Bottas předčil Hamiltona pouze v 1 sektoru, Honda nejrychlejší na rovinkách. Strategie pro závod?

Nejrychlejší sektory

Bottas předvedl v Q3 o 63 tisícin rychlejší kolo a znemožnil Hamiltonovi vyrovnat rekord Michaela Schumachera v počtu 8 vítězství v kvalifikaci. Fin zajel lépe pouze prostřední sektor, ve zbylých dvou dominoval Hamilton, to mu přesto stačilo na 13. pole-position kariéry. Mercedes po 67. obsadil v F1 první řadu.

