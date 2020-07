Albon čelí možné penalizaci, předvolání dostal i Haas a Renault opět protestuje

Albonovi kvalifikace vůbec nevyšla a do závodu měl vyrazit z 13. místa na startu. Ve stínu Verstappenovy rány do bariéry se pak jeho výsledek jeví jako další zázrak v podání rakouské stáje. To by však nesmělo přijít ono typické ale...

Už v průběhu závodu bylo avizováno, že zástupci týmu jsou pozvání po skončení Grand Prix před komisi FIA - konkrétně v 17:15, protože došlo k porušení sportovních předpisů. Jak uvedl technický delegát FIA Jo Bauer, jenž incident oznámil: "... Tým Aston Martin Red Bull Racing uměle vysušil startovní prostor pro monopost číslo 23 za využití agregátu pro chlazení pohonné jednotky." Jinými slovy, zařízením určeným k ochlazování motoru a brzd mechanici zvýhodnili povrch dráhy v prostoru, kde stál Albonův vůz.

Komisaři incident potvrdili ve 14:56 středoevopského času a zároveň zveřejnili zprávu, že tým byl povolán k podání vysvětlení. "Jeho chování je v rozporu s nařízením ředitelství závodu, dokument 35." Všeobecně se soudí, že pokud bude uznán přestupek Red Bullu jako nedovolená výhoda, může Albona stihnout velmi citelný trest.

Kevin Magnussen dosáhl na první body - snad Haasu zůstanou | foto: Haas F1 Team

Haas jde rovněž na kobereček

Tým Haas vyslal na startovní rošt své piloty na rozdílných pneumatikách (Grosjean přechodné, Magnussen mokré), ovšem na konci zaváděcího kola je povolal do boxů a nasadil jim suché pneu. Výsledkem byla první bodovaná pozice pro americký tým, ale ještě není definitivní. Tým totiž podobně jako Red Bull obdržel předvolání před komisaře FIA.

Důvodem je údajné použití nedovolených pomůcek v závěru zaváděcího kola. Dle komisařů se jednalo o porušení článku 27.1 sportovních řádů, kde se praví, že "... pilot musí ovládat svůj vůz sám bez jakéhokoli přispění".

Renaultu se stále nelíbí provedení vozu Racing Point | foto: Racing Point F1 Team

Renault to zkouší podruhé

Francouzská stáj znovu podala protest - odmítá uznat za legální monopost Racing Point RP 20. Oficiální stížnost byla předána odpovědným místům poté, co Lance Stroll a Sergio Pérez dojeli na čtvrtém resp. sedmém místě.

"Potvrzujeme, že tým Renault DP World F1 předal sportovním komisařům žádost o objasnění legality monopostu Racing Point RP 20. Nehodláme k této záležitosti poskytnout žádný další komentář, dokud komisaři nedospějí k rozhodnutí," uvádí se v oficiální zprávě Renaultu.