Trápení Williamsu? Schumacher mluví o nedostatečném vedení

Současná krize Williamsu, je zcela jistě všem dobře známá. Jeden z nejtradičnějších týmů Formule 1, se potýká s velkými finančními problémy. Ve hře je i prodej jinému majiteli, což by v konečném důsledku mohlo znamenat i zmizení jména Williams ze světa Velkých cen.

Jako možný zájemce by mohl připadat v úvahu ruský miliardář Dmitrij Mazepin, jehož syn se momentálně pohybuje ve Formuli 2. Příliš přesvědčivé výsledky přitom nemá, avšak odkup některého z týmů by mu sedačku v královně motorsportu nejspíš zaručil. Ostatně na podobné cestě vydělal třeba Lance Stroll.

Ale kde hledat příčiny tak masivního úpadku kdysi slavné stáje? Její bývalý pilot Ralf Schumacher, má v odpovědi na tuto otázku jasno. Mladší bratr slavnějšího Michaela závodil pro britský tým mezi lety 1999 až 2004. Pamatuje si proto ještě dobu, kdy Williams disponoval celkem slušným závodním materiálem.

Williams FW43 - Mercedes | foto: Williams F1 Team

Pak to s ním však šlo z kopce. Podle Schumachera za to mohou lidé ve vedení Konkrétně Frank Williams a především jeho dcera Claire. K jejich nahrazení už prý mělo dojít před lety.

„Frank a ani Claire už nemají na to, aby vedli tým Formule 1. Po této stránce je tam opravdu hodně špatných rozhodnutí. Jestliže by se oba stáhli, tak by mohl přijít velký investor, což by jejich šanci na přežití dost zvýšilo," myslí si Schumacher.

„Já sám jsem to zažil. Doba se mění. Lidé se mění a stejně tak styl vedení. V tomto Williams zaspal dobu. To je taky důvod, proč jsou tam, kde jsou. Přitom zdroje toho týmu jsou skvělé, jen to někdo musí vést tím správným směrem," dodává Ralf Schumacher.