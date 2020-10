PROHLÁŠENÍ po závodě: Bottasova lítost, Hamiltonova úcta a Ricciardovo tetování

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Ani nevím, co říci (uvedl po převzetí daru - helmy Michaela Schumachera). Když vyrůstáte a někoho sledujete, idealizujete si je co se kvality toho, jakým jezdcem jsou. Ale to, jak dokážou pokračovat, závod za závodem, rok za rokem, týden za týdnem... Pamatuji si hru s názvem Grand Prix 2 a já hrál jako Michael. Viděl jsem jeho dominanci, která trvala tak dlouho a nemyslím, že si někdo, obzvlášť já, myslel, že budu tak blízko jeho rekordů. Je to neskutečná čest a bude chtít čas, abych si na to zvykl. Uvědomil jsem si, že jsem ten rekord vyrovnal, až když jsem vjel do boxové uličky. Když jsem projel cílovou čáru, vůbec jsem na to nepomyslel. Nezvládl bych to bez tohoto neuvěřitelného týmu. Hrozně moc děkuji. Obrovský respekt, Michaele.

9️⃣1️⃣



A record we could barely imagine would one day be matched.



Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick 🤝#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Valtteri Bottas, nedokončil

Byla to smůla, co můžu říct? Začal jsem ztrácet výkon a nezlepšovalo se to, šlo o hodně velkou porci výkonu. Lewis se přede mě na startu dostal, jelikož jsem do 1. zatáčky probrzdil, ale nechtěl jsem mu nechat nic zadarmo. Zastavil jsem brzy, nasadil nové pneumatiky, bylo to dobré, možná by vyšlo podseknutí.., Je to škoda.

Toto Wolff, šéf týmu

Že Lewis vděčí úspěchu autu, které jsme poslední roky postavili? Nemyslím si, že takové řeči jsou fér. V tomto sportu jsou vítězství v závodě i šampionátu týmovou prací. Ale musíte se dostat do pozice, abyste se dostali do nejlepšího auta. Je hodně talentů a skvělých jezdců, kteří se rozhodli špatně, v tomto směru se Lewis přidal k nám v roce 2013, je to on, kdo sedí v autě a dostane z něj na trati vše s autem, které mu dodáme. Ale musejí na to být dva. Nedocílili bychom těch rekordů a on by asi nedosáhl svých bez správného auta. Tečka. Nechci poslouchat ty hlasy, které říkají, že on řídí Mercedes, takže je jasné, že vyhraje tolik závodů. Pokud jsou takoví závodníci, tak by se měli sami sebe zeptat, proč v Mercedesu nesedí oni. Je neuvěřitelné, že Lewis vyrovnal ten rekord 91 výher. Pro mě Michael vyčnívá nad všemi, je to ikona. Vyrovnat ten rekord, a loni rekord Ferrari, je neskutečné. Ale rekordy jsou tu od toho, aby se překonávaly. Myslím, že tohle říkal i Michael. A Lewis má stále kus cesty před sebou. Ale možná někde ve školce roste někdo, kdo jednou překoná rekordy Lewise, a tak by to mělo být.

Co se závodu týče, užil jsem si souboj Valtteriho a Lewise v první zatáčce. To bylo dobré závodění. Nikdy jsem nepochyboval a věděl jsem, že nedojde ke kontaktu. Ti dva se respektují a vědí, jaké jsou hranice v týmu. Lewis zabrzdil pozdě a blokl kola, Valtteri tak vyjel mimo a věrný svému stylu jako jezdec rally udržel nohu na plynu a tu pozici si zasloužil. Líbilo se mi to.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Pozitivní víkend a myslím, že můžeme být spokojeni. Zkusil jsem se držel Lewise, co to šlo, ale neměli jsme dostatečnou rychlost, abych s ním bojoval. Ale celkově jsem byl spokojen. Udělali jsme pokrok a za to jsem samozřejmě rád. Ale stále je co zlepšovat a musíme dál makat, bychom mohli s Mercedesy bojovat každý závodní víkend. Restart nebyl v té zimě jednoduchý a ostatní za námi měli výhodu, že nás museli nejprve dojet. Ale udržel jsem je za sebou a s Lewisem zase odjel. Také jsem rád za bod za nejrychlejší kolo, což je bonus. Je dobré vidět Daniela zpět na pódiu, jeto skvělý jezdec a zaslouží si to.

Alexander Albon, nedokončil

Rychlost byla dobrá a je tedy škoda, že to dopadlo takto. Hned po startu jsem se musel vyhýbat, poničil si pneumatiky a byly z toho vibrace, takže jsem musel do boxů. Nevím, co se stalo s Daniilem a musím se podívat na záznam. Myslím, že jsem po restartu vyjel do šikany moc zeširoka, a asi to byla moje chyba. Potom tým viděl, že rostou teploty a dostal jsem instrukce zajet do garáže. Vypadalo to jako problém s motorem, ale když tým zjišťoval, co se stalo, našel kusy úlomků v trubkách radiátorů. Není to konec víkendu, který bych si přál, protože auto bylo dobré. Ale i tak se těším do Portimaa.

Christian Horner, šéf týmu

Je skvělé vidět Maxe zase na pódiu, opět jel skvěle. A jsme blíž boji s Mercedesy. Max se Lewise držel a hodně se to zamotalo, když vyjel safety car. Byl venku hodně dlouho, takže to odnesla teplota pneumatik a Lewis, který má DAS, to zvládl lépe než my. Max to zvládl skvěle a zajel si jednoznačně pro druhé místo. Alex neměl jednoduchý den, musel brzy do boxů kvůli vibracím a potom se probojovával, ale měl smůlu, nabral někde kusy úlomků a teplota motoru kvůli nim rostla. A museli jsme odstoupit. Gratuluji také Renaultu, Danielovi a Cyrilovi k pódiu. A myslím, že teď jsme všichni zvědaví, jaké tetování si Daniel pro Cyrila vybere.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 3. místo

Trvalo to! Je to pro mě opět jako první pódium. Myslím, že od toho pocitu už uběhlo 2,5 roku, je to stále příjemné. Je to čerstvé. Mám takovou radost! Vidět všechny, kteří na to dlouho čekali - myslím, že všichni budou mokří. Ta sázka opravdu platí. Cyril vážně dostane tetování. Musíme to teď promyslet. Zřejmě to bude mít co do činění se mnou, ale i s německou příchutí. Tohle je místo, kde jsme to dokázali, takže to musí být spojené také s Německem.

Esteban Ocon, nedokončil

Je to skvělý týmový výsledek a gratuluji Danielovi a celému týmu, je to pokrok v tabulce konstruktérů a to je důležité. Také to odráží práci týmu během roku. Co se mě týče, vypadalo to dobře a jeli jsme na umístění v první pětce. Neměl jsem nejlepší start, ale zvládl jsem v prvním stintu pošetřit pneumatiky a vypadalo to dobře. Potom jsem prostě ztratil brzdy, řízení a převodovku, je to problém s hydraulikou, na což se musíme podívat. Je to škoda, ale vrátíme se silnější a už se těším na další závod.



Cyril Abiteboul, šéf týmu

Je to skvělý pocit a rád bych ten pocit sdílel se všemi členy týmu. Je to dlouhá cesta, abychom se dostali sem a je to milník. To pódium jsme si zasloužili, už to bylo na spadnutí nějakou dobu. Měli jsme na to a dnes to vyšlo. Potřebujeme, aby se před námi něco dělo, ale máme auto na to, abychom ty příležitosti využili. Daniel jel skvěle a zasloužil si to, teď uvidíme, jak to dopadne s tou sázkou!!! Je to trošku hořkosladké, protože dojelo jen jedno naše auto. Esteban jel slušně, ale pokazila se hydraulika. Musel odstoupit. Bez toho by to byl mega výsledek a dost bodů. To je důležité, protože spolehlivost nakonec rozhodne šampionát. Ale nyní slavíme a užíváme si ten moment, protože na tom záleží.

RACING POINT

Sergio Pérez, 4. místo

Jsem trošku frustrovaný, protože jsem myslel, že pódium je naše, pokud by nevyjel safety car. Do té doby jsem Daniela dojížděl a byl na starších pneumatikách, takže by to byla těsná bitva o pódium až do konce. Opět byl pro výsledek klíčový první stint. Měli jsme dobrý start a získal pár pozic. Zvládli jsme také práci s pneumatikami a jeli déle, což byla výhoda. Po safety caru jsem na Daniela tlačil a málem ho dostal, ve čtvrté zatáčce, ale nedopadlo to. Je to dobrý výsledek, odvedli jsme skvělou práci a zvládli to skvěle. Jsem rád, že Nico také získal body, takže jsme získali dobrý výsledek v jinak náročném dni. Auto jelo dobře a můžeme být pyšní. Těšíme se na Lance, až se vrátí, budu mu volat.

N‍ico Hülkenberg, 8. místo

To byl ale závod a příběh! Opravdu jsem si nemyslel, že z posledního dojedu osmý. Nevím, kolik lidí by si myslelo, že je to možné. Kolem se toho hodně dělo, pár vozů odstoupilo a to nám pomohlo. Ale jsem spokojen. Tým odvedl skvělou práci. Já vyjel jen s jedním cílem, jet co to jde a vyhnout se incidentům. To se podařilo. Na startu to byl zvláštní pocit, protože jsem dlouho takhle proti ostatním nezávodil, ale pár míst jsem získal a dostal se do rytmu. To bylo hlavní, protože jsme ho měli dlouhý a získal jsem tak rychlost. Hodně to teď ale cítím, je to hrbolatý okruh a bolí mě trošku celé tělo, protože to bylo psychicky i fyzicky hodně náročné. Ale jsem hodně spokojen a jsem rád, že jsem sehrál roli při posunu týmu v tabulce konstruktérů. Sezóna ještě nekončí a tak jim přeji vše nej v dalších závodech.‍

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Po náročném víkendu je skvělé odjíždět s šestnácti body a posunem v tabulce. Sergio lovil pódium a dojížděl Ricciarda, než vyjel safety car. Ale i tak je to skvělý výsledek pro celý tým. Na druhé straně garáže si Nico plně zasloužil získat ocenění fanoušků jezdec dne. Neměl to lehké, před závodem najel jen pár kol a dojel osmý, to je úžasné. Děkujeme mu, že zaskočil za Lance, kterému je dnes trošku lépe a vrátil se domů, kde pokračuje v léčbě. Snad se brzy plně uzdraví a bude fit v dalším závodě v Portugalsku.‍

MCLAREN

Carlos Sainz, 5. místo

Za páté místo jsme získali důležité body. Jsem spokojen s výsledkem, ale máme před Portugalskem nějaké domácí úkoly. Auto se nechovalo nejlépe, ale zvládl jsem to a využil příležitostí. Je mi líto Landa, vypadalo to na stejný problém, který nás potkal ve Spa. Jdeme dál. Je to totiž páté místo, které je dobré, protože to je deset bodů, ale když se trápíte celých šedesát kol, trošku vás to rozhodí. Takže vlastně nejsem úplně spokojen. To páté místo má podivnou příchuť, když vidíte před vámi Ricciarda a Péreze. Zmeškali jsme šanci bojovat o pódium. S autem, které jsem dnes měl, jsem bojovat nemohl. Před dvěma závody to možná šlo. Hodně mě trápily pneumatiky, ale snad to poslouží jako 60 kol analýzy a dat a v továrně zjistíme, co na novinkách mi nesedí a nedává nám větší rychlost, jak jsme očekávali.

Lando, Norris, nedokončil

Nejprve jsem měl dobrý start. Naše strategie a zastávka v boxech znamenala, že jsme měli slušný první stint a byli jsme na tom dobře. Potom jsem měl problém s výkonem. Už před zastávkou, stálo nás to hodně a propadal jsem se víc a víc od potenciálního čtvrtého místa a možného boje o pódium. Mohli jsme získat dost bodů, ale nezískali jsme je. Díky všem v týmu za jejich tvrdou práci. Je to škoda, ale jedeme dál.

Andreas Seidl, šéf týmu

Je to zklamání, tým odvedl skvělou práci, jezdci jeli skvěle a vypadalo to na body s oběma vozy a s Landem skoro na čtvrté místo, navíc naháněl Daniela o pódium. Bohužel jsme měli další problém s motorem a to poté, co jsme jej ráno vyměnili. Musíme počkat na informace kolegů z Renaultu, až zjistí, co se stalo. Ale vypadá to na podobný problém, jaký měl Carlos ve Spa. Pozitivní je, že Carlos dojel pátý a získal deset důležitých bodů.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 6. místo

Po dnešku jsem velmi šťastný, protože včerejšek byl pro nás skutečně obtížný. Nejsem příliš spokojen s autem, nastavení nebylo podle našich představ. Věděli jsme že v neděli budeme mít mnohem lepší tempo a šance k boji o bodované příčky, dnešek mě opravdu bavil. Absolvoval jsem hodně duelů přímo na trati - útočil, bránil se... všechny druhy situací a musím říci, že jsem si to tady opravdu užíval. Tým udělal všechna správná rozhodnutí ve správnou chvíli, takže myslím, že můžeme být opravdu spokojení se šesti body, které si odvážíme.

Daniil Kvjat, 15. místo

Pro mě to není dobrý den, celý můj závod se zhroutil v jediné chvíli, kdy jsem měl kontakt s Albonem. Nevím, oč mu šlo, ale výsledkem bylo moje totálně zničené přední křídlo, navíc úhony doznal podvozek a brzdové potrubí. Musel jsem odjet pomalé kolo a přišel o mnoho času, výměna také nějakou dobu trvala, takže nebylo možné pomýšlet na posun v pořadí. Vůz ztratil mnoho přítlaku, takže po zbytek závodu jsem byl naštvaný. Také jsem doufal v déšť nebo cokoli, co by mě dostalo zpět do hry, ale nic se nestalo. Je to škoda, protože do incidentu s Albonem to vypadalo na opravdu hodně dobrý závod, dnes se nám mohlo dařit.

Jonathan Eddolls, závodní šéfinženýr

Celkově, jako tým, je dnešní výsledek opravdu dobrý. Byla to závodní výzva, jako pro ostatní, v níž jsme vzhlíželi k neděli a měli jen málo relevantních informací o pneumatikách. Daniil měl velkou smůlu, když ho trefil Albon a urazil mu přední křídlo, zejména proto, že tou dobu jel opravdu dobře. Tím pádem bylo po všem, z hlediska poškození podvozku a dalších částí. Pierre odjel výborný závod, dobře se staral o pneumatiky a vrátil nám naše úsilí, včetně naplánování strategie. Dobře jsme zareagovali na safety car v závěru závodu, když jsme stáhli Pierra do boxů, zatímco Leclerc to neudělal. Čerstvé pneumatiky nám dovolily na něj zaútočit a dobýt šestou příčku. Získali jsme dnes víc bodu než naši hlavní konkurenti, což nám dává šanci v posledních šesti závodech snížit odstup v Poháru konstruktérů.

FERRARI

Charles Leclerc, 7. místo

Sedmé místo je to nejlepší, co jsme mohli zvládnout. Na měkké sadě jsme se hodně trápili a to nám pokazilo závod. Hodně se opotřebovávaly, takže jsme byli pomalí a ztratili pár pozic Zvolili jsme proto strategii dvou zastávek, což podle mě bylo správné rozhodnutí. Na střední sadě to bylo lepší, pár lidí jsem předjel a to je vždy zábava. Bylo to náročné, po safety caru, protože jsem jel během restartu na ojetých pneumatikách. A byla hodně velká zima. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře. Celkově jsem spokojen se zlepšením, které ukazujeme. Nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale každý malý krok se počítá a jdeme správným směrem, což potřebujeme.

Sebastian Vettel, 11. místo

Rád bych dovezl body, ale celkově jsem se dost trápil s pneumatikami. Start nebyl špatný. Na střední sadě jsem ztratil jen vůči Giovinazzimu. Jakmile byli pneumatiky na správné teplotě, zasekl jsem se za ním a trápil se s tím, že jsem ho nemohl předjet. Asi jsem příliš riskoval a zničil pneumatiky. Potom jsem musel do boxů a bylo náročné se probojovat. Na konci, když vyjel safety car, jsme mysleli, že máme šanci, bojovali jsme s Magnussenem a snažil jsem se dostat Giovinazziho, ale prostě to nevyšlo. Byl to náročný den.

Mattia Binotto, šéf týmu

Byl to těžký závod, hlavně kvůli teplotám pneumatik. Bylo to zjevné hlavně u Charlese, který po dobrém startu začal propadat a trápil se na měkkých, takže na to nemohl šlápnout, jak by chtěl. Museli jsme tedy do boxů brzy a přehodit strategii. Potom bylo možné zajet do boxů pod safety carem a rozhodli jsme se zůstat na střední směsi. Sebovi to pokazily hodiny na začátku, nedalo se moc dělat, i když jel v závěru na měkké sadě. Samozřejmě nejsme spokojeni, ale dál pracujeme, abychom se zlepšovali. Vidíme pokrok, ale důležité je, že jdeme správným směrem. Pár novinek povezeme i do dalšího závodu v Portimau.

HAAS

Romain Grosjean, 9. místo

Konečně to vypadá dobře. Odvedli jsme dobrou práci v posledních několika závodech, ale okolnosti byly vždy proti nám. včera jsem řekl, že něco nečekaného bude to nejlepší, co nás může potkat. Samozřejmě, zvolili jsme jinou strategii s pneumatikami, zpočátku to pro nás bylo hodně těžké. Musíme riskovat, protože pokud se řídíme stejnou strategií, chybí nám rychlost a nemůžeme se udržet vpředu. Dokázali jsme ustát jednu zastávku v závodě. Safety car nebyl pro mě dobrou zprávou, ale podařilo se mi zahřát dostatečně pneumatiky a udržet své pořadí. Bylo jen otázkou času, kdy dosáhneme dobrého výsledku, protože vím, že odvádíme dobrou práci.

Kevin Magnussen, 13. místo

Dnešní závod patřil mezi ty, které nabízely určitou šanci, takže jsem zklamán. Strategie nebyla dobrá, ale před závodem to nebylo možné odhadnout. Zvolili jsme to, o čem jsme si mysleli, že nám to poskytne maximální šanci - ale závod nám nepřál. Měl jsem také mírně poškozené přední křídlo, takže to prostě nebyl můj den - ale takové jsou závody.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Dnešek je pro nás šťastným dnem. Získali jsme pár bodů - což je pro tým fantastické, protože tvrdě pracuje, každý odvedl své penzum práce. Nevím, zda je to proto, že se nejel v pátek ani jeden trénink, možná to přineslo vyrovnanější podmínky. Očividně jsme také měli určité štěstí, když vpředu vypadlo několik aut, to si musíme přiznat, ale jenom jsme využili příležitosti. Je to dobrý pocit odjíždět s body. Doufáme, že jich letos může být ještě víc - budeme se o to snažit ze všech sil.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 10. místo

S dnešním výkonem jsem hodně spokojen, jak s mým, tak s vozem. Odjel jsem dobrý závod, držel jsem tempo od začátku do konce. Věděl jsem, že v takovém dni je všechno možné a za těchto okolností budu bojovat, takže jsem rád, že beru bod. Opět se mi povedl skvělý start, získal jsem několik míst a dařilo se mi docela úspěšně zvládat složité podmínky. Myslím, že jsme mohli dojet až na osmém místě, ale výjezd safety caru nám nepomohl, ztratili jsme místa ve prospěch Hülkenberga a Grosjeana. Nakonec naším cílem bylo skončit v první desítce a to jsme dokázali. Je to dobré posílení důvěry před dalšími závody.

Kimi Räikkönen, 12. místo

Nebyl to bůhvíjaký víkend, ale po včerejšku jsme věděli, že nás čeká hodně těžká práce. Start byl v pořádku, ale pak jsem se musel vyhnout některým vozům přede mnou a ztratil dost míst. Mohli jsme být víc vpředu, ale vyjetí safety caru nás stálo několik pozic, takže konečný výsledek není nic moc. Byl to frustrující víkend, musíme ho nechat plavat a zkusit to zase příště.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Získat bod je vždy pozitivní výsledek, ale důležitější je, jakým způsobem ho získáte. Tým odvedl vynikající práci, ustál obtížné podmínky a byl připraven chopit se nabízených šancí, které jsme na cestě k bodu měli. Bojovali jsme s vozy kolem sebe a drželi v šachu pilota kalibru Vettela, navzdory tlaku, který na Antonia po celý závod vyvíjel. Také jsme předvedli několik dobrých předjetí. Jenom litujeme pozdního výjezdu safety caru, mohli jsme mít na dosah bodované pozice pro oba vozy, ale díky promíchání pozic jsme ztratili půdu pod nohama a měli příliš málo času, abychom se vrátili do závodu. Přesto skončit podruhé ze tří závodů v první desítce je pozitivum, na němž můžeme do konce sezóny stavět.

WILLIAMS

Nicholas Latifi, 14. místo

Bylo to náročné, šlapal jsem na to, co to šlo. Nedokážu přesně určit, proč nám chyběla celková rychlost, zvlášť v porovnání s Haasy a Alfami. Po safety caru jsme byli v dobré pozici, ale měli jsme za sebou rychlejší auta na rychlejších pneu. Užil jsem si souboj s Daniilem. Myslím, že posledních pět nebo šest kol jsem se do první zatáčky bránil, bojoval i ve druhé a třetí a byla to zábava. Musíme se podívat, proč nám chyběla rychlost.

George Russell, nedokončil

Je to frustrující konec závodu. Závodil jsem se Sebastianem a Kimi byl hodně blízko za mnou. Předjel jsem Sebastiana, ale v další zatáčce měl výhodu DRS a dostal mě, Kimi byl blízko a také bojoval, udělal chybu, smýklo se mu auto a najel do mě, což mi poškodilo vůz a vyústilo v defekt. Auto bylo příliš poškozené, abych dojel do cíle, takže jsme museli do boxů. Takové občas závodění je. Do té chvíle bylo auto dobré, měli jsme dobrou rychlost a měli jsme troškou odlišnou strategii, takže příležitosti by tam byly. Je to škoda, že to tak dopadlo, protože jsme měli příležitost.

Dave Robson, šéf oddělení výkonnosti vozu

Je to škoda, jak to dopadlo s Georgem, protože se probojovával a byl to dobrý závod, bojoval s vozy, které nakonec získaly body. Nicholas měl smůlu s načasováním safety caru, to pomohlo spíše soupeřům než nám. Nicméně celkově jsme neměli rychlost na lepší výsledek. ale užili jsme si návrat na Nürburgring a zkrácený víkend. Bylo to náročnější, ale byla to dobrá příprava na závod v Imole.