Poslední trénink sezony patřil Pérezovi. Ferrari se trápí

Závěrečný trénink sezony 2022 přinesl poklidný průběh. Piloti kroužili na různých pneumatikách a soustředili se zejména na delší stinty. Problémy mělo Ferrari. Červené vozy se potýkají s nedostatečnou mírou přilnavosti v pomalých zatáčkách, vypadá to, že v Abú Zabí jsou až třetí silou.

Po 15 minutách patřila první příčka Hamiltonovi. Brit měl na svém kontě čas 1:26,040. Následoval Russell a jezdci Ferrari. Ti ovšem svá kola jezdili na tvrdších pneumatikách. Verstappen s Pérezem během úvodní části třetího tréninku pauzírovali. Tak či tak je Red Bull vnímán jako největší favorit posledního závodu sezony. Například Lewis Hamilton řekl, že rudí býci mají navrch, zároveň však dodal, že stříbrné šípy jsou ve hře.

Puncture for Gasly 😣



The front right tyre winglet flies off his car with his tyre deflating#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/t8f346P3HQ