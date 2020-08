Drama na Silverstone: Bod místo vítězství

Ideální počásí nad bývalým letištěm v Silverstone, příjemných 21°C, trať kolísající od 38 do 40°C, vlhkost vzduchu 44 % a nárazový vítr o hodnotě 13 - 27 km/h (na což si jezdci v průběhu Grand Prix stěžovali) - to byla kulisa pro čtvrtý závod letošní COVIDové sezóny.

Ještě než vozy vyrazily do zaváděcího kola, prožil malou sportovní tragédii Nico Hülkenberg. Narychlo povolaný Němec za Péreze, stiženého nákazou, prožil nejdřív zklamání v tréninku, kdy mu těsně unikl postup do Q3 a nakonec těsně před závodem museli mechanici jeho vůz odtlačit do boxů. Místo 178. Grand Prix tak sledoval souboje svých kolegů z boxové zídky.

Start velké drama nepřinesl, ačkoliv Hamilton se předpisově neodpíchl a Verstappen měl v prvních zatáčkách drobné potíže s Leclercem, záhy se zformovalo pořadí Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Stroll, Ocon a Vettel. Startovní pole vyrazilo do závodu na středně tvrdé směsi s výjimkou pilotů McLarenu, Renaultu a Vettela, kteří obuli nejměkčí směs. Z uvedeného pořadí je zřejmé, že svou pozici neudržel Stroll, zatímco Vettel sice zdolal Ocona, ale chyba v Copse Corner, kdy probrzdil, ho stála vybojované pořadí.

Na konci prvního kola v zatáčce Club zaútočil Albon na Magnussena a jejich vzájemná kolize skončila výletem Dána mimo trať. Alex byl za tento incident později odměněn penalizací v podobě 5 vteřin. Na trať vyrazil poprvé safety car a po restartu v 6. kole pokračoval závod jen dalších šest okruhů.

LAP 4/52



Frustration for Magnussen as he is out of the British Grand Prix following that big collision with Albon 👀



We are still running behind the Safety Car as the Haas is cleared from the track #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/6stxHQJKfY — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

V zatáčce Maggots se totiž lehce zavlnil Kvjatův vůz, Rus ho neudržel na dráze a v zatáčce 11 se zabořil přídí do bariéry. Další výjezd safety caru už poslal celé pole do boxů - v první várce (14. kolo) tam zamířili Ricciardo, Norris, Ocon, Vettel, Gasly, Giovinazzi, Räikönnen, Russell a Latifi, o kolo později zvládli double pit-stop u Mercedesu a dále stavěli Verstappen, Leclerc, Stroll a Sainz. Od začátku 19. kola se zase začalo závodit.

Hamilton na čele diktoval tempo a oba zástupci třícípé hvězdy si vyměňovali nejrychlejší kola. A zatímco ve středu startovního pole se bojovalo, první čtyři pozice byly de facto rozděleny. Hamiltona a Bottase dělily maximálně necelé tři vteřiny, dalším osamělým pilotem byl Verstappen a za ním Leclerc držel na distanc bojující skupinku obou McLarenů, Renaultů a růžový Racing Point Lance Strolla.

LAP 13/52



Safety Car is out again - a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Drama se strhlo v 50. kole, kdy prakticky na začátku okruhu postihl Bottase defekt levého předního kola. Fin se sice snažil dostat do boxů co nejdřív, ale počet kilometrů byl proti němu - s rozhadrovanou gumou se propadl na 11. příčku a na červené směsi se pokusil eliminovat škody. V té době dostal Hamilton varování, ať se nesnaží tlačit na pilu a nezkouší nějaké divočiny - možná tak bylo řečeno jako důsledek toho, že nejrychlejší kolo zajel Albon.

Verstappen ve stejné době jako Bottas zamířil do boxů, aby bodík za nejrychlejší kolo urval on. Co asi proběhlo všem zástupcům "býčí" stáje hlavou, když jen o pár desítek metrů dále než Bottasovi praskla levá přední i bezkonkurenčně vedoucímu Hamiltonovi - naštěstí pro něj v posledním kole! Marně hnala boxová zídka Holanďana na zteč, Lewis se doslova doploužil do cíle a z obrovského náskoku mu zbylo necelých šest vteřin. Verstappen sice získal bod za nejrychlejší kolo, ale vítězství mu proteklo mezi prsty.

LAP 20/52



Epic stuff between Ricciardo and the McLaren drivers as they go wheel-to-wheel ⚔️



Ricciardo defends stoutly but ultimately has to give way 🍿



P6 SAI

P7 NOR

P8 RIC#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/DwvxHtwiCo — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Atraktivní souboje sváděly týmy McLarenu, Renaultu a Stroll, který navzdory solidním výsledkům tahal za nejkratší konec. Jeho bitva s Oconem, trvající od 27. kola nakonec vyvrcholila ve 43. kole, kdy se Estebanovi podařilo zarputilého Kanaďana předjet. Ricciardo zase stahoval odstup od McLarenů a v samotném závěru dotíral na Norrise, který vysílal na boxovou zídku žádosti, aby před ním jedoucí Sainz zrychlil.

Nakonec opět rozhodla vyšší moc - také Sainz zaznamenal odepsanou pneumatiku (můžete hádat, která to byla - správně: levá přední!) a Daniel, který v 50. kole pokořil Norrise, tak náhle ze sedmé příčky stanul těsně pod stupni vítězů. Tři defekty pneumatik pilotů první desítky - hned se vybavila reminiscence s rokem 2013, kdy pneumatiky na Silverstone také praskaly ostošest.

LAP 39/52



Superb move from Gasly as he passes Vettel to take P10 and move into the points!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5k7GnWPbCh — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Zatímco Leclerc dokázal obhajovat čtvrtou pozici, Vettel byl viditelně horší, prohrál nejdřív opakovaný souboj s Oconem, před něhož se krátce dostal po druhém restartu, ale ve 38. kole ho zdolal i Gasly! Trápící se Němec nakonec obhájil bod po souboji s dotahujícím Bottasem v posledním kole.

Verstappenovo rozčarování do jisté míry doplnil i Albon, třebaže nakonec i on uzmul, co se dalo. Onu pětivteřinovou penalizaci si odbyl v 31. kole při druhé zastávce v boxech a na žluté směsi se dokázal prodrat vpřed. V samotném závěru zdolal Vettela a Strolla - na jednu stranu solidní výkon, na druhou zbytečně promarněné body.

AlphaTauri prožila rozporuplný víkend. Kvjatova nehoda vyvolala velké debaty, zda se Daniil příliš nevěnoval činnosti na svém volantu, ale jak bylo řečeno, při nájezdu do Maggots sebou jeho vůz lehce škubl. Rozladěný Rus dokonce odstrčil po nehodě kameramana, který ho za svodidly snímal. Gasly naopak předvedl vyzrálý výkon a nelze pochybovat, že si zejména předjetí Vettelova Ferrari jaksepatří vychutnal.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Vodu lehce čeřil druhý Haas. Grosjean jako jediný nezajel při druhém výjezdu safety caru do boxů a držel nejdřív pátou, poté až 35. kola sedmou pozici. Když ho v 36. okruhu krátce po sobě předjeli Ricciardo a Stroll, zamířil Francouz do boxů, kde však nemohl zařadit rychlost a zastávka se neúměrně protáhla. Nadějná strategie se tak rozplynula, nicméně Romainova jízda 36. kol na jedněch pneumatikách zasluhuje uznání.

Alfa Romeo prožila krušný závodní víkend. Antonio Giovinazzi porušil během druhé přítomnosti safety caru na trati pravidla a výsledkem byla pětivteřinová penalizace. Kimi Räikkönen si během závodu stěžoval na zadní kola a ve 48. kole na stejném místě jako Kvjat "chytil" obrubník a přišel o levou část předního křídla. Proto také jako jediný dostal kolo "navíc".

Drama do posledního metru nakonec nepřerušilo vítěznou šňůru Mercedesu, ovšem s vědomím, že za týden se jede na stejné trati Grand Prix 70. výročí F1 (byť už letos absolvujeme ročník s pořadovým číslem 71) ona pneumatiková vzpoura asi mnoha týmů přinese bezesné noci.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 vítěz 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 19 + 5,856 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 18,474 4. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 12 + 22,277 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 22,277 6. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 8 + 26,937 7. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 6 + 31,188 8. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 4 + 32,670 9. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 2 + 37,311 10. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1 + 41,857 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 42,167 12. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 52,004 13. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team + 53,370 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 54,205 15. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 54,549 16. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 55,050 17. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo DNF 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda nehoda DNF 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team nehoda DNF 27 Nico HÜLKENBERG deu BWT Racing Point F1 Team neodstartoval Nejrychlejší kolo: 33 Max VERSTAPPEN Red Bull RB16

Honda RA620H 1:27,097

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ