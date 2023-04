Vedle protestu Haasu je v potížích i promotér australské GP

Protest americké stáje spočívá v názoru, že nebyla správně aplikována pravidla při určování pořadí pro závěrečný restart pod vedením SC, po němž se piloti, týmy i diváci konečně dočkali pořadí. Příčinou všeho byl chaotický druhý restart, po němž došlo ke kolizím a dalším okolnostem, které přiměly vedení Grand Prix vyvěsit už potřetí červenou vlajku.

Článek 57.3 sportovních pravidel jasně definuje základ pro postavení na roštu při restartu: "Bude provedeno v posledním bodě, v němž je možné určit polohu všech vozů." FIA dospěla k názoru, že tento bod nelze jednoznačně určit, protože některé vozy nedosáhly konce prvního sektoru dříve, než byla červená vlajka vyvěšena. Tým Haas však tvrdil, že by takovým bodem mohla být druhá čára SC na výjezdu z boxů před první zatáčkou, protože tudy všechny vozy před následným karambolem projely. Haas tím chtěl dosáhnout posunu Hülkenberga před Norrise, ale týkalo by se to i dalších pilotů, kteří v té chvíli byli na jiných pozicích.

Při následném projednávání za přítomnosti ředitele Grand Prix Nielse Witticha došlo k vysvětlení, že nejrozumnějším místem s ohledem na celkový čas vymezený pro závod bylo zvolit právě startovní rošt, než hledat jiné řešení. Využít pro stanovení pořadí GPS dat by bylo nejspíš méně spolehlivé, což nakonec zástupci týmu Haas uznali. Protest byl z tohoto důvodu zamítnut.

"Toto rozhodnutí muselo být učiněno v kontextu ubíhajícího času, proto rozhodnutí Race Control a ředitele závodu bylo nutné udělat neprodleně, ovšem s náležitou rozvahou a s využitím nejvhodnějších informací, jež v dané chvíli byly k dispozici," zní oficiální prohlášení stewardů. Padl rovněž názor, že pokud by byla za výchozí bod brána druhá čára SC, zvýšilo by to riziko pilotů snažících se o zlepšení pozic i s vědomím, že by mohla být opakovaně vyvěšena červená vlajka.

Promotér nezvládl situaci

Dále se řešila ožehavá situace po dojezdu australské Grand Prix, kdy byly podle FIA vážně porušeny bezpečností protokoly a opatření. Po odmávnutí závodu nezvládli pořadatelé situaci na trati, diváci prolomili bariéry a vtrhli na trať, po níž ještě kroužili závodníci v dojezdovém kole. Málokdo si toho všiml, jen někdo při pohledu na digitální ukazatele, že v té chvíli se objevila počtvrté červená vlajka.

"Velké skupině diváků se podařilo zdolat bezpečnostní linii a dostat se na trať ve chvíli, kdy závod ještě probíhal," uvádí protokol FIA. Někteří příznivci se tak mohli dostat k Hülkenbergovu Haasu, jenž ho odstavil za zatáčkou 2. Problém byl v tom, že podle signalizace červenými světly byl podle stewardů vůz stále "nebezpečném stavu pro okolí s možným elektrickým výbojem". Podle FIA tím organizátoři porušili článek 12.2.1, písmeno h) Mezinárodního sportovního kodexu FIA - nejvyšší motoristický orgán požádal pořadatele, aby neprodleně předložili FIA formální plán napravení takové situace.

"Bezpečnostní protokoly a opatření, nutné pro podobnou akci, nebyly dodrženy, což vedlo k vytvoření nebezpečného prostředí pro diváky, piloty a závodní funkcionáře. Záležitost bude postoupena k dalšímu vyšetřování Světové radě motoristického sportu, aby bylo deklarováno, zda je třeba podniknout nějaké další kroky nebo uplatnit sankce nad rámec plánu nápravy," čteme v prohlášení komisařů. Promotér GP Austrálie si vyžádal lhůtu do 30. 6. 2023 k provedení šetření, což ovšem musí schválit FIA. Ta posléze jeho závěry přezkoumá a vyzve ke konzultaci i regionální policii.

Nejde o první prohřešek, jenž se na australské půdě odehrál. V roce 2017 diváci rovněž vpadli na trať během dojezdového kola - také tehdy se odehrálo vše bez zranění.