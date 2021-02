Fanoušky F1 čekají v Německu u televize velké změny. A nejen v Německu

Formule 1 a diváci

Kolik fanoušků po celém světě ve skutečnosti sleduje v televizi Formuli 1? Roku 2020 to bylo v průměru 87,4 milionu diváků, což je ve srovnání s předchozím rokem pokles o 4,5 procenta. Na maďarskou Grand Prix se ale dívalo 103,7 milionu diváků a byla v roce 2020 nejúspěšnější co do sledovanosti. Vedení Formule 1 je údajně se sledovaností spokojené. Kvůli covidové pandemii se kalendář nejen změnil, ale hlavně zmenšil. Dění kolem F1 nyní sleduje 35 milionů fanoušků na sociálních sítích, což je nárůst o 36 procent ve srovnání s rokem 2019.

Série Netflix začíná 19. března

Netflix letos znovu uvádí sérii „Drive to Survive“. Třetí sezóna úspěšné série se objeví 19. března 2021 a ukáže neobvyklé pohledy do zákulisí týmů F1.

Sky nabídne ve vysílání předsezónní testy

Sky rozšíří pokrytí Formule 1, fanoušci již nyní dostávají komplexní balíček zimních testovacích jízd. Všechny testovací relace v Bahrajnu budou vysílány živě od 12. do 14. března. To znamená, že diváci Sky budou mít možnost sledovat závodní vozy pro letošní sezonu naživo ještě před jejím startem.

RTL ukáže jen čtyři závody

Čtyři závody Formule 1 bude vysílat německá satelitní stanice RTL. Které to jsou, je ale stále nejasné. Jedna věc je však přeci jen jistá, závody budou vysílány znovu s obvyklým týmem kolem bývalého šampiona Nica Rosberga.

Nico Rosberg si dělá selfie s Danielem Ricciardem v Melbourne v Austrálii | foto: Red Bull Content Pool

Formule 1 s německými hvězdami

Německo se letos dočká řady změn, na start se postaví velká naděje Mick Schumacher, Sebastian Vettel přestoupil z Ferrari k Aston Martinu a po třiceti letech (!) RTL nebude vysílat bezplatně všechny závody. Už žádné nedělní odpoledne s tradičními moderátory Florianem Königem, Heiko Wasserem, Christianem Dannerem a Kaiem Ebelem, již žádné reklamy během závodu, ale také už žádná Formule 1 zdarma.

V Německu bude Sky jako výhradní televizní partner Formule 1 jedinou stanicí, která bude vysílat závody naživo. V roce 2020 se v Německu na Sky naladilo průměrně 510 000 lidí. Kolik z průměrných 3,98 milionu diváků přejde z vysílání RTL na Sky v době závodů se teprve uvidí. Poradce Red Bullu Helmut Marko si myslí, že sledovanost Formule 1 poklesne: „Zkušenosti ukazují, že hodnocení publika po takové změně v první fázi dramaticky poklesne.“

Red Bull | foto: Red Bull Content Pool

Sky připravuje vlastní televizní kanál Sky Formula 1. K dispozici má být F1 od rána do noci, všechny tréninky, kvalifikace, závody, živě a bez reklamních přestávek. Sky také bude vysílat závody Formule 2, Formule 3 a Porsche Supercup. V přímém přenosu budou také tiskové konference s piloty ve čtvrtek, se šéfy týmů v pátek a s prvními třemi po kvalifikaci a závodě. Součástí programu budou také historické závody a speciální programy.

Komentátorem závodu bude Sascha Roos, jehož budou doplňovat jako experti bývalí piloti F1 Ralf Schumacher a Timo Glock. A Glock je jediný, kdo přešel z RTL na Sky.

Sky má platit za exkluzivní vysílací práva závodů Formule 1 v Německu hodně peněz, údajně čtyřikrát více než RTL. Zákazníci si proto již nemohou předplatit streamovací službu F1 TV.