PROHLÁŠENÍ po závodě v Rusku:

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Věděl jsem, že závod bude mojí první příležitostí, ale měl jsem ho celkem dost narušený, protože mi do hledí vrazila nějaká velká moucha nebo něco. Věděl jsem, že se pak objeví další šance a že byl Lewis potrestán. Jakmile jsem se dostal na čistý vzduch, tak jsem cítil, že rychlost byla parádní a mohl jsem vše kontrolovat.

VALTTERI: "Once I was in clean air I felt that the pace was pretty awesome and that I could control everything.



"Never give up. It's a good day. It's nice to get another win as it's been a while and I now need to keep the momentum going"#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/QUFm6kjiQo — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Lewis Hamilton, 3. místo

Nebyl to zkrátka ten nejlepší, je to takové, jaké to je. Už je po všem. Beru body, které jsem získal, a jdeme dále. Moc jsem toho v závodě nenabojoval, jen jsem jednoduše udržoval svou pozici.

LEWIS: "I'll take the points I got and move on. Congratulations to Valtteri for his win"#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/GIVs0BbBeG — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Po restartu jsme byli podlé mého na střední sadě příliš pomalí, ale jakmile jsem přezul na tvrdé pneu, byli jsme myslím konkurenceschopnější, takže s tím jsem velmi spokojen. Znovu jsme rozdělili Mercedesy a myslím, že za to můžeme být rádi. Já jsem se jen snažil jet svůj závod. Podle mě jsme udělali vše správně a se druhým místem jsem spokojen, obzvlášť po těch dvou odstoupeních.

MAX: "To be able to split the Mercedes cars we can be pleased with that.



"I was just trying to do my own race. I’m very happy with second after two DNFs"



#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/WkSaKKRk41 — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.