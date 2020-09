"Zákaz kvalifikačních módů motorů pomůže stáhnout náskok Mercedesu, postihne i Renault" věří Marko

Týmy v sobotu již nebudou moci využívat zvláštní módy motorů, které jim v kvalifikaci pomáhaly k podstatně lepším časům na kolo. Místo toho je po celý víkend musí provozovat pouze s takovými mapami, jaké využívají v závodech.

Zatímco někteří se domnívají, že to s pořadím v poli moc nezamává a Mercedes s nejsilnější pohonnou jednotkou bude dále okupovat první příčky, jelikož bude mít k dispozici více výkonu pro závody, Marko to vidí odlišně - jeho Red Bull bude mít větší šanci na to, aby Stříbrné šípy porážel.

"To, že Mercedes bude moci jezdit déle se silnějším módem, může být pravda. Ale my to vidíme tak, že v kvalifikaci už nebude mít tak obrovský náskok," popisuje odborný poradce Red Bullu, který v šampionátu drží druhou příčku za Mercedesem.

Vydělá na změně hlavně Red Bull, jak se Marko domnívá? | foto: Red Bull Content Pool

"Podle Bottase se bude méně předjíždět, to však znamená, že při každém předjížděcím manévru zatím jezdili na plný plyn. My věříme, že nás to posune blíže. A pokud půjde všechno dobře, naše závodní rychlost byla stejně dost dobrá," pokračuje Marko, podle něhož úřadující šampioni o část svého náskoku určitě přijdou.

"Když se podíváte na Q1 a Q2, tak v nich jsme si celkem vyrovnaní. Pouze v Q3 do toho najednou prásknout. To znamená, že rozdíl v módech je významný. Těžko ale určit přesně, jak moc," pokračuje 77letý manažer Red Bullu.

Honda má podle Marka v závodním režimu druhý nejsilnější motor po Mercedesu, Renault se tomu směje | foto: Red Bull Content Pool

Podle něj tato změna může postihnout také další soupeře: "Renault má celkem dobrý kvalifikační mód. Ale v závodech jsou slabší než my. V kvalifikaci jsou na naši úrovni nebo mírně nad ní. V závodě jsme ale jasnou dvojkou za Mercedesem, pokud jde o výkon motoru."

"Věříme, že nás ta nová technická směrnice posune blíže. Nejde jen o to, že nyní budou moci jezdit se silnějším módem déle. Svou roli bude hrát i spotřeba paliva. Ta je omezená. Když jezdíte příliš dlouho v příliš silném módu, tak potřebujete příliš mnoho paliva. Je tam několik faktorů," vysvětluje Marko.

"My jsme letos neměli ani jeden závod, v němž by pro nás spotřeba paliva byla kritickou. Samozřejmě, že využíváme uvolnění plynového pedálu před brzděním, ale to pro naši závodní výkonnost nebylo rozhodující. Je to těžké posoudit, jak si v tomto vedeme ve srovnání s Mercedesem. Ale logicky: více výkonu = vyšší spotřeba paliva," dodává.