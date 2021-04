Formule 1 generuje zisk, navzdory sponzorské krizi

Odlišný přístup v partnerství

Týmy Formule 1 proaktivně přistupují ke společnostem a mění své nabídky, aby přidaly hodnotu prostřednictvím technických znalostí. V rozhovoru pro SportBusiness řekl Tim Hunt, marketingový ředitel společnosti Williams Racing: „Ve Formuli 1 jste dříve měli možnost sponzorovat tým. Jak velké by mělo být vaše logo na voze?" Hunt dodává: „Tyto věci jsou stále faktory a vždy budou součástí nabídky, ale musíme se podívat na to, jak ovlivňujeme příjmy partnera na dnešním tržišti. Veřejnost vnímá tým Formule 1 jako silný a dobře fungující stroj. Je komerční hodnotou, že 18 lidí může dokončit zastávku v boxech za méně než dvě sekundy, což je ve své podstatě i definicí týmové práce. Ale to je jen špička ledovce. Chceme přiblížit našim partnerům naši vysoce výkonnou kulturu."

IT technologický průmysl a F1

Například Williams využil své odborné znalosti v oblasti termodynamiky k podpoře sponzora Unilever ve dvou projektech. Změnili postup, kterým vyráběli mýdlový prášek pro Rexonu, a zefektivnili výrobu zmrzliny. Závěrem je, že obojí přineslo Unileveru značné výhody. Na druhou stranu je tu skutečnost, co sponzor může týmu přinést, zejména pokud jde o technické know-how.

Tom McCormack ze společnosti Nielsen Sports uvedl: „Očekávám růst počtu poskytovatelů digitálních služeb, kteří se připojí k sponzorskému prostředí Formule 1.“

Aktuální sponzoring v oblasti digitálních služeb podle austriaformula.at:

Mercedes - Epson 5 mil. USD, Crowdstrike 4 mil. USD, AMD 4 mil. USD, TIBCO 4 mil. USD, Hewlett Packard 2 mil. USD

Red Bull - Oracle 30 milionů USD, Citrix 4 miliony USD, Hewlett Packard 2 miliony USD

Ferrari - Kaspersky 4 miliony USD

McLaren - Dell 15 mil. USD, Dark Trace 10 mil. USD, Arrow Electrics 4 mil. USD, Cisco 4 mil. USD, Webex 4 mil. USD, Splunk 2 mil. USD

Aston Martin - Cognizant 15 milionů USD, NetApp 2 miliony USD, Sentonel One 2 miliony USD

Alpine - Hewlett Packard 3 miliony USD, 3D Systems 3 miliony USD, Microsoft 2 miliony USD.

Alfa Romeo - Zadara 4 mil. USD, Acer 2 mil. USD, Additive Industries 2 mil. USD, Mitsubishi Electric 2 mil. USD

Haas - Ionos 2 miliony USD

Williams - Versa Integrity 4 miliony USD, Acronis 3 miliony USD

V době průzkumu Alpha Tauri ještě neměla žádné technologické partnery s touto sponzorskou částkou

Nejen hotovost je řešením

Většina z těchto obchodů je kombinací hotovosti a věcných plnění. Například smlouva společnosti Red Bull v hodnotě 30 milionů USD se společností Oracle sestává z 10 milionů v hotovosti, zbytek představuje vybavení a služby.

Ropný a tabákový průmysl také stále platí obrovské částky do pokladny Formule 1. V roce 2020 proinvestovaly ropné společnosti Petronas, Shell, Exxon Mobile, Castrol / BP, Orlen a Gulf Oil celkem 224 milionů dolarů. Tabákové giganty Philip Morris International a BAT investovaly "jen" o něco víc, než polovinu - 130 milionů amerických dolarů.