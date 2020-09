Je jasno: rodina Franka Williamse opouští tým, Claire končí v jeho čele

Dnes bylo oznámeno, že Claire Williamsová skončí po GP Itálie v čele stáje z Grove. Stává se tak jen nedlouho poté, co slavnou stáj odkoupil nový investor - americká firma Dorilton Capital.

Obecně se předpokládalo, že k výměně hlavy stáje dojde až po nynější sezoně, jenže vše je nakonec jinak. Williamsová ve svém prohlášení uvádí, že chce novým majitelům poskytnout co nejvíc prostoru na nový restart.

A message from Claire, to our fans.#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/6pKb7t2tkH