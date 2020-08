PROHLÁŠENÍ po závodě: "Tak tohle jsem nečekal," raduje se Verstappen

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Nečekal jsem to, ale po první stintu to vypadalo, že jsme k pneumatikám opravdu šetrní. Samozřejmě byla otázka, jak to pojede Mercedesu, až přejde na tvrdou směs. Auto mělo spoustu rychlosti a já jsem s pneumatikami fakt neměl žádné potíže.

Jen jsem na to tlačil. Jde samozřejmě o neuvěřitelný výsledek, vyhrát tady. Všechno dobře vyšlo. Mám neuvěřitelnou radost. V žádném závodě jsme zatím neměli skutečnou příležitost na ně přitlačit a dnes jsem viděl, jak na ně tlačíme. Zkusil jsem vyvinout tlak, oni museli do boxů a já si jel svou vlastní rychlostí.

Lewis Hamilton, 2. místo

Byla to obrovská výzva. Nejprve gratuluji Red Bullu a Maxovi. Rozhodně dnes neměli takové obavy jako my. Rozhodně jsme nečekali, že budeme mít takové puchýře, jaké jsme zažili. Jsme nicméně vděčný za pokrok, a nakonec jsem dokázal přijít na svůj způsob. Jsem si jistý tím, že tým bude pracovat co nejtvrději, protože jsme předtím takové potíže s pneumatikami neměli. Nevím, jestli se ještě někdo trápil s puchýři tak, jako my.

Valtteri Bottas, 3. místo

Je to hrozně frustrující. Když startujete jako první a skončíte třetí, tak to samozřejmě není ideální. Jako tým jsme v určitou chvíli zaspali, když se před nás dostal Max, a má strategie byla daleko od té ideální. Myslím, že z dneška se máme hodně co naučit!

