V Turecku prodali 40 000 vstupenek za 6 hodin. Cena je velmi lákavá

Okruh v Istanbulu je jedním z původně neplánovaných podniků letošního kalendáře narušeného pandemií koronaviru společně s Mugellem, Imolou, Portimaem a Nürburgringem. Velká cena Turecka je na něm plánována na 15. listopadu 2020.

Naposledy se na něm závodilo v roce 2011, okruh představoval pro techniku a zejména pro pneumatiky náročnou výzvu zejména kvůli osmé zatáčce skládající se ze tří vrcholů, které piloti v kvalifikaci projížděli naplno.

Předseda pořádající organizace Intercity, Vural Ak, nedávno uvedl, že na velkou cenu bude připuštěna veřejnost a že doufají v prodej alespoň 100 tisíců vstupenek, což odpovídá přibližně poloviční kapacitě okruhu.

Mapa okruhu v Istanbul Parku

Za první hodinu od spuštění prodeje prodali 10 000 lístků, v následujících 5 hodinách přidali dalších 30 000 vstupenek, byť před 9 lety o závod moc velký zájem tamější návštěvníci neprojevovali. Tentokrát se prodává vstupenka za cenu kolem 30 lir (90 Kč) na den.

"Plánovali jsme za normálních podmínek zaplnit celou kapacitu, 220 tisíc míst, jenže kvůli Covid-19 to není možné. Organizace před námi neměla vlastníka. My jsme vášniví fanoušci tohoto sportu a dokážeme to zorganizovat úspěšně. Ale jak víte, šíří se Covid-19. Proto doufáme, že přivedeme 100 tisíc lidí," komentuje Ak.

"Musíme být připraveni na všechno. Pokud to s nemocí bude horší než dnes, pak se závod bude moci uskutečnit bez diváků. My ale známe kapacitu tohoto okruhu. Kolem 220 000 by se jich vlezlo na tribuny a otevřená prostranství. Momentálně z bezpečnostních důvodů některé části uzavřeme, 100 tisíc ale bude moci závod sledovat i s pravidly pro sociální odstup," dodává předseda pořádající turecké organizace.