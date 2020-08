PROHLÁŠENÍ PO ZÁVODĚ: "Ferrari využilo příležitostí," usmívá se Leclerc, Hamiltona zamrazilo

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Do posledního kola vše vypadalo na relativně poklidnou plavbu. Pneumatiky se zdály být skvělé. Valtteri na to hodně tlačil, já jsem pneumatiky trochu šetřil a vypadá to, že on zřejmě vůbec. Když jsem tedy slyšel, že mu pneumatiky odešly, tak jsem si jen hlídal své a zdálo se to v pohodě.

Auto stále zatáčelo, žádný problém, a já se domníval, že to bude OK. V posledních kolech jsem tedy zvolnil, ale na rovince se najednou vyfoukla. To byl pocit, kdy jsem srdce v kalhotách! Jen jsem udržoval rychlost a modlil se, abych dojel kolo a nebyl příliš pomalý. Poslední zatáčky jsem málem neprojel. Asi jsme měli zajet do boxů.

HAM: "Down the straight the tyre deflated and that was a heart in the mouth moment... I was just praying to get it round. I was really chilled at the end. Bono was giving me the info (about Max). I've definitely never experienced something like that on the last lap"#BritishGP pic.twitter.com/svd9QYVb57 — Formula 1 (@F1) August 2, 2020



RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

No, měl jsem štěstí i smůlu s tím, jak jsem mohl vyhrát. Pneumatiky v posledních 10 kolech moc dobře nevypadaly, už jsem to týmu rádiem hlásil. Valtteri dostal defekt, takže jsem rádiem oznámil, že zvolním. Pak mě samozřejmě povolali do boxů kvůli nejrychlejšího kola. Nato žel dostal defekt také Lewis. Ale jsem moc rád za druhé místo, jde pro nás o velmi dobrý výsledek.

VER: "The tyres didn’t look great with ten laps to go. I pitted to go for the fastest lap but then Lewis got his puncture! But P2 is a good result for us and I’m happy with that"#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/oagaHvEENP — Formula 1 (@F1) August 2, 2020



FERRARI

Charles Leclerc, 3. místo

Byl to náročný závod. Jakmile jsem slyšel o problému Valtteriho s pneumatikou, tak jsem hodně zpomalil. Když se na nás podívám, tak jsme dnes dosáhli to nejlepší, co šlo. Mám moc velkou radost z toho, jak jsem od počátku do konce zvládal pneumatiky a z vyvážení auta. Své příležitosti jsme dnes využili.

LEC: "It was a very tricky race - we got the best result that we possibly could have today. The car is not running to its potential but we are happy with this podium"#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NuXsySE8dV — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

McLAREN

Carlos Sainz jr, 13. místo

Obecně si myslím, že to byl závod dvou polovin. Hodně jsem v prvních kolech útočil, musel jsem zdolat velmi nebezpečného Romaina Grosjeana, pak jsem si musel poradit s několika situacemi uprostřed závodu. Věděli jsme, že kvůli pneumatikám to bude hodně těsné. Prokázalo se, že u mě šlo evidentně o defekt. Neměl jsem štěstí jako v prvních závodech, dnes jsme ztratili mnoho bodů. Nebudu lhát, že nejsem zklamaný, ale zároveň jsme dnes udělali všechno správně až do posledních kol, nesmím být příliš tvrdý na sebe a na tým. McLaren udělal krok kupředu, ale zároveň přidal i Renault. Myslím, že týmový pokrok je velmi dobrý, auto je oproti loňskému modelu lepší, takže to znamená, že máme vyšší přítlak a celý balíček změn funguje.

ALFATAURI

Pierre Gasly, 7. místo

Je to fantastické dojet sedmí! Byl to dobrý závod a asi jeden z mých nejlepších. Nečekali jsme to, ale věděli jsme, že máme potenciál na body, ale že to bude těžké. Načasování safety caru nebylo nejlepší, tou dobou jsem myslel na dvanácté místo a musel jsem se probojovat. Užil jsem si to a měl jsem řadu dobrých soubojů s Vettelem, Strollem a Giovinazzim. Trápil jsem se s dojetím Sebastiana, ale potom jsem měl jednu příležitost ho předjet a věděl jsem, že se musím pokusit. Nestane se každý den, že máte možnost předjet vnějškem Ferrari, užil jsem si to! V autě se cítím dobře a víme, kde se musíme zlepšit, takže snad v následujících víkendech uděláme pokrok.

Danil Kvjat, nedokončil

Myslím, že to byl dobrý závod, i když pro mě krátký. Měl jsem dobrý start, dobrou rychlost a pár dobrých předjetí. Dojížděl jsem auta přede mnou a mohl to být dobrý výsledek, ale najednou jsem v desáté zatáčce ztratil kontrolu nad vozem - nejprve jsem myslel, že to byla moje chyba, to dělám vždy, že se viním, ale když jsem viděl video, něco se stalo a musíme se na to podívat a projít data. Je to zklamání, protože z toho mohly být body. Pokusím se znovu další víkend.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnes to bylo vzrušující a dramatické. Pierre jel skvěle a tlačil na to, když musel, předvedl dobré souboje a zvládl práci s pneumatikami. Dani měl také dobrou rychlost, ale i když nezískal body, jsme si jistí, že příští týden to napravíme. Dnešní rychlost prokazuje funkčnost novinek a další dny budeme analyzovat data, abychom z toho dostali ještě víc. Celý tým dnes pracoval skvěle a výsledek je odměnou za tu práci.



RACING POINT

Lance Stroll, 9. místo

Podařilo se nám udržet tradici závodů dokončených v této sezóně na bodech, ale jsem zklamaný, protože jsem dojel až devátý. Musíme vše řádně prověřit a zjistit, proč se tak stalo. Vyvážení vozu bylo dnes lepší a tak jsem očekával, že budeme i konkurenceschopnější, ale v závodě jsem se propadal. Nebyl to dnes náš den, takže se musíme soustředit na příští víkend a ujistit se, že se vrátíme silnější a prokážeme skutečnou výkonnost našeho auta. Je škoda, že Nico nemohl závodit, protože tento víkend odvedl obdivuhodnou práci.

Nico Hülkenberg, neodstartoval

Je to šílené, jsem z toho zklamaný. Tým a já jsme dnes přišli o vše, pohonná jednotka přestala fungovat a neumožnila nám vyrazit na trať. Frustrující problém. Bylo by to lepší tento víkend něco ujet v závodních podmínkách, ale nic už s tím neuděláme, tak snad to bude příští víkend lepší. Na druhou stranu děkuji všem za pomoc, s níž jsem se dostal opět na dráhu, byl to nečekaný skok, ale užil jsem si možnosti opět spolupracovat s týmem. Bylo by skvělé dosáhnout v závodě nějakého výsledku, abych tým odměnil za všechnu obtížnou práci.

Otmar Szafnauer, generální ředitel

Bylo to náročné odpoledne - začalo potížemi s pohonnou jednotkou Nicova vozu, možná to byla převodovka, takže nemohl vůbec nastoupit k závodu. První náznak problému se objevil, když jsme se pokusili vůz nastartovat k cestě na startovní rošt. V zásadě došlo k selhání hnacího ústrojí, jehož příčinu pořád zkoumáme. Je to škoda pro celý tým, zvláště po obrovské snaze opět Nica dostat na start.

U Lance jsme dvojnásob nešťastní kvůli safety caru, jehož druhý výjezd vyloučil jakoukoli strategickou výhodu startu na středně tvrdé směsi. Poté zůstal ve vláčku pilotů a pral se se závodním tempem - určitě byl pomalejší než při pátečních závodních simulacích. Je třeba zjistit, proč jsme dnes prohráli, abychom byli za týden silnější.

WILLIAMS

George Russell, 12. místo

Tohle byl první závod, kdy jsme byli opravdu rychlí a náš nedělní výkon se přiblížil sobotnímu, což je veskrze pozitivní. Dnes jsme se hodně soustředili na rychlost, takže kráčíme správným směrem. Po safety caru bylo auto hodně silné, podařilo se mi zdolat Kimiho a dotáhl jsem se na Antonia. Pokud dokážeme dosahovat dobré kvalifikace před Haasem a Alfou Romeo, není důvod abychom v neděli zůstávali na chvostu.

Nicholas Latifi, 15. místo

Myslím, že ze všech čtyř závodů jsem se dnes cítil v autě nejlépe, chovalo se dobře a předvídatelně. Bylo živé a byl požitek ho řídit. V prvním kole jsem udělal chybu, vyjel jsem z trati a přišel o nějaké pozice, ale byl jsem dost sebevědomý, abych mohl tlačit na soupeře. Závod to byl velmi příjemný, jako každý, ve kterém bojujete se soupeři.

Dave Robson, vedoucí oddělení pro výkon vozidel

Na Silverstone se odehrál další vzrušující závod, safety car dvakrát smrskl startovní pole, takže můžeme být spokojeni s rychlostí a výsledky. Naše základní linie je dobrá a využijeme ji pro další závodní víkend, kdy se do Silverstonu vracíme na pátý závod sezóny.

Oba piloti dnes jeli dobře a za přispění expertů v garáži dokázali nakládat s pneumatikami tak, aby vydržely až do konce závodu a zároveň se vypořádat s větrnými podmínkami. Stále máme dost příležitostí přidat ohledně výkonu, ale pokrok je znatelný a očekáváme ho i příští týden. Jako obvykle odvedli mechanici skvělou práci a dvojitá zastávka během druhého výjezdu safety caru nám pomohla k cenným pozicím ve startovním poli.

HAAS

Romain Grosjean, 16. místo

Výsledek je zklamáním, protože od samého začátku až do konce jsem jel s maximálním nasazením. První stint byl zábavný, ocitl jsem se na pátém místě za safety carem a říkal jsem si "Oh, staré dobré časy". Nadšeně jsem setrval na trati a zkoušel jsem vydržet co nejdéle, podobně jako v Maďarsku. Ohledně restartu jsem byl trochu skeptický, ale auto fungovalo dobře a já dokázal držet krok. Bavilo mě to, byl jsem šťastný. Nemyslím, že se toho do příštího týdne mnoho změní, výkonnost asi zůstane stejná, ale trať zjevně pneumatiky více degraduje, takže to vypadá na závod se dvěma zastávkami, jenom jedna, to je vážně nuda.

Kevin Magnussen, odstoupil po kolizi

Měl jsem nehodu, jsem v pořádku, jen hodně zklamaný. Odstartoval jsem skvěle - opět jsem získal několik pozic. Při jízdě v zaváděcím kole jsem cítil, že auto funguje dobře, také jsem to sdělil svým technikům. Cítím se doslova prázdný, dnes jsme mohli něco dokázat - udělali jsme pro to vše, co se dalo. Kvalifikace byla na vrcholu našich sil, měl jsem pak i skvělý start, dobré první kolo se ziskem několika pozic, byli jsme blízko první desítky. Vypadalo to hodně dobře, proto se cítím tak bídně.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Řekl bych, že to byl zajímavý den. Vzhledem k našemu velkému zklamání vidím jako pozitivum, že piloti svým vozům věří. Líbí se jim, jak se chová - jen ho musíme zrychlit. Romain, když byl v balíku pilotů, dokázal držet krok se soupeři a v některých případech byl rychlejší. Bohužel při zastávce v boxech mu nešla zařadit rychlost a ztratili jsme deset vteřin. To nás vyřadilo z šance na bod. Správně říkám jednotné číslo, opravdu myslím bod. Kevin byl vyřazen v prvním kole, k tomu lze jen těžko něco dodat. Je to osud, v okamžiku vás opustí štěstí. Odnášíme si poznatek, že ve středu pole můžeme závodit, ale musíme tam být. Je třeba pracovat na kvalifikaci. Takže závod hodnotím jako zajímavý.



Další prohlášení budeme průběžně doplňovat.