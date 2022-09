FIA vysvětluje, proč se GP Itálie dojela za safety-carem. Podle Ferrari měla odvést lepší práci

Co se přihodilo?

Vše začala zastavením vedle trati Daniela Ricciarda, jehož McLarenu vypověděla službu pohonná jednotka Mercedesu. "Najednou se to vypnulo. Neměl jsem žádná varování. Projížděl jsem zatáčkou Lesmo 1 a pak zkrátka nic. Vypnulo se to, když jsem měl zařazený rychlostní stupeň," přibližuje australský pilot.

"Co nejrychleji jsem to odstavil na vnitřní stranu mimo závodní stopu do bezpečné oblasti. Neviděl jsem žádné místo, kam bych zajel, proto jsem zkrátka musel zastavit na trávě... pro závod to byla škoda, ale nic jsem s tím nemohl udělat," popisoval smutně Ricciardo svízelnou situaci. Ředitelství závodu na ni kvůli bezpečnosti zareagovalo vysláním safety-caru.

Normálně by bylo dost času na odklizení monopostu, jenže ten se zasekl se zařazenou rychlostí a traťovým komisařům se jej nedařilo zatlačit mimo bariéry. Safety car navíc odchytil Mercedes Georgea Russella místo Maxe Verstappena, což vedlo k dalšímu zdržení, než se celé pole zformovalo za Red Bullem. Jinak by podle Christiana Hornera "bylo dost času na to, aby se začalo znovu závodit."

Před posledním kolem už nezbyl čas na to, aby byli jezdci o kolo zpět puštěni před zpomalovací vozidlo a mohli se zařadit na konec pole, jak si žádají pravidla. Cílem proto všichni projeli pomalu za safety-carem, což fanoušky zklamalo a z tribun se ozývalo bučení. Kvůli tomu se objevily hlasy, které volají po vyvěšení červených vlajek a zastavení závodu, pokud by se měla opakovat podobná situace.



FIA neodvedla dobrou práci, kritizuje Ferrari

Naštvaný byl šéf Ferrari, jehož pilot Charles Leclerc se mohl po restartu pokusit zavěsit za vedoucího Verstappena a na dlouhé rovince jej předjet a vyhrát. "Nemyslím si, že by mělo jít o změnu pravidel. O těch se hodně mluvilo, zejména po loňském Abú Zabí," uvádí Binotto.

"Probrala se s FIA, s F1 a s týmy a došli jsme k závěru, že současný formát je zřejmě ten správný. Takže si nemyslím, že jde o změnu pravidel. Jsem určitě zklamaný tím, jak dlouho jim trvalo se rozhodnout. A myslím, že nerozumíme tomu, proč tak dlouho trvalo uvolnění vozů mezi safety-carem a lídrem," kritizuje vedení závodu.

Šéf Mattia Binotto po závodě spokojený nebyl | foto: Scuderia Ferrari

"Nemyslím si, že bezpečnost může být tím správným důvodem pro takové zdržení. Když jezdce vypustí, nemůžou jednoduše jet po okruhu naplno, protože je pravidly stanoven minimální čas na kolo. Ten tam je kvůli tomu, aby jejich jízda byla po celou dobu bezpečná. Proto nechápeme, proč jim to za současných pravidel, která jsou podle nás správná, tak dlouho trvalo se rozhodnout," kroutí hlavou šéf Ferrari.

"Myslím, že se safety-carem mohli odvést lepší práci, aby připravili celý vlak vozů na nový start závodů. A to se nestalo. Podle mě to bylo jednoduše špatné a mohlo se to udělat lépe, aniž by bylo zapotřebí měnit pravidla. Ta jsou daná, jde jen o to je lépe uplatňovat," popisuje Binotto důvod svých frustrací.

"Podle mě musí zkrátka pro lepší show F1 odvádět lepší práci. Není to o Ferrari a jeho fanoušcích, protože kdyby safety-car skončil dříve, jak by dopadl závod? Nevím. Max byl nejrychlejším vozem a byl na nových pneumatikách," pokračuje.

"Ale obecně si myslím, že bychom se měli pokoušet ukončit safety-car co nejdříve a poskytnout více času na trati, více závodního času všem jezdcům. Zklamáním bylo to, jak dlouho jim to trvalo, než se rozhodli. A z tohoto pohledu věříme, že FIA dnes neodvedla dobrou práci. V budoucnu by myli pracovat lépe, protože tohle není pro F1 dobré," dodává Binotto.



Vysvětlení FIA

FIA na kritiku po závodě reagovala slovy: "I když bylo vynaloženo maximální úsilí na rychlé odklizení vozu č. 3 a pokračování závodu, tak situace se vyvíjela a traťoví komisaři nebyli schopni zařadit na voze neutrál a zatlačit ho do únikové uličky."

"Bezpečnost práce na odklízení je naší jedinou prioritou a incident nebyl tak významný, aby vyžadoval červené vlajky. Závod se dojel za safety-carem podle procedur, které byly odsouhlaseny mezi FIA a všemi soupeři. Načasování safety-caru v závodě na tyto procedury nemá žádný vliv," vysvětluje mluvčí FIA.