsme dobrou práci a využili dobré formy vozu, dostali jsme se oba do Q3 a zítra startujeme z dobré pozice. Víme, že je tu těžké předjíždění, rád mám zatáčkovou pasáž ve třetím sektoru, lze se tam tedy lépe bránit. Naše tempo není špičkové a nedovoluje nám zůstat na pozicích, kde jsme teď, ale na této trati určitá šance je. Tím pádem ale narůstá tlak, protože víme, že jde o ojedinělou šanci a my ji opravdu chceme využít a konečně získat nějaké body.

Nico Hülkenberg, 9. místo

Pro tým to je opravdu hodně dobrý výsledek, obě auta v Q3. Myslím, že jsme to nečekali, o to příjemnější je překvapení. Bez ohledu na to, co se stane zítra, si to dnes užijeme. Kevin zajel skutečně skvěle, po celou kvalifikaci, takže jsem do toho musel dát úplně všechno a nepovedlo se mi všechno jak bych si přál, ale to se stává. V kvalifikaci býváme dobří, tady nám tolik nebude vadit absence rychlosti. Uvidíme, co se povede udělat zítra.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnes to bylo pro nás celkem dobré odpoledne. Bojujeme, a znovu se ukazuje, že pracujeme nesmírně tvrdě a pak se nám povede něco dobrého. Dnes jsme naznačili, na co máme - jezdci, mechanici i inženýři odvedli maximum a díky tomu máme naše letošní první double Q3. Teď se musíme pokusit něco z toho převést i do zítřka. Doufám, že se nám povede správně nakládat s pneumatikami - určitě do toho půjdeme po hlavě, abychom uspěli.

Aston Martin

Fernando Alonso, 7. místo

Především jsem rád, že je Lance v pořádku. Moje kolo v Q3 bylo dobré. Řekl jsem týmu do rádia, že by bylo těžké ten čas nějak zlepšit, nedalo se víc dělat, i kdybych jezdil celou noc. Zdá se, že jsme v posledním tréninku měli s autem potíže, nevypadali jsme zrovna konkurenceschopně, takže jsme na voze pár věcí změnili a vylepšili ho pro kvalifikaci - ale pravděpodobně ne dostatečně. Zítra to bude dlouhý a zajímavý závod pro všechny na startu. Musíme maximalizovat každou příležitost, ale také je třeba, abychom zůstali realisty - před námi je spousta rychlých vozů a já nestartuji z bůhvíjaké pozice. Pokusím se vybojovat nějaká místa, ale bude to těžký závod.

Lance Stroll, 20. místo - nehoda

Jsem v pořádku, ale patřičně rozezlený sám na sebe. Navíc budeme mít hodně práce - v garáži i na trati. V kvalifikaci jsem bojoval s přilnavostí. Před posledním rychlým kolem jsem musel na váhu a pak jsem uvízl za ostatními vozy. Jel jsem pár vteřin za Pierrem, takže se věci nevyvíjely podle plánu. Když jsem viděl, že velké zlepšení nepřichází, vzal jsem za to v poslední zatáčce opravdu naplno, abych se pokusil dohnat čas, a pak přišel náraz do bariéry. Uvidíme, co půjde zítra v závodě zachránit.

Mike Krack, šéf týmu

Jediná věc, která je dnes důležitá - Lance je po kvalifikační nehodě v pořádku. Vidět ho, jak vystupuje z vozu bez pomoci je důkazem, že FIA neustále pracuje na bezpečnosti. Po preventivních kontrolách ve zdravotním středisku byl propuštěn - žádné potíže nemá.

Fernando hladce postoupil do Q3 a nadále drží skvělou statistiku - ve všech závodech se jako jediný kvalifikoval do TOP 10. Rozdíly mezi soupeři jsou velmi těsné, Fernando zajel čisté kolo, ale na nejlepší to dnes nestačilo. Budeme tvrdě pracovat, abychom v závodě získali pozice a přidali další body na naše konto.

Alpine

Esteban Ocon, 8. místo

Především děkuji celému týmu za dnešní výkon, protože musel vynaložit hodně úsilí, abychom se dostali do Q3. Po celý víkend se vůz choval dobře, byl jsem schopen vytěžit z něj maximum dnes, kdy o něco šlo a získal jsem dobrou pozici pro zítřejší závod. Uznání putuje ke skupině na trati i v továrně za dodaná vylepšení, což nám umožnilo udělat krok správným směrem. Teď už se soustředím na zítřejší závod, chci podat kvalitní výkon a doufám, že získáme i nějaké body.

Pierre Gasly, 12. místo

Byla škoda, že jsem se nedostal do Q3, ale i tak mám slušnou výchozí pozici, abych zítra v závodě bojoval o body, které jsou pro nás důležité. Mně určitě chybělo pár maličkostí a v určitých bodech jsem se pokoušel optimalizovat vyvážení vozu. Jako tým pochopitelně zhodnotíme, co by šlo dělat lépe, abychom byli na kvalifikaci lépe připraveni a zaujímali místa více vpředu. Od včerejška jsme se posunuli dopředu a to je pro tým pozitivum. Zítra čekám dlouhý a hodně těžký závod a jsem si jist, že podám takový výkon, abych skončil na bodech.

Julian Rouse, prozatímní sportovní ředitel

Obecně to byl v Singapuru den s více pozitivy, hladkou a dobře zvládnutou kvalifikací u obou pilotů. Předpovídali jsme, že rozdíly mezi šestým až dvanáctým místem budou hodně těsné, ale postup do Q3 se nám podařil jen v případě Estebana. U Pierre jsme neuspěli, takže musíme pokračovat v tvrdé práci na vylepšení veškerých detailů, abychom z těchto marží mohli v budoucnu těžit.

Zítra budeme závodit na renovovaném okruhu, ale pořád zůstane tratí, na níž se špatně předjíždí. Proto musíme klást obzvlášť velký důraz na správnou strategii, zejména ve fázi zastávek v boxech - což bude nejlepší možnost se posunout vpřed. Pokusíme se dostat Estebana ještě výš, stejně jako uvidíme, co se dá dělat s Pierrovým případným posunem do první desítky s ohledem na promíchaný startovní rošt kolem něj. Před námi je ještě pořád dlouhá cesta a naším cílem zůstává bodovat zítra s oběma vozy.

AlphaTauri

Liam Lawson, 10. místo

Je samozřejmě skvělé být v Q3, ale výkon ještě nebyl maximální a to je věc, kterou se musíme zabývat. Pro Jukiho je to smolné, protože náš balíček je silný a auto vypadá komfortně. Pro mě byl problém zahřát pneumatiky, protože v posledním kole jsem necítil přilnavost a v posledním sektoru byl značný provoz, takže to bylo složité. Nicméně jsem rád za Q3, ale byl tu potenciál skončit ještě výš. Je to škoda, ale pořád se ještě učím a je třeba se zaměřit i na další věci. Dnešek proběhl dobře, důležitý je zítřek. Startuji z dobré pozice, ale bude to dlouhý dvouhodinový závod, také dost náročný. Zaměřím se na maximální využití vozu s cílem závod dokončit.

Juki Cunoda, 15. místo

Udělal jsem chybu, zablokoval kola před zatáčkou 14 a nedosáhl žádného času. Je mi líto týmu, je to opravdu škoda a jsem z toho hodně rozladěný, protože rychlost vozu je neuvěřitelná, vždyť jsem to dokázal v Q1. Uvidíme, jak to půjde zítra, pokusím se získat body.

Jody Egginton, technický ředitel

Když se podíváme na celkový obraz, zdá se, že v oblastí výkonu jsme pokročili kupředu. Je to pozitivum, na němž můžeme stavět a musíme ho potvrdit v Suzuce, což je konvenčnější trať. Co se týče dnešní večerní kvalifikace, věřili jsme, že máme rychlost na postup až do Q3; vše šlo dobře a zdálo se, že máme pozici, abychom dosáhli výrazného zlepšení. Juki však v Q2 nedokázal zajet čas, což je zklamáním, protože v Q1 byl dost dobrý, aby si mohl dělat ambice na Q3. Liam zajel kvalifikaci hladce a hodně se zlepšil. Je pro něj odměnou účast v Q3, zvláště tak krátce poté, co se v ní objevil. Naše dlouhodobé tempo v pátek vypadalo nadějně, takže ho musíme využít a být připraveni chopit se jakékoli příležitosti, aby se Juki posunul vpřed a mohl maximalizovat výhody našeho balíčku. Celkově si ale z kvalifikace můžeme určitá pozitiva odnést, ale z hlediska našich cílů se počítá zítřek.

Red Bull

Max Verstappen, 11. místo

Zatím pro nás není víkend nijak skvělý, kvalifikace byla hektická. Nemohl jsem jít pozdě na brzdy, protože bych spadl ještě níž, také jsem se potýkal s pomalými zatáčkami, prostě v zadní části auta něco nefungovalo. Na městských okruzích a v Singapuru zvlášť je velmi těžké předjíždět, takže zítra nic převratného neočekávám. Letos jsme prožili tolik úspěšných víkendů, takže můžeme být hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Důležitější je, abychom pochopili, co o tomto víkendu děláme špatně a jakých se dopouštíme chyb.

Sergio Pérez, 13. místo

Je to katastrofa, jsem z výsledku skutečně zdrcený, vůbec jsme neodvedli očekávaný výkon, hodně to bolí. Před tímto víkendem došlo na voze k mnoha změnám, ale nic nefungovalo, musíme zjistit proč. Začal jsem dobře, vyvážení v prvním tréninku bylo výborné, ale v druhém už se auto řídilo hodně obtížně a od té doby s ním bylo těžké pořízení. Sem tam jsme něco upravili, ale nezdálo se, že by to mělo na vyvážení nějaký vliv. Vše bylo složité, auto klouzalo, rovnováha se měnila od zatáčky k zatáčce. Horší bylo, že jsem v Q2 svůj poslední pokus ani nedokončil. Na trati jsem se trápil a incident všechno ještě zhoršil. Přejel jsem obrubník, byla to rána jak z děla a auto se roztočilo.

Je to obrovská škoda, Singapur jako městský okruh je znám komplikovaným předjížděním. Byl bych rád, kdybychom zítra získali alespoň nějaké body.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes večer musíme probrat opravdu hodně věcí. První věc, která nás čeká, je hodit zklamání za hlavu a zjistit, proč ztrácíme rychlost a výkon. V tréninku jsme zkoušeli nové aerodynamické díly, ale do kvalifikace jsme šli s vyzkoušenými a otestovanými komponenty. Z nějakého důvodu ale auto bylo na tomto okruhu hodně slabé. Je toho hodně, co je třeba udělat, ale nevzdáváme se. Startovat mimo TOP10 na trati, kde se notoricky špatně předjíždí, bude těžké, ale rozhodně jsme tento víkend neodepsali. Body se rozdávají v neděli, pořád je o co hrát.

Williams

Alex Albon, 14. místo

Myslím, že mé umístění je maximem, jehož jsem tu byl schopen dosáhnout, především mě potěšilo, že jsem postoupil z Q1. V prostřední části už jsem cítil absenci přilnavosti, takže těžko zjistím, jestli to byl důsledek dlouhého pobytu v garáži po Strollově nehodě nebo špatná příprava na rychlé kolo. O tomto víkendu jsme najeli jen omezený počet kilometrů, takže mám pocit, jako bych pořád doháněl nějaké zpoždění a nakonec se mi to nepovedlo. Pneumatiky se mi o tomto víkendu zdají hodně měkké, takže mimo rychlé kolo je třeba jet hodně pomalu. Proto si myslím, že jsme se plně neztotožnili s jejich chováním. Ale závod se jede až zítra a bude určitě náročnější, proto se na něj zaměřujeme.

Logan Sargeant, 18. místo

Kvalifikace byla složitá, trať se kolo za kolem dost měnila. Na konci jsem měl rozjetý nadějný pokus, ale v 10. zatáčce jsem přejel obrubník, zadek vozu se mi zablokoval a špatně jsem podřadil. Tím jsem přišel o nějakých 4 - 5 desetin, ty by mi hodně pomohly k případnému postupu. Závod bude dost složitý, ale musím si zachovat optimismus a pokusit se zítra zlepšit své umístění. Auto se chová lépe než včera, takže doufám, že tento fakt k mé snaze přispěje.

Dave Robson, šéf oddělení výkonu vozidel

Ačkoliv jsme dnes hlavně doháněli ztráty, udělali jsme s vozem slušný pokrok. Tento okruh je pro nás pořád obtížný, musíme tvrdě pracovat, abychom vlastnosti pro něj v příštím roce upravili. Kvalifikace byla pro všechny těžká, Alex měl štěstí, že svého času dosáhl těsně před červenou vlajkou, takže postoupil. Logan také projel cílem před incidentem, ale měl problémy s řazením a to ho stálo čas potřebný k postupu do Q2. Musíme prověřit převodovku, zda nejde o nějaký mechanický problém, před závodem to musíme udělat. V Q2 už jsme pokroku nebyli schopni, porazili jsme pouze Cunodu, jenž dokonce nezajel žádný čas. Výsledek je dobrý, zvláště na trati, co se neustále trápíme. Závodu bude těžký, ale v Singapuru se toho může stát hodně, není vyloučeno, že některé vozy vypadnou, což by mohlo přinést zajímavý závod.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas, 16. místo

Vlastně jsem dnes jezdil vcelku dobrá kola, ale něco málo zkrátka chybělo, abych postoupil do Q2. Ke konci posledního kola jsem se dostal do skrumáže, ale celkově mi připadá, že jsme oproti včerejšku ztratili něco na rychlosti a museli proto udělat nějaké kompromisy v nastavení. Cítil jsem, že z auta se toho moc nedá vytáhnout, což je docela zklamání, protože včera se zdálo, že jsme na cestě za dobrým výsledkem. Zítra to bude dlouhý den a zlepšení nebude snadným úkolem. Musíme se zaměřit na co nejlepší využití naší strategie a každé situace, která se nám naskytne. Konec konců je to městský okruh a v minulosti jsme tu byli svědky mnoha nepředvídatelných situací. Pokud nám padnou dobré karty, můžeme zítra dosáhnout dobrého výsledku.

Guanyu Zhou, 19. místo

Očekával jsem dnes lepší umístění, ale abych byl spravedlivý, ke Q2 to bylo přeci jenom daleko. Moje pozice je zklamáním, ale odrazem obtíží na nesnadném okruhu. V autě jsem se necítil dobře a bylo opravdu těžké složit z toho čisté kolo. Když na trati jako je tato nemáte komfortní pocit, nedosáhnete konzistentního výkonu a nakonec za to zaplatíte. Musím zjistit, kde jsem chyboval, zítra to nebude snadné, startovat zezadu, ale pořád je vše otevřené. Stále je šance se posunout kupředu a určitě tu jsou příležitosti, jak po stránce strategické, tak jezdecké. Nikdy neříkej nikdy, dám do toho zítra všechno, abych zajel slušný výsledek.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnes šlo hlavně o přilnavost pneumatik a toho jsme v posledním tréninku nedosáhli. Nedařilo se nám porozumět změně trati a proto jsme nedokázali tento fakt zohlednit v kvalifikaci. Přitom kola v Q1 byla dobrá, bez výrazných chyb, ale zradila nás rychlost a to na Q2 nestačilo. Není to poprvé, co soustředíme všechen náš potenciál do jediného kola - musíme ten problém plně analyzovat a proniknout k jádru věci. Přesto je zítra oč hrát: v posledních závodech jsme viděli, jak lze poskočit ze dna startovního roštu - náš cíl v neděli bude stejný. Příležitosti určitě přijdou a bude na nás, jak jich co nejlépe využijeme.