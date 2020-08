Ve třetím tréninku nejrychlejší Hamilton před Oconem a Norrisem. Noční můra pro Ferrari

V pátečním druhém tréninku zajel nejrychlejší čas Max Verstappen s Red Bullem. Poté se však nechal slyšet, že boj o pole position s Mercedesy dnes neočekává. Před kvalifikací však ještě týmy čeká poslední trénink. V Belgii včera v noci pršelo, dnes zpoza mraků občas vykoukne slunce, je zde 14 °C a trať má 19 °C.

Na konci boxové uličky se objevuje zelená a trénink může začít. Jako první vyráží z garáže Kevin Magnussen, Romain Grosjean a Lando Norris. Brzy je následují Pierre Gasly, Daniil Kvjat a Carlos Sainz.

První měřený čas si hned v úvodu připisuje Kevin Magnussen a má hodnotu 1:45, 984 min. Jeho týmový kolega Grosjean ztratil 0,322 s a všechny vozy se vydali do boxů.

Installation laps done ✅



A quick read of some data before we start pushing for some Quali laps 💪 #AlphaTauri #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/3enHKf0OKl