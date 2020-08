Měkčí pneumatiky nepředstavují pro 2. závod v Silverstone riziko, Pirelli vysvětluje defekty

Pirelli po analýze defektů na vozech Mercedesu a McLarenu Carlose Sainze potvrdilo, že šlo o neobvykle dlouhé stinty po brzkých zastávkách v boxech, kam zamířili po výjezdu safety caru.

Příčina defektů objasněna

"Klíčovým důvodem je sada individuálních závodních podmínek, které vedly k extrémně dlouhému využití druhé sady pneumatik. Druhý výjezd safety caru vedl téměř všechny týmy k dřívější zastávce v boxech než plánovali a následně k dlouhému finálnímu stintu o 40 kolech, což je více než 3/4 celkové délky závodů na jedné z nejnáročnějších tratí kalendáře," vysvětluje výrobce pneumatik.

"Společně s výrazně vyšší rychlostí F1 vozů 2020 (čas pole-position byl o 1,2 rychlejší než v roce 2019) to vedlo k tomu, že poslední kola Velké ceny Británie byla obzvlášť náročná kvůli nejvyšším silám, jež byly kdy generovány nejrychlejším vozy F1 v historii," pokračuje se ve zprávě.

Pneumatikové strategie GP Británie 2020 | zdroj: Pirelli

"Výsledkem byly ty nejnáročnější podmínky pro provoz pneumatik. Vedly k maximální zátěži levé přední pneumatiky (ta v Silverstone dostává zabrat nejvíce) po velkém počtu kol, což vedlo k vysokému opotřebení. Proto byla méně chráněná před působením extrémních sil," uvádí Pirelli, které vloni vyvinulo pro rok 2020 silnější konstrukci kvůli předpokládanému vyššímu přítlaku a vyšším rychlostem, týmy však tyto nové pneumatiky odmítly s tím, že si přejí zachovat status quo.

Nejtvrdší použitá směs (C1) se však tento týden už neobjeví, před Výroční 70. velkou cenou se totiž přejde na měkčí směsi (C2, C3 a C4). Výhradní dodavatel pneumatik se však nebojí, že by to mělo představovat nějaké riziko navíc, bude ovšem vyžadovat o něco vyšší minimální tlaky (o 2 PSI vpředu a o 1 PSI vzadu).

"Vyšetřování ukázalo, že příčinou prvotní ztráty tlaku a následného vypuštění vzduchu byla úroveň zátěže pneumatiky, její konstrukce. A z tohoto důvodu pro příští závod přistoupíme ke zvýšení tlaků, protože ty samozřejmě konstrukci pomáhají," objasňuje šéf Pirelli Mario Isola.

Carlos Sainz míří do boxů s defektem pneumatiky, podobný osud postihl v neděli oba Mercedesy | foto: McLaren

Pirelli zůstává v klidu

"Zůstaneme u stejných směsí C2, C3 a C4, o kterých bylo rozhodnuto před několika týdny. Běhoun směsi nikterak neovlivňuje to, co se pneumatikám stalo. Nechci použít slova 'perfektní bouře,' protože to nemám rád, ale fakt, že safety car vyjel v 12 kol samozřejmě všechny vedl ke změně v 12. kole. Za normální situace, při normální strategii by auta jedoucí na jednu zastávku cílila na 18. - 20. kolo," tvrdí.

"Také berte v úvahu, že při jízdě za safety carem tlaky klesají, a potom při restartu následuje chvíle, kdy rostou. Po restartu tam máte velmi rychlou zatáčku, v níž pneumatikou prochází spousta energie. Obvykle s tím počítáme ve svých odhadech, určujeme předpisy, zohledňujeme to vše. A telemetrie potvrdila, že úroveň energie byla velmi, velmi vysoká.

Takže safety car plus velmi dlouhý stint plus méně chráněná konstrukce s menším množstvím vedly k prvotní ztrátě tlaku, a ztráta tlaku vedla k úniku vzduchu. Když se podíváte na ty pneumatiky měly obě bočnici stále na svém místě, ve správné pozici, a kruh běhounu byl poškozen - to je typická situace, kdy jedete s vypuštěnou pneumatikou," poukazuje Isola.

Mario Isola si před dalším závodem velké starosti nedělá | foto: Pirelli

Úlomky na dráze, zářezy v pneumatikách

Rovněž potvrzuje roli úlomků, jejichž stopy se našly na pneumatikách: "Je pravda, že jsme zaznamenaly vysoký počet zářezů, obzvlášť na pneumatikách z druhého stintu. Věřím, že jejich hlavním důvodem byly kousky předního křídla, jež ztratil Kimi Räikkönen.

Měli jsme jednu pneumatiku s defektem, byla od Latifiho, pokud si dobře pamatuji. Ztrácela vzduch, i když přijel zpět do parc fermé. Můžu potvrdit, že na dráze byly úlomky, potvrzuji, že jsme našli záseky. Také u pneumatik z prvního stintu, zřejmě o nehodě Kvjata," souhlasí Isola.

K defektům Mercedesů a Sainze však podle něj přispělo opotřebení, nikoliv úlomky. "Ale těžko říct, jestli řezy v Maxově pneumatice byly dost velké na to, aby jej zastavily bez dodatečné zastávky v boxech," komentuje.

V následujícím víkendu díky měkčím směsím týmy budou volit automaticky kratší stinty a více zastávek. Šéf Pirelli pochybuje, že by C2 směs v neděli zvládla přes 30 kol, starosti si ovšem nedělá, týmy podle něj budou opatrnější a raději se řídit pokyny výrobce.

.@kvyatofficial was flying until a puncture put him out of the #BritishGP, up 7 places in 12 laps 👊 #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/vfxiXSzN0U — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 4, 2020

Kvjatova zadní pneumatika putuje do Milána k analýze, u ní šlo o jinou situaci - zřejmě o pomalý defekt