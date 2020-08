PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Hamilton věnuje pole position Bosemanovi

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Byla to hodně dobrá a čistá kvalifikace. Každým kolem se to zlepšovalo a zlepšovalo. Pro mě je to velmi důležitá pole position. Probudil jsem se a zjistil, že zemřel Chadwick Boseman. Hodně mě to zasáhlo. Nebylo lehké se zase pořádně soustředit, ale chtěl jsem pro něj předvést perfektní výkon. Je to prostě náročný rok, hádám, že pro nás všechny.

V prvním a posledním sektoru nejsme nejsilnější, ale ve středním jsme na tom dobře. Chtěl jsem vyjet první, abych měl čistý vzduch a skvěle to vyšlo. V posledních pár letech pro nás byla slabinou první zatáčka, ale dnes to tam bylo dobré a jsem s tím velmi spokojen.

Valtteri Bottas, 2. místo

Musím zaútočit, pokud si chci udržet naději na titul. Nic není ztraceno, dokud není úplný konec, takže musím v první zatáčce zabojovat. Jsem celkem spokojen, mé kolo bylo dobré, nemyslím, že jsem udělal nějakou chybu, takže nevím, kde se vzal ten Lewisův čas. Musím se podívat na data. Ale vlastně se netrápím tím, že nemám pole, protože ve Spa může být start ze druhého nebo třetího místa výhodou. Dá se tu předjíždět a doufám, že se zítra objeví příležitosti bojovat a těším se.

Toto Wolff, šéf týmu

Je vždy dobré se kvalifikovat ve Spa v první řadě. Je to okruh pro pravé závodníky. Neměli jsme úplně bezproblémový víkend, bylo náročné najít správné nastavení. Jsem zvědavý, jak bude závod zítra vypadat, obzvlášť první kola by měla být vzrušující. Ricciardo ukázal neskutečnou rychlost na rovinkách, takže bude při nájezdu do páté zatáčky velmi silný. Verstappen byl také velmi rychlý, takže věřím, že i on bude bojovat. Těším se.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Mysleli jsme, že to pro nás bude náročné, ale nakonec můžeme být velmi spokojeni. Možná autu došla energie, ale je to dobrý den a zítra bude hodně příležitostí. Nemyslím, že z ničeho nic budeme bojovat s Lewisem, ale doufám, že počasí s tím zamíchá a že tak bude větší zábava. Tady nikdy nevíte. Ale je to zatím pozitivní víkend, jsem třetí a velmi blízko Valtterimu. Což je skvělé. Nemyslím, že preferujeme sucho nebo mokro. Ale změna počasí během závodu by to okořenila. Tento okruh je úžasný a když se do toho zamíchá počasí, může to být hodně zvláštní. Jsem spokojen s vyvážením a udělali jsme pokrok. Nyní doufáme v dobrý start a že zatlačíme na Mercedesy a pokusíme se o co nejlepší možný výsledek.

Alexander Albon, 5. místo

Jsem spokojen, zítra do toho půjdu naplno. Myslím, že dnes bylo možné čtvrté místo, ale udělal jsem malou chybu a to mě stálo čas, jinak bych tam asi možná byl. Mé nejlepší kolo jsem vlastně zajel v Q2, takže jsem měl co zlepšovat, ale jsem spokojen. Byl to o dost lepší víkend a auto se chovalo dobře už od prvního tréninku, od té doby se toho moc nezměnilo. Snažili jsme se to vše vyladit a je to pozitivní víkend. Myslím, že i já jsem se zlepšil, takže snad to tak bude pokračovat. Pojedeme odlišné strategie, já odstartuji na měkké sadě. Bude to pochopitelně důležité a chce to čistý a dobrý odpich. Potom uvidíme, jaké budou možnosti a zda bude pršet, měl by to být dobrý závod.

Christian Horner, šéf týmu

Skvělá týmová spolupráce jezdců a jeli dobře. Třetí a páté místo a tak blízko první řadě, to nám dodává jistotu. Na tomto okruhu se dá předjíždět. Mercedes má výhodu v kvalifikaci, ale být tak blízko na trati, která není naší nejsilnější značí skvělou sobotu. Jedeme trošku odlišné strategie, Max odstartuje na střední sadě, Alex na měkké, ale to nám poskytne možnosti a také samozřejmě nevíme, co čekat od počasí. Bude těžké zaútočit na Mercedes, ale Max je velký bojovník a je skvělé, že je tam vepředu i Alex.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 4. místo

Fantastické! Po celý víkend jsem s autem spokojený. Už včera jsme ukázali velmi dobré tempo. I loni se nám dařilo na okruzích jako je Spa a Monza, tedy ty s nízkým přítlakem a zdá se, že letos je tomu stejně tak. Na zítra je předpovídána možnost deště, zhruba šedesát procent. Osobně bych raději sucho, protože máme dobrou výchozí pozici. Navíc velmi dobrou rychlost na rovinkách. Na startu budu chtít zaútočit a ukázat ostré lokty.

Esteban Ocon, 6. místo

Mám radost. Auto je celý víkend vážně dobré. Učinili jsme pokrok v jeho ovládání, to je teď pro mě mnohem příjemnější. Veškeré změny, které jsme učinili za tímto cílem evidentně fungují. Na trati je to vidět. Zítra budeme mít dobrou příležitost. Uděláme všechno pro to, abychom jako tým uspěli.

Alan Permane, sportovní ředitel

Byla to dobrá kvalifikace. Oba vozy fungovaly skvěle a mají dobré vyvážení už od pátečních tréninků. Zítra by možná mělo pršet, ale cítíme se sebejistě za všech podmínek. Může to být silný závod a máme šanci získat pěknou řadu bodů pro tým.

MCLAREN

Carlos Sainz, 7. místo

Jsem se sedmým místem spokojen. Od začátku do konce to byla solidní kvalifikace. Mohl jsem ušetřit dvě nové sady pneumatik pro Q3 a myslím, že tam jsme z auta dostali maximum. Je to dobrá startovní pozice. Uvidíme, zda bude pršet. Máme šanci bojovat s Renaulty, kteří byli dnes bohužel mimo náš dosah. Dnes to bylo dobré, ale práci jsme ještě neudělali.

Lando Norris, 10. místo

Jsem zklamaný, protože to mohlo být lepší. Moje kolo bylo dobré, ale nikdo mě nevyvezl a tak jsem byl v zemi nikoho. Někdy to tak je. Jedno kolo jsem byl za Renaulty a ti jeli neskutečně pomalu. A tak jsem je předjel, ale potom jsem zůstal osamocený. V prvním sektoru jsem dost ztrácel, skoro půl sekundy nebo tak něco. Ve druhém sektoru to nebylo špatné a ani ve třetím, ale celkově to prostě nevyšlo. Takže jsem rád, že jsem udělal maximum, ale věci mimo moji kontrolu dnes znamenali, že jsem trošku ztratil. Ale i tak to není špatné.

Andreas Seidl, šéf týmu

Je velmi pozitivní, že jsme v první desítce s oběma vozy a máme dobré startovní pozice, když vezmeme v úvahu, jak je střed pole těsný. Jsme trošku zklamaní, protože Lando mohl dojet výš, ale bohužel ho nikdo nevyvezl a tak neměl moc příležitostí a možností se v posledním kole zlepšit. Přesto Carlos zajel hodně dobře, ušetřil pneumatiky a je sedmý. Předpověď počasí není jasná a tak jsem si jistý, že to bude vzrušující a zajímavý závod.

RACING POINT

Sergio Pérez, 8. místo

Je to trochu překvapení. Nemyslel jsem si, že budeme až osmí. Musíme se podívat na data a zjistit důvody. Včera jsme byli silnější než dnes ve třetím tréninku a kvalifikaci. Mezery mezi auty jsou přesto velmi malé, takže zítra můžeme bojovat. Možná budeme muset také rychle reagovat, tedy pokud dorazí déšť.

Lance Stroll, 9. místo

Jsem zklamaný, čekali jsme víc. Snažil jsem se do Q3 probojovat na obutí střední tvrdosti, ale nebylo to možné. V závěrečné části jsem pak ve svém nejrychlejším pokusu ztratil dvě desetiny chybou v poslední šikaně, což je vždy zásadní místo. Večer musíme všechno analyzovat. Mám pocit, že budeme mít dobré závodní tempo, je tu také možnost deště. Rozhodně ale chceme bojovat o body.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Pokusili jsme se oba piloty dostat do třetí části kvalifikace na středních pneumatikách, ale rozdíly byly mezi všemi malé, takže jsme museli přejít na nejměkčí sadu. Naše kvalifikační tempo nebylo podle toho, co bychom si přáli. Musíme se na to podívat a zajistit, abychom byli do budoucna lépe připraveni.Ohledně zisku bodů jsem každopádně optimistický.

ALPHA TAURI

Daniil Kvjat, 11. místo

Jsem spokojený. Celou kvalifikaci jsem zajížděl fajn kola. S inženýry jsme učinili dobrý pokrok, takže je to dobré. Máme šanci mít zítra silný závod a získat body. Ve Spa se toho často děje hodně, roli hraje i počasí. My musíme zůstat na dobrých pozicích, abychom mohli využít veškeré možnosti.

Pierre Gasly, 12. místo

Chtěl jsem být v desítce, ale bohužel to těsně nevyšlo. Povedla se mi poslední šikana, tak jsem na to zkusil zatlačit na jejím výjezdu, ale ztratil tam trakci. Stálo to asi desetinu. I tak jde o dobrou výchozí pozici. Máme volný výběr pneumatik, i když já bych chtěl, aby zítra pršelo. Pocházím z Normandie a tak prší opravdu často. Z hlediska týmu a strategie je naprosto ideální, když začínáte jedenáctý a dvanáctý. Já tedy chtěl být jedenáctý! Ale Daniil odvedl lepší práci. Zítra budeme tlačit.

Claudio Balestri, šéf výkonnosti vozu

Přes noc jsme pracoval na změnách v nastavení podle informací, které jsme se dozvěděli včera. Změnili jsme vyvážení, což je na téhle trati, kde se jezdí s nižším přítlakem, poměrně dost ošidné. Výsledky našeho snažení byly patrné už ve třetím tréninku, kde jsme se soustředili na kvalifikační přípravu. Teď si vyhodnotíme veškeré možnosti pro zítřejší závod. Máme různé strategické volby. Očekáváme, že to bude zajímavé, zvlášť v případě deště.

FERRARI

Charles Leclerc, 13. místo

Je těžké najít vysvětlení. Musíme zjistit, kde je problém. Jsou to náročné časy, ale jako závodník se pokusím zajet co nejlepší možný závod. Ale nečekám zázraky. Myslím, že mé poslední kolo bylo dobré a tento výsledek je nejlepší, který jsme mohli zvládnout. Od včerejška jsme zlepšili vyvážení auta, ale bohužel výkon se najít nepodařilo. Závod bude náročný, ale jsem optimistou. Snad budeme mít dobrý start, strategii a práci s pneumatikami a budeme moci bojovat o body. Je to pro všechny z nás těžké, i pro naše fanoušky doma a dám do toho zítra vše.

Sebastian Vettel, 14. místo

Je to reálný obraz toho, co naše auto dokáže. Šlo to lépe než včera, ale dnešní výkon nebyl překvapením. Musíme být silní a dál tvrdě pracovat, protože jsme věděli, že to tu pro nás bude náročný víkend. Hodně na rovinkách ztrácíme a tento okruh je jich plný. Také nás trápí chování pneumatik, ale závod je dlouhý, takže nikdy nevíte, co se přihodí. Jsme připraveni bojovat. Nemyslím, že by déšť něco změnil, ale určitě se pokusíme získat body.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Po náročné kvalifikaci se ani jeden z našich jezdců nedostal do první desítky. To nastalo po náročném pátku, kde jsme se trápili s tím, aby nám fungovaly pneumatiky. Jen s málo přilnavostí udělali Charles a Sebastian, co mohli. Díky tvrdé práci všech byl dnešek lepší než včerejšek, ale nebylo to dostatečné, abychom mohli bojovat s našimi běžnými soupeři. Zítra možná bude hrát roli déšť a uděláme maximum, abychom zjistili, proč náš balík na tomto okruhu pořádně nefunguje.

WILLIAMS

George Russell, 15. místo

Jsem nadšený, asi to bya nejlepší kvalifikace roku. Na papíře tento okruh našemu auto nesedí kvůli dlouhým rovinkám, takže jsme nečekali, že budeme blízko Q2. Zajel jsem dobré kolo a auto bylo skvělé. Hodně jsem si tu jízdu tady na limitu užil, jsem spokojený. Doufáme, že zítra bude pršet, protože to by věci hodně zamíchlalo. Takže držte palce.

Nicholas Latifi, 19. místo

Jsem celkem frustrovaný, protože potenciál na Q2 tam byl. Měli jsme smůlu a zaskočila nás žlutá vlajka kvůli Haasu, takže jsem musel v posledním kole zpomalit. Jinak by to kolo bylo dostatečně dobré. Nicméně auto bylo dobré a udělali jsme pár změn, které pomohly. Měli jsme vše, abychom postoupili. Určitě se v závodě budeme snažit bojovat a zatopit ostatním autům.

Dave Robson, šéf výkonnostního oddělení

Je dobré být zpět v Q2 a dokazuje to tvrdou práci, kterou tým odvádí. Novinky fungují dobře a tak se těšíme, co přinese budoucnost. Nicolas měl smůlu se žlutými vlajkami, které ho stály poslední kolo, ale jinak dobrá kvalifikace a oba jezdci si to užili a zajeli pěkná kola, což na tomto okruhu není vždy jednoduché. Trošku nás překvapilo, že bojujeme s Ferrari, ale bylo pěkné pořádně zabojovat s Haasy a Alfami Romeo. Zítra je však ten hlavní den a ten se počítá, ale pozici máme dobrou. Snad zatlačíme i na Ferrari a zabojujeme s Haasy a Alfami Romeo a může z toho být dobrý závod.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 16. místo

Zkusili jsme vše, měli jsme šanci postoupit, ale nakonec to nevyšlo. Trošku jsem se dostal do provozu a pneumatiky byly studené, takže jsem se potýkal s přetáčivostí a něco tam ztratil. Potom se auto chovalo dobře, jel jsem rychleji, ale nestačilo to. Je to zklamání, ale tak to chodí. Uivdíme, co zítra v závodě. Déšť by to hodně zdramatizoval, ale nemůžeme na to spoléhat.

Antonio Giovinazzi, 18. místo

Bylo to těsné a možné tam byla šance postoupit, ale udělal jsem malou chybu a ztratil čas. Je to zklamání, ale co naděláme. Zítra to bude další závod plný soubojů a musíme do toho dát vše, abychom zkusili získat body. Možná bude mokro, ale nehledě na podmínky, musíme odvést dobrou práci a uvidíme, jak to dopadne.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Tak těsně vypadnout a nepostoupit, je vždy zklamáním, ale i tak můžeme být spokojeni s naší rychlostí. Během čistých kol jsme měli čas na postup s oběma vozy, což by byl skvělý výsledek. Ale jak to dopadlo, jsme za Ferrari a budeme bojovat. Máme šanci na to postoupit dopředu, je to hodně těsné a závod bude dlouhý. Podmínky jsou velkým otazníkem, mohou znamenat příležitost dostat se dopředu na body.

HAAS

Romain Grosjean, 17. místo

Věděli jsme, že na tomhle okruhu budeme mezi posledními šesti až osmi auty. Stejně jako na Monze či v Mugellu, kde to bude také obtížné. Můžeme udělat to, že se pokusíme dostat maximum z auta což se my myslím si povedlo. Pokud se podmínky zítra změní, můžeme něco vyzkoušet. Snad nám to bude hrát do karet.

Kevin Magnussen, 20. místo

Bylo to hodně těsné. Na kluky přede mnou jsem moc neztrácel, věděl jsem, že do toho musím dát všechno, abych se je pokusil předstihnout. V dalším pokusu jsme to ale prostě přehnal a vyjel z trati. O našem závodním tempu toho kvůli včerejším problémům moc nevíme. Doufáme ale, že na tom budeme lépe než v kvalifikaci. Je slušná šance na déšť, což by mohlo být vzrušující.

Guenther Steiner, šéf týmu

Je to těžký víkend. Ztratili jsme hodně času, který se nám nepovedlo získat zpátky, byť jsme udělali maximum. Chtěli jsme oba piloty nechat absolvovat tři rychlá kola, ale nepovedlo se to, protože Romain byl povolán na převážení. Kevin se snažil, ale udělal chybu. Oba přesto odvedli dobrou práci. Zítra se budeme hodně snažit a přiměřeně riskovat.