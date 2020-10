Nový start pro Haas - na konci sezóny končí Grosjean i Magnussen

Romain Grosjean dnes dopoledne potvrdil, že jeho smlouva s Haasem se prodlužovat nebude. "Poslední kapitola je uzavřena a kniha končí," uvedl čtyřiatřicetiletý Francouz na sociálních sítích.

"Byl jsem s Haasem od úplného začátku. Pět let, kdy jsme zažili to dobré i zlé," a vzpomíná například na 110 bodů v 92 závodech, které společně získali. Stálo to prý za to.

Jaká bude jeho budoucnost? Pokukuje například po programu hyperaut značky Peugeot do vytrvalostních závodů, který mají v plánu od roku 2022

U amerického týmu končí i jeho týmový kolega Kevin Magnussen, který to oznámil o pár minut později. "Byly to dobré časy, skvělé čtyři roky. Být součástí začínajícího týmu byla výzva a užil jsem si to," uvedl Dán s tím, že na svých plánech do příštích let zatím stále pracuje a rozhodnutí oznámí brzy.

Haas tak bude začínat příští rok s kompletně novým jezdeckým složením. Trh s jezdci tak získal další zajímavou zápletku. Rázem je totiž o dvě místa více. Podle spekulací se hovoří o případných nováčcích jako Nikita Mazepin či Mick Schumacher, nebo o zkušené dvojici Pérez, Hülkenberg.

Šéf týmu, Günther Steiner, oběma odcházejícím jezdcům poděkoval za jejich práci a uvedl, že aktuálně hledají dlouhodobou spolupráci a připravují pětiletý plán. Kdy oznámí jména zatím neprozradil.