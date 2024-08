PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci GP Holandska: špička čeká tuhý boj, ostatní se chtějí poprat o body

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Působivá sobota. Je hezké být zpět a začínat druhou polovinu sezóny z pole-position. Kvalifikace byla docela čistá, s dobrými koly, zejména to poslední. Podmínky dnes vše trochu ztížily a s každým kolem jste museli přehodnocovat, oč víc na to můžete tlačit a kde jsou limity.

Dnes jsem se cítil velmi pohodlně, vůz byl silný a tým zatím odvedl skvělou práci, takže mu patří velké poděkování za jeho tvrdou práci. Jsem si jistý, že Max zítra v domácím závodě předvede dobrý výkon, ale těším se na to a přes noc budu tvrdě pracovat, abych se s týmem připravil.

Oscar Piastri, 3.místo:

První polovina posledního kola byla docela solidní a druhá polovina pak nebyla úplně to, co jsem potřeboval. Vůz byl po celý víkend velmi rychlý a jsem trochu zklamaný, že nejsem v první řadě. Mám ale k dispozici velmi dobré závodní auto. Tempo vypadalo při dlouhých jízdách dobře a v posledních několika víkendech jsem byl docela rychlý, takže doufám, že zítra budu mít dobrý den, dobrý start a pokusím se získat pár míst.

Andrea Stella, šéf týmu

Silná kvalifikace, Lando a Oscar zajeli konkurenceschopná kola v každé části. Vůz si vedl dobře v mnoha různých podmínkách, kterým jsme tento víkend čelili. Dobře se hodí k charakteristice podobných typů tratí, jako je Barcelona a Maďarsko, ale také vidíme, že vylepšení, která jsme přivezli tento víkend, pomohla k dosažení dobrých výsledků – takže velké díky všem v továrně, kteří přispěli k tomuto úsilí během návrhu, výroby a dodání na zdejší trať. Nyní se plně soustředíme na přípravu k Velké Ceně."

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Dnes jsem nemohl bojovat o pole position, ale děláme vše, co je v našich silách, aby byl vůz co nejkonkurenceschopnější. Jsem rád za první řadu; není to tak těsné, jak bych si přál, ale uvidím, co se stane zítra. Snažíme se optimalizovat vyvážení vozu, zejména proto, že na trati silně fouká, ale uvidíme, jak vůz pojede zítra a zanalyzujeme částečné závodní simulace, které jsem absolvoval včera. V minulosti jsem byl v závodě hodně silný, což je pozitivní. Bude to také záviset na degradaci pneumatik; uvidíme, jak moc bude přes noc pršet, a jak se to promítne do zítřejších podmínek. Při čistém tempu bude McLareny těžké porazit, ale ve formuli 1 se může stát cokoliv, takže uvidím. Zítra se budu před domácím publikem snažit ze sebe vydat to nejlepší a uvidím, jak na tom budu.

Sergio Pérez, 5. místo:

Kvalifikace probíhala dobře, ale bohužel moje kolo v Q1 bylo znehodnoceno Hamiltonem v Q1 a to ovlivnilo zbytek mé kvalifikace, protože v Q3 jsem měl jen jednu sadu nových pneumatik. Je to tak, jak to je, ale myslím, že mám rychlost a zítra budu silný. Vylepšili jsme vůz s ohledem na některé problémy v trénincích, což je slibné. Podmínky byly tento víkend složité, zejména vítr, takže to bude o maximalizaci výkonu z dat, která máme. Celkově si myslím, že dnešní páté místo je solidním výsledkem a mohu odtud bojovat se soupeři přede mnou. Cílem pro zítřek je získat nějaká místa na startu a zajistit si dobrý výsledek.

Christian Horner, šéf týmu

V první řadě gratuluji Landovi, bylo to od něj dobré kolo. Pro všechny jezdce byl dnešek kvůli větru hodně složitý, chytíte náraz, proto v jedné zatáčce vypadáte špatně a pak v dalším kole dobře. Soustředíme se hlavně na zítřek a uvidíme, jestli se to vyplatí, Max se dostal do skvělé pozice v obtížných podmínkách. Checo také předvedl dobrý výkon, TOP5 je zde v Zandvoortu jeho nejlepším výsledkem v kvalifikaci. Po celou dobu jel solidně, ale v Q1 v podstatě přišel o sadu pneumatik, když se dostal do kontaktu s Lewisem, takže musel nasadit další sadu pneumatik, a proto mu v Q3 chyběla. Myslím, že to bude zajímavý závod, strategie bude hrát klíčovou roli a stejně tak počasí, jako ostatně po celý víkend. Lando je na čisté straně roštu, existuje důvod, proč je zde preferovanou pozicí, ale uvidíme, potřebujeme mít dobrý start, do první zatáčky to není daleko, takže doufejme, že dobře odstartujeme.

Mercedes

George Russell, 4. místo:

Dnes to byla náročná kvalifikace. V Q1 jsem se opravdu trápil. V Q2 jsem měl rychlost na to, abych se vyrovnal McLarenům. V Q3 jsem se trochu propadl. Myslím, že to pro mě bylo asi dnešní maximum. Bylo velmi obtížné konzistentně dostat pneumatiky do správného okna. Lewis měl v Q1 skvělé tempo, ale v Q2 kvůli tomu trpěl. Podmínky se také neustále měnily, takže bylo obtížné vše sladit, abych z vozu dostal co nejvíce. Najít správný bod rozhodně nebylo snadné. Ztráta na čelo byla dnes docela velká, ale myslím, že zítra mohu mít lepší závod. Budu se těšit a snažit se znovu dostat na stupně vítězů.

Lewis Hamilton, 12.místo (po penalizaci 15.)

Dnešek byl frustrující. Po celý víkend to vypadalo dobře a v Q1 jsem byl s vyvážením vozu spokojen. Bohužel v Q2 to bylo velké trápení a postup mi proklouzl mezi prsty. V posledním pokusu jsem opravdu nebyl schopen jet rychleji. Tyto věci se stávají, ale nakonec jsem neodvedl dost dobrou práci. Budu se snažit získat zítra co nejvíce bodů a užít si závod.

(poznámka: Prohlášení bylo zaznamenáno před penalizací)

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Doufali jsme v lepší sobotu. Ve všech trénincích se zdálo, že jsme blízko pole-position. Bohužel v kvalifikaci byl vůz tak trochu na limitu. Pro oba jezdce bylo těžké z toho konzistentně vytěžit maximum. Lewis proto v Q2 skončil, přestože v Q1 předvedl dobré tempo. George dnes pravděpodobně zajel maximum, v jaké jsme mohli doufat, ale s těmito výsledky nejsme spokojeni. Nyní se díváme dopředu, na zítřek a budeme se snažit s oběma jezdci posunout vpřed v závodě. Naše páteční závodní rychlost vypadala solidně, i když bude těžké konkurovat McLarenům. Ve druhém tréninku vypadaly velmi silně, takže náš boj bude pravděpodobně především o stupně vítězů jako takové.

Ferrari

Charles Leclerc, 6.¨místo:

Věděl jsem, že to dnes bude těžké a maximalizoval výkon v kvalifikaci, ale výsledek mě neuspokojuje. Docela zaostáváme za tempem našich konkurentů, přitom pracujeme dnem i nocí jako tým, abychom tuto mezeru stáhli. Jsem si jistý, že se tato snaha brzy vyplatí. Mým zítřejším cílem bude udržet pozici a přivézt domů co nejvíce bodů.

Carlos Sainz jr., 11.místo (po diskvalifikaci Albona 10.)

Samozřejmě nejsem spokojený s tím, jak se věci tento víkend vyvíjejí. Před kvalifikací jsem na slicks nezajel vlastně žádné kolo, takže na této složité trati bylo vždy velmi obtížné zvládnout perfektní kvalifikaci. V Q2 pak nepomohl ani provoz na nejrychlejších pasážích, ztráta na Q3 o necelou desetinu bolí. Obecně platí, že tento víkend se s vozem trápím, ale body se budou rozdělovat zítra a já se pokusím udělat maximum, abych se zlepšil

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Tady v Zandvoortu jsme očekávali jsme těžký víkend. Loni to byl jeden z našich nejhorších závodů, hlavně kvůli konfiguraci trati, a tento víkend jsme nepřivezli žádná vylepšení. Nakonec jsme si s Charlesem zajistili slušnou pozici na startovním roštu a zítra budeme mít šanci bojovat o dobré body, i když umístění na stupních vítězů bude obtížné, pokud se něco vpředu nestane. Ale je důležité získat co nejvíce bodů, protože jsme zatím v této sezóně viděli, že týmy mohou jít nahoru a dolů, a když máte obtížný víkend, jako máme tady, musíme se stále snažit získat co nejlepší výsledek. Ve zbývajících závodech budou tratě, které nám budou vyhovovat více a brzy také chystáme na voze další vylepšení.

Aston Martin

Fernando Alonso, 7. místo:

Se svou dnešní kvalifikací jsem spokojený a oba vozy v Q3 jsou pro nás pozitivním výsledkem. Někdy to na trati v závislosti na tom, jak bylo větrno, zejména v zatáčkách 9 a 10, vypadalo jako loterie. V Q1 a Q2 jsem se necítil příliš pohodlně, ale nakonec jsem byl se svým kolem v Q3 spokojen. Cítil jsem, že to bylo maximum, jehož jsem dnes byl schopen dosáhnout. Zítra by mělo být stálé počasí, takže musím zajet dobrý závod a tvrdě bojovat, abychom za sebou udržel další rychlé vozy.

Lance Stroll, 9. místo (po diskvalifikaci Albona 8.)

Měl jsem opravdu dobrou Q2, když jsem zajel fialový první sektor a skončil jsem čtvrtý. Při mém jediném rychlém kole v Q3 jsem ale takový výkon nedokázal zopakovat. Jel jsem nadoraz, ale trochu jsem ztrácel formu. Přesto dva vozy v Q3 jsou pro tým dobrým výsledkem. Změny, které jsme provedli před kvalifikací, byly pozitivní a kvalifikaci jsme zvládli dobře. Zítra máme za sebou několik rychlejších vozů, ale může být těžké tady předjíždět, takže bychom měli být schopni bojovat o nějaké body.

Mike Krack, šéf týmu

Skvělý pocit být zase v Zandvoortu, kde začínáme druhou polovinu sezóny 2024 F1. Proměnlivé podmínky nás tento víkend na tomto pobřežním místě udržovaly ve střehu. Dnes odpoledne jsme společně pozitivně připravili na velmi vyrovnanou kvalifikační bitvu. Lance i Fernando jeli opravdu dobře, proto máme oba vozy v Q3. Naším cílem vždy je, aby oba vozy startovaly v první desítce, a to se nám dnes podařilo. Zejména Lance zajel v Q2 monstrózní kolo a zajistil si čtvrtý nejrychlejší čas. Zítra to bude dlouhý závod, ale z našich pozic můžeme bojovat a přivézt domů silné umístění, před úžasným publikem a elektrizující atmosférou.

Alpine

Pierre Gasly, 10. místo (po diskvalifikaci Albona 9.)

S dnešním výkonem jsem velmi spokojen. Před kvalifikací bylo jasné, že budeme mít před sebou výzvu postoupit z Q1, zejména po náročném pátečním tréninku. Nakonec jsem se dostal do Q3, takže jsem spokojen. Z vozu jsem vytěžil téměř maximum. V Q3 mi chybělo pár desetin, ale i tak jsem v TOP10 a mám dobrou pozice, abych mohl v závodě bojovat o body. Vím, že mě zítra čeká bitva s Lewisem a Carlosem, kteří startují za mnou. Bude to těžký závod, ale budu na něj připraven. Musím se jen pokusit dobře odstartovat a udržet za sebou některé vozy, které startují přede mnou. Pokud se nám podaří získat body, bude to skvělé; to je náš cíl.

Esteban Ocon, 17. místo (po diskvalifikaci Albona 16.)

Zatím mě víkend zklamal. Bojoval jsem s nastavením vozu bez ohledu na to, jaké byly podmínky, a měl jsem jen velmi špatnou přilnavost. Bohužel jsem dnes nebyl schopen zajet dostatečně rychlé kolo. Musíme se ujistit, že jsme se dostali do solidní pozice a že si dokážeme udržet pozitivní dynamiku z doby před letní přestávkou. Zítra budu na roštu v obtížné pozici, abych se dostal tam, kde chci být. S ohledem na mé umístění a vzhledem k povaze trati tady v Zandvoortu to nebude snadné. Doufám, že z dnešního běhu vytěžíme nějaká užitečná data, poučíme se z nich a zítra do toho dám všechno, protože chci být konkurenceschopnější.

Julian Rouse, sportovní ředitel

Od včerejšího tréninku jsme udělali dobrý krok vpřed. Během víkendu jsme si vybudovali pozitivní dynamiku, a nakonec se jeden vůz dostal do Q3 a může bojovat o body v závodě. Naše konkurenceschopnost je v souladu s předchozími závody, kam jsme přinesli vylepšení vozu a musíme se neustále učit a vyvíjet, abychom mohli pokračovat v pokroku. I když jsme zde v Zandvoortu v posledních dnech viděli zajímavé podmínky, zítřejší počasí vypadá stabilněji. Posoudíme naše možnosti strategie, abychom měli co nejlepší šanci získat body. Naše oči jsou pevně upřeny vpřed a budeme bojovat s našimi nejbližšími soupeři.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 13. místo (po trestech Albona a Hamiltona 11.)

Rozhodně jsem zklamaný, mám pocit, že jsme od druhého tréninku hodně klesli. Se svým kolem jsem byl spokojený, ale z nějakého důvodu nám ve srovnání s tím, co jsme zajížděli, chyběla rychlost. Myslel jsem si, že postoupím docela snadno, ale i v Q1 jsem se dost trápil a dostat se na desáté místo bylo hodně namáhavé, takže budeme muset přehodnotit, co se stalo. Není to tak špatná výchozí pozice pro start a získání bodů, poslední dva dny bylo velmi nekonzistentní počasí a v loňském roce jsme v závodě viděli, že se může stát cokoliv, takže se budu snažit ze všech sil."

Daniel Ricciardo, 16. místo (po trestech Albona a Hamiltona 14.)

Ve větrném dni a obecně těžkých podmínkách to bylo rozhodně složité. V kvalifikaci bylo opravdu těžké zajet čisté kolo; cítil jsem, že se pravděpodobně trápím o něco více než možná někteří jiní. Včera večer jsme v nastavení našli povzbudivé věci, ale bohužel jsme nebyli dostatečně rychlí a prostě jsme byli hodně na hraně. V některých zatáčkách jsem klouzal zadní částí, takže jsem s tím musel dopředu počítat, ale při tom jsem byl pomalý, protože jsem nemohl tlačit jak bych chtěl. Tehdy jsem cítil, že ztrácím šanci. Být mimo Q1 před zítřkem moc nepomůže, protože je to úzký okruh a nepatří k těm, které jsou notoricky známé snadným předjížděním, ale uvidíme, co se stane.

Jody Egginton, technický ředitel

První kvalifikační jízdy pro oba jezdce zaostaly za naším očekáváním, pokud jde o časy na kolo, ty druhé byly lepší. S několika drobnými změnami ve vyvážení aerodynamiky a nastavení jsme udělali krok vpřed při vyvážení Jukiho vozu pro Q2, což mu umožnilo vytěžit z pneumatik více, ale i když tento krok a poslední kolo vypadalo velmi silně, v posledních zatáčkách nám chybělo něco málo přes 0,1 sekundy. Byla to neuvěřitelně nabitá Q2; samozřejmě přezkoumáme, zda by další krok v Q2 mohl pomoci, protože na každém malém detailu záleží, když jsou časy na kolo v kvalifikaci tak těsné. Když se podíváme na zítřek, rychlost při závodních simulacích ve druhém tréninku byla přiměřená, takže pokud se nám podaří dostat naše vozy brzy dopředu k těm před námi, měli bychom být schopni se ocitnout v čele středu pole a využít všechny příležitosti, které se naskytnou.

Haas

Nico Hülkenberg, 14. místo (po trestech pro Albona a Hamiltona 12.)

V kvalifikaci to bylo těžké a odpoledne se vítr opět zvedl, ale byla to první čistá jízda, kterou jsem tento víkend měl. Téměř každý trénink byl u mě nějak ovlivněn, což byla velmi obtížná příprava na kvalifikaci. Teď jsem alespoň zajel dobrá čistá kola, vlastně to bylo docela slušné. S tím, jak kvalifikace probíhala, nejsem nijak nespokojen, ale samozřejmě máte vždy pocit, že když jsme včera tolik ztratili, jsme o krok pozadu za pronásledovateli. Zítřek bude náročný, protože jsem v trénincích mnoho nenajezdil, takže prostě musím zjistit, jak se vůz chová, správně reagovat a vytěžit z toho maximum.

Kevin Magnussen, 15. místo (po trestech pro Albona a Hamiltona 13.)

Jsem trochu zklamaný, myslel jsem si, že budu o něco lepší. Bohužel jsem se propadlina konec malé skupiny mezi desátým a patnáctým místem, takže zítra je stále možné něco udělat, ale bude to vyžadovat dobré tempo; doufejme, že ho budeme mít. Nejsme bez šance, snad se věci obrátí na naši stranu a dostaneme příležitost. Nebude to nic lehkého, ale stále jsou tu body, o které se dá hrát.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Výsledek kvalifikace byl samozřejmě velkým zklamáním. Kevin měl během tréninků poměrně dobrou přípravu a jeho první jízda v Q2 byla dobrá, ale při svém posledním pokusu se nemohl zlepšit, takže to bylo velké zklamání. Nico byl vzadu, protože během tréninku několikrát skončil mimo trať, takže jsme pro něj v Q1 nasadili na tři nové sady pneumatik, abychom ho restartovali. Mám pocit, že byl hodně vzadu a všichni v kvalifikaci byli tak vyrovnaní, že když jste tak daleko vzadu, nemáte žádnou šanci. Když porovnám kola, myslím, že mezní hodnota kolem Q3 je tam, kde bychom měli být, takže se domnívám, že jsme náš výkon nemaximalizovali. Pro závod je to složité, protože je se tu předjíždí obtížně, ale budeme pracovat přes noc, abychom viděli, co můžeme udělat zítra.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 18. místo (po diskvalifikaci Albona 17.)

Když se podíváte na výsledky z dnešní kvalifikace, je jasné, že to není místo, kde bychom chtěli být, chceme pokračovat v pokroku. Dnes ráno se vůz choval lépe za slabšího větru, ale jakmile se opět zvedl, naše slabiny narostly; nastaly nesrovnalosti a problémy s vyvážením v zatáčkách. Náš vůz je docela citlivý, ale i přes určitý provoz na konci kola mám pocit, že jsem z něj vytěžil vše, co šlo. Zítřek nebude snadný, ale tento sport vám vždy dá šanci, takže se nevzdám a půjdu do boje. Vím, že bude těžké vyšplhat se na body, zejména když se obtížné předjíždí, ale tohle musí být náš cíl.

Guanyu Zhou, 19. místo (po diskvalifikaci Albona 18.)

Dnešek byl docela frustrující, ošidná kvalifikace. Zatím se tento víkend vůz choval dobře a měl jsem pocit, že se pro mě věci dobře řadí. Včera jsme si všimli nedostatku výkonu při jízdách s vysokým množstvím paliva, takže jsme provedli několik změn v nastavení, abychom to vyřešili; vypadá to však, že směr, kterým jsme se vydali, vyústil v menší tempo na jedno kolo – něco, co rozhodně musíme prozkoumat. Bohužel jsem nebyl schopen tlačit na vůz tak, jak jsem chtěl, a po třetí zatáčce v každém kole jsem se začal trápit s pneumatikami. I když to v minulosti pro náš tým nebyla "naše" trať, budeme dál tvrdě pracovat, abychom ze zítřejšího závodu vytěžili maximum.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Zažili jsme den, kdy se podmínky mezi třetím tréninkem a kvalifikací výrazně změnily. Třetí trénink jsme většinu času strávili v garáži po červené vlajce, předtím jsme za mokra odjeli několik kol na přechodných pneumatikách. Na této trati se vyvážení vozu zdálo docela v pořádku; jakmile však před kvalifikací okruh úplně vyschl, nebyli jsme schopni najít dobré vyvážení v průběhu celého kola. Valtteri i Zhou se trápili, zejména ve druhém a třetím sektoru, a nebyli jsme schopni z našeho vozu vytěžit potřebný výkon. Musíme analyzovat, proč jsme nemohli držet krok s vývojem trati od třetího tréninku a proč jsme se tolik trápili s vyvážením zatáček ve druhém a třetím sektoru.

Je před námi ještě hodně práce a bohužel musíme startovat z podobné pozice, v jaké jsme byli v posledních dvou závodech. Všichni společně jako tým musíme pochopit, jak najít optimální vyvážení na konfiguracích tratí, které se vyznačují kombinací nízkorychlostních a středně rychlých zatáček, a také proč máme nekonzistentní výkon v různých podmínkách. Zítřejší startovní pozice jsou rozhodně obtížné, ale uděláme vše pro to, abychom se chopili každé poskytnuté příležitosti. Ještě není konec víkendu, jen se završil obtížný den a my jsme tu společně, abychom tuto situaci před zítřkem překonali.

Williams

(prohlášení učiněno před diskvalifikací Albona)

Alex Albon, 8. místo (po diskvalifikaci 19.)

S osmým místem jsem opravdu spokojen, také mě těší, že naše vylepšení mi pomohla tuto pozici zajistit. Bylo hodně větrno, hodně poryvů a zdá se, že kdybych jel 10 sekund za jiným autem, mohl bych chytit úplně jiný vítr, a to mohlo znamenat i celé vteřiny. Takže to vypadalo trochu jako v loterii. Udělal jsem velký krok v oblasti hmotnosti i aerodynamického vylepšení, přitom ani nejde o kompletní balíček, další přijdou brzy, takže to všechno vypadá pozitivně. Vůz byl silný a s každým kolem se zlepšoval, takže je skvělé dosáhnout takového výsledku v daných podmínkách a vidět, že vylepšení dobře fungují. Všichni můžeme být šťastní, takže velké poděkování patří týmu za tvrdou práci na tom, aby byly aktualizace připraveny. Před zítřkem se cítím se sebejistě.

Logan Sargeant, 20., do kvalifikace nenastoupil

Byla to malá chyba s velkými následky; jen jsem se dotkl trávy a bylo to. Samozřejmě, velký náraz, ale jsem v pořádku. Na autě je třeba velká oprava, takže cítím, že všichni na něm dnes večer ještě zapracují, aby bylo připraveno na zítřek. Jediné, co můžu udělat, je pokusit se sebrat a zajet dobrý závod.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Byl to den smíšených emocí. Po Loganově havárii ve třetím tréninku tým šel na maximum, aby připravil vůz na kvalifikaci, ale bohužel poškození prostě bylo příliš velké, takže Logan musel zůstat v boxech.

Na druhou stranu měl Alex skvělé odpoledne, vůz si vedl dobře a v Q1 a Q2 jel solidně, což ho dostalo do Q3. Protože nám zbývala pouze jedna sada nových pneumatik, rozhodli jsme se pro jedno rychlé kolo na konci. Zítra máme skvělou pozici pro bodování, ale bude to těžký boj, protože ve středu pole je to tak těsné. Zítra by mělo být počasí stabilní a suché, což doufejme přinese skvělý závod pro fanoušky."