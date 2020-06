Marko o Vettelově pozici: Ferrari už mu nic neřekne

Start nové koronavirem poznamenané sezony Formule 1 se už blíží. Jaký bude mít ročník 2020 vývoj, to ještě v tuto chvíli nevíme. Jedno už je ale jasné. Bude to poslední rok společného působení Sebastiana Vettela a Ferrari.

Pak se jejich cesty rozejdou. Další Vettelovy kroky jsou zatím sice zahaleny temnotou, avšak odborný poradce Red Bullu Helmut Marko je už teď přesvědčený o tom, že Scuderia německému jezdci žádné další vývojové informace neposkytne.

Zkušený Rakušan zřejmě dobře ví, o čem mluví. Sám totiž s Vettelem stejnou situaci zažil během sezony 2014, těsně před jeho odchodem k Ferrari. Jakmile bylo jasné, že čtyřnásobný šampion smlouvu s Red Bullem neprodlouží, stáj ho prakticky vyřadila z příprav na ročník 2015.

Sebastian Vettel v rámci třetího dne předsezonních testů v Barceloně | foto: Scuderia Ferrari

„Sebovi už nic neřeknou. Z vývoje ho vyřadí, aby minimalizovali riziko úniku informací, praví Marko, který nevěří, že by jeho bývalý svěřenec letos mohl zabojovat o mistrovský titul. „Jestli mají časy dosažené během zimního testování nějakou hodnotu, tak Ferrari nemá šanci.Budou nejlíp ve třetí řadě."

A kde vidí Marko Vettelou budoucnost?

„Bylo by skvělé, kdyby podepsal v Mercedesu. Co víc si můžeme přát, než jeho vzájemnou bitvu s Lewisem Hamiltonem? Bylo by to pro všechny úžasné. Pokud by to neklaplo, měl by si dát roční přestávku a vrátit se v sezoně 2022. Ta přinese nové možnosti," uzavírá Helmut Marko.