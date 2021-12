GRAFIKA: Startovní rošt v Abú Zabí - Velké finále odstartuje Verstappen před Hamiltonem, bez Mazepina

Verstappen zajel nejrychlejší kolo s náskokem téměř čtyř desetin, neodstartuje však na středně-tvrdých pneumatikách, na kterých si přál, protože je ve svém ostrém pokusu v Q2 probrzdil. Tuto strategickou výhodu budou mít pouze oba Mercedesy a Cunoda s Alfou Tauri.

Zbylých šest pilotů z Top 10 začne na měkké (C5) směsi, na níž zajeli v prostřední fázi nejrychlejš kolo, ostatní od 11. místa dále si pneumatiky pro start Velké ceny Abú Zabí můžou volně vybrat. Kvalifikace i vše, co ji předcházelo, se obešlo bez penalizací.

Skvělý výkon v kvalifikaci předvedli Norris, jenž odstartuje z 3. místa za dvojicí Max - Lewis bojující o titul, a také Cunoda, jenž předčil v Q3 Ocona i Ricciarda poté, co do této části postoupil na tvrdších pneumatikách. Japonec byl jasně rychlejší než jeho týmový kolega Gasly, jenž letos u AlphyTauri zářil. Naopak propadl Bottas - Fin s Mercedesem zajel až šestý nejrychlejší čas.

V neděli přišla zpráva o pozitivním testu na Covid-19 pro Mazepina, jenž byl včera nejpomalejší. Haas tedy stahuje jeho auto z 20. místa, na rošt se odpoledne proto postaví pouze 19 monopostů.

#F1 #AbuDabhiGP Qualifying Max. speeds & Top speed 📊: - #Verstappen fastest thanks to Perez's tow, seems like #RedBull opted for less drag than usual anyway - #Hamilton 5.6kph slower, #Mercedes preferred higher downforce - #Ferrari Giovinazzi 3kph, #Alpine Ocon 3.3kph off pic.twitter.com/kmKuPzyczg

#F1 #AbuDabhiGP Qualifying Best sectors vs. Fastest laptimes set 📊:

- #Hamilton fastest in Sector 1, #Verstappen in S2 & S3 beating him comfortably by over 3 tenths

- #Leclerc left 1/4s on the track, could've been P4

- #Norris the only one who nailed it in Q2 & Q3 pic.twitter.com/pjcVZkI31Q