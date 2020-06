Alesi o Vettelovi: Měl si do Ferrari vzít inženýrský tým z Red Bullu

Mise Sebastiana Vettela u Ferrari skončí (pravděpodobně) neúspěchem. Německý čtyřnásobný šampion přišel do Maranella před sezonou 2015 s jednoznačným cílem - napodobit éru Michaela Schumachera.

Jenže vše zhatil Mercedes. Stříbrné šípy Formuli 1 od zavedení hybridní éry dominují. Recept na ně nenašlo ani Ferrari s Vettelem. Alespoň prozatím. Jedním z důvodů tohoto faktu je technická dominance stříbrných vozů. Jejich technický tým překypuje individualitami a stejně tak schopným vedením

Kdežto u Ferrari se v tomto ohledu věci poměrně často mění. Zkrátka chybí kontinuita. To je možná hlavní důvod toho, proč v Maranellu na mistrovský zářez čekají už třináct let. Bývalý pilot italské stáje Jean Alesi je přesvědčen, že Vettel měl při svém přestupu do červeného overalu postupovat stejně jako jeho německý předchůdce Michael Schumacher.

„Podívejte se na Schumachera.Ten si do Ferrari z Benettonu vzal inženýrský tým. I tak mu trvalo čtyři roky, aby tam získal titul. Vettel měl postupovat stejně. Měl si vzít Adriana Neweyho, Jeho difuzory mu vždy vyhovovaly. Znají se. Místo toho si Vettel musel zvykat na nové inženýry, což mu celou situaci vůbec neulehčilo," praví Alesi.