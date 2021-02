Šéf Silverstone vidí návrat fanoušků v roce 2021 „opatrně optimisticky“

Po nedávných oznámeních britské vlády je generální ředitel okruhu Silverstone Stuart Pringle „opatrně optimistický“, že se fanoušci budou moci vrátit na tribuny. „Je před námi ještě dlouhá cesta,“ dodává avšak.

Vláda Velké Británie představila časový harmonogram pro zmírnění současných covidových opatření, který zahrnuje i plány na otevření sportovních akcí pro diváky, kteří by se do léta měli mít možnost znovu zúčastnit živých sportovních akcí.

Podle návrhů bude od 17. května možné ve velkých venkovních prostorách hostit až 10 000 fanoušků, což je pětadvacet procent z celkového počtu míst k sezení.

Ilustrační foto | foto: Red Bull Content Pool

Silverstone s fanoušky? „To v žádném případě není jisté“

Plán vzbuzuje naději, že mnoho významných britských sportovních akcí v létě by se mohlo těšit na zaplněné divácké tribuny. V rozhovoru pro BBC Live 5 Pringle říká: „Požadavky jsou jasně formulovány. Existují proměnné, které nikdo nemá pod kontrolou. Ale pokud se neobjeví nějaké jiné mutace viru, nebo pokud nenastane problém s očkováním, budou diváci v ochozech.“

Přesto je šéf okruhu v Silverstone opatrný. „Vláda má pravdu, když poukázala na to, že je situace vážná a i při zlepšení pandemie se věci mohou pokazit v jakékoli fázi. Je to pro mě jako promotéra závodu Formule 1 velmi obtížné," říká Pringle.

Potvrzení o očkování jako možná podmínka

V loňském roce se britská Grand Prix konala za zavřenými dveřmi. Za normálních podmínek Silverstone během třídenního závodního víkendu přivítá až 340 000 fanoušků, přičemž vysoký počet prodaných vstupenek na loňský závod se přenesl do roku 2021. Peníze za vstupenky pořadatelé nevraceli. Jeden návrh, o kterém se diskutuje v souvislosti s úvodními plány, se týká očkovacích pasů, které mají sloužit jako důkaz toho, že návštěvníci významných sportovních akcí byli očkováni před koronavirem a byli pravidelně testováni. Pringle si myslí, že používání záznamů o očkování „je v zásadě dobrý nápad pro live sportovní akce“.

Pringle věří, že to fanoušci pochopí

Tímto způsobem by mohl být negativní výsledek testu ihned ověřen pomocí vstupenky. „Takže si myslím, že to rozhodně stojí za vyzkoušení. Pokud to znamená více úsilí nebo možná i trochu více výdajů, ale dává to fanouškům šanci vidět jejich oblíbený tým, sledovat jejich oblíbený sport, tak bychom to letos v létě měli všichni zvážit,“ říká šéf okruhu v Silverstone.

Velká cena Velké Británie se má konat na okruhu Silverstone 18. července 2021.