Ricciardo má zásadní názor na Strollův manévr

Jejich odstup nebyl velký, Lance Stroll disponoval možností používat DRS, přesto Australana nedokázal pokořit. Situace nabývala na vážnosti, protože zezadu se rychle blížil Lando Norris. Proto se Stroll při nájezdu do 70. kola rozhodl na konci cílové rovinky zaútočit na Ricciarda. Výsledek? Růžový Racing Point a žlutý Renault se ocitli za okrajem dráhy, ale Stroll se dokázal vrátit ještě před Norrisem, který hodlal využít výhody. Nakonec mu to nebylo nic platné, protože Lando ho dokázal v posledním kole zdolat.

Zklamání však neskrýval Ricciardo, který označil Strollův manévr za hodný trestu. Domníval se, že by měl být celý incident zkoumán ze strany FIA, ale ta se jím vůbec nezabývala. Daniel byl však přesvědčen, že byl značně znevýhodněn, když se musel vyhnout útočícímu Strollovi mimo trať a tím přišel o v té chvíli šesté místo.

Lance Stroll v závodě velké ceny Štýrska | foto: Racing Point F1 Team

"Nejdřív se mu nepodařilo dostat dopředu a oba jsme museli vyjet z trati. Vždy k sobě budu maximálně kritický, asi bych mu měl »zavřít dveře«, ale byl jsem přesvědčen, že se nemá jak dostat dopředu, proto jeho manévr považuji za zoufalý. Lando se blížil, takže musel něco udělat, jinak by ho předjel. Já byl na apexu, on do mě najel, takže bylo frustrující, že jsme ztratili pozici ve prospěch Landa. Předpokládal jsem, že se Stroll za mě zase vrátí, ale nestalo se tak... je opravdu škoda, skončit závod takhle," litoval po závodě Ricciardo.

Ricciardovo rozladění bylo pochopitelné, dokázal se více než dvacet kol bránit soustavným útokům Strollova Racing Pointu, ale v posledních dvou kolech se toho událo tolik, že se nelze divit případnému "přehlédnutí" ze strany komisařů FIA. Vždyť stačí vzpomenout na dramatický dojezd na cílové čáře.