Ferrari podporuje protest Renaultu proti Racing Pointu, o vyjasnění pravidel žádá i McLaren

FIA má o legálnosti Racing Pointu rozhodnout ve středu. Francouzský tým považuje vůz RP20 svého soupeře za nelegální, již třetí závod po sobě podal protest proti vozu svého soupeře, který podle něj jednoduše okopíroval loňský Mercedes W10. Poukazuje přitom například na brzdové kanálky, které sám nenavrhl.

Ferrari dalo nyní nahlas najevo podporu Renaultu, když požádalo o objasnění sportovních pravidel, které jsou ve stížnosti Renaultu klíčové. Ta v příloze 6 říkají, že "soutěžící smí využívat pouze ty vypsané díly, které sám navrhne." Pokud jejich výrobu svěří třetí straně, pak k ním "musí vlastnit exkluzivní práva tak dlouho, dokud závodí ve Formuli 1."

Ferrari není jasné, jak může Racing Point využívat sporné díly, když sám připustil, že je vyrobil dle předlohy Mercedesu, což oznámil Nikolas Tombazis, šéf FIA pro jednosedadlové formule, jenž navštívil továrnu Racing Pointu, aby prověřil jejich monopost.

Racing Point svými výkony dělá soupeřům starosti | foto: Racing Point F1 Team

"Byli jsme přesvědčeni o hodnověrnosti toho, co Racing Point tvrdil o svém procesu fotografování a detailního reverzního inženýrství z fotografií. Řekl bych více než to, ukázali nám, jak vše dělali. A jsme spokojeni s procesem, kterého se drželi," prohlásil Tombazis.

Obavy z porušování pravidel kromě Renaultu a Ferrari vyjádřil také šéf McLarenu Zak Brown: "Podporujeme objasnění celého kopírování vozu Mercedesu Racing Pointem. Podle nás to je proti duchu pravidel... rozhodně to vypadá, že jdou proti tomu, co Formule 1 zamýšlí."

"Velmi nás tedy zajímá výsledek protestu Renaultu a podobně jako Ferrari toužíme po objasnění toho, zda to FIA shledá jako legální. S ohledem na budoucnost by podle mě neměla. Ale musíme to vyřešit, pokud to bude považováno a vytvořila se nějaká díra, pak tyto díry musíme uzavřít, jak tomu bylo v F1 už dříve," dodává Brown.